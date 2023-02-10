11 حيلة للحفاظ على مذاق الطعام عند تسخينه في الميكرويف

تنقذ أفران الميكرويف ربات البيوت وتوفر عليهن الكثير من الوقت والمجهود الذي يحتجن لبذله لإعادة تسخين الطعام، لكن هذه المميزات تأتي أحيانا على حساب مذاق الطعام الذي يخرج ساخنا من الميكرويف لكنه مختلف في طعمه أو قوامه.

وللحفاظ على الطعام كأنه طازج، نعرض لكِ بعض الحيل البسيطة التي يمكنكِ الاستعانة بها كي تتمتعي بمميزات الميكرويف دون التنازل عن المذاق الشهي لطعامك، وتتجنبي أكثر المشاكل الشائعة له، مثل التوزيع غير المتساوي للحرارة، وجفاف الأغذية خلال التسخين.

افصلي مكونات الوجبة

بدلا من إعادة تسخين كل ما تبقى من وجبة الأمس في طبق واحد وخروج مكونات الطعام متفاوتة في درجة تسخينها، يفضل فصل أجزاء وجبتك، وتسخين كل مكون على حدة للحفاظ عليه شهيا وجيدا.

وحاولي ألا تنقلي الطعام مباشرة من الثلاجة إلى الميكرويف في طبقه البارد، إذ يزيد ذلك من وقت التسخين داخل الفرن.

استخدمي أطباقا مسطحة

يساعد استعمال أوعية مسطحة عند تسخين الطعام في الميكرويف في توزيع الحرارة بشكل متساو، ولا تحتاجين لإعادة تسخينه مرة أخرى.

استخدمي وعاء دائريا

يساعد استخدام طبق دائري أو بيضاوي في تجنب التسخين غير المتكافئ للطعام -والذي يعتبر إحدى المشاكل الشائعة للميكرويف- إذ تستقبل زوايا الحاويات المربعة والمستطيلة مزيدا من الحرارة مقارنة بمنتصف الطبق، لذلك يسخن الطعام بشكل غير متساو بها.

وإذا كان الطبق على شكل مستطيل، يمكنكِ رص الطعام داخله على شكل حلقة.

وينصح أيضا برص أجزاء الأطعمة السميكة، مثل اللحوم، على الأطراف، ووضع باقي الأجزاء، مثل الخضروات والأرز، في المنتصف.

اتركي حلقة فارغة في المنتصف

خلال رص الطعام بشكل دائري، حاولي توزيعه على أطراف الطبق وترك حلقة فارغة في المنتصف، لتجنب خروج الطعام ساخنا من الأطراف وباردا من المنتصف، كما تنصح منصة "آل ريسيبز" (Allrecipes).

وزعي الطعام بشكل متساوٍ

وضع الطعام بشكل غير منتظم أو هرمي قد يتسبب في تسخين الحواف بشكل أسرع ووصول جزء بسيط من الحرارة إلى وسط الطبق، لذلك وزعي الأطعمة داخل الطبق في طبقة واحدة متساوية، ويفضل أن تكون طبقة رقيقة غير سميكة، للتأكد من تسخين جميع الأجزاء معا.

حافظي على رطوبة الطعام

يعمل الميكرويف على تسخين الطعام لدرجة جعله يابسا أحيانا، ولتجنب ذلك والحفاظ على رطوبة غذائك، أضفي القليل من الماء أو المرق أو الصلصة إليه قبل وضعه للتسخين.

ويساعد استخدام الغطاء المخصص للاستعمال في الميكرويف في إبقاء الطعام رطبا، كما أنه يمنع تناثر السوائل التي تتسبب في اتساخ الفرن.

إضافة التتبيلات إلى الطعام الجاف

تتبيل اللحم قبل طبخه يجعله لذيذا ويحافظ على الباقي منه شهيا أيضا، وعند إعادة تسخينه يمكنك إضافة القليل من التتبيلة أو المرق إليه للحفاظ على رطوبته وقوامه.

إضافة الماء للخضار

إضافة ملعقتين كبيرتين فقط من الماء إلى طبق الخضروات، يحافظ على رطوبته كأنه مسخن على البخار.

وللحفاظ على لون الخضروات الخضراء زاهيا، لا تغطي وعاء الطعام كليا، واتركي فتحة صغيرة.

وضع البيتزا على ورق زبدة

الجميع يحب البيتزا، لكن لا أحد يحبها عندما تصبح مطاطية بعد إعادة تسخينها في الميكرويف، وللحفاظ عليها مقرمشة، يمكنك وضع قطعة من ورق الخبز -المعروف أيضا باسم "ورق الزبدة"- أسفل شريحة البيتزا، حتى تمتص الرطوبة الزائدة وتحافظ على مذاقها.

وضع كوب من الماء مع الطعام

إذ لم يكن لديك ورق زبدة أو غطاء الميكرويف، يمكنكِ وضع كوب من الماء مع بقايا الطعام خلال تسخينها، للحفاظ عليها رطبة وحمايتها من الجفاف.

قلبي الطعام خلال تسخينه

ينصح موقع "فود نت ورك" (Food Network) بإعادة تسخين طعام الأمس على فترات قصيرة، من 30 ثانية إلى دقيقة واحدة، وبين هذه الفترات قومي بتقليب الطعام وقطع الطعام الكبيرة حتى تصل الحرارة لكل الأجزاء بشكل متساو. كما يساعد التقليب على الحفاظ على صلصة الطعام وخروجه كأنه طازج.