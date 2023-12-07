غير متوفرة إطلاقا.. أزمة "فوط صحية" نسائية تضرب غزة وسط تحذيرات من مخاطرها

سلطت مدونة فلسطينية الضوء على أزمة إنسانية تهدد صحة النساء في قطاع غزة، ألا وهي خلو الصيدليات ومراكز التسوق من الفوط الصحية النسائية بعد مرور أكثر من 60 يوما من العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي أشعل قلقا حيال الوضع الصحي للنساء خلال فترة الحيض.

ونشرت مدونة فلسطينية عبر حسابها على منصة "إكس" تدوينة تعبر فيها عن ألمها وسخطها من انعدام المستلزمات الضرورية في القطاع وتشتكي من شح الفوط الصحية، مؤكدة أن الصيدليات في رفح تخلو منها وذلك بسبب عدم دخول قوافل المؤن من احتياجات ضرورية بشكل يومي.

أنا بعتذر إني بطرح هالموضوع بهيك وقت بس شو يعني نلف عكل صيدليات رفح عشان أولويز وما تلاقي؟

البيت الي هي فيه فيه ١٥ صبية محتاجات بشكل دوري والفوط انتهت كلها من غزة ، أعطونا حل جد أعطونا شو الي مفروض نعمله؟

لعنة الله عليك يا سيسي هالأشياء مفروض تدخل بشكل يومي من المعبر — 🔻 (@thisisamal2_) December 5, 2023

وقالت المدونة التي اكتفت بالتعريف عن نفسها باسم "غزاوية" في منشور حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال الساعات الماضية، "بعتذر إني بطرح هذا الموضوع بهيك وقت بس شو يعني نلف على كل صيدليات رفح عشان أولويز "فوطة نسائية" وما تلاقي؟ البيت الي هي فيه، فيه 15 صبية محتاجات بشكل دوري والفوط انتهت كلها من غزة، أعطونا حل جد أعطونا شو الي مفروض نعمله؟".

وأثارت تدوينة المدونة الفلسطينية تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل حتى تصدر الموضوع حديث المدونين وقلقهم على صحة مئات الآلاف من النساء والفتيات في القطاع اللواتي يواجهن خطر الحرب والحرمان والمرض في وقت واحد.

وحذرت ناشطات ومدونات من التداعيات الخطيرة جسديا وصحيا على النساء في غزة جراء خلو القطاع من الفوط الصحية، حيث من الممكن أن تؤدي أزمة شح الفوط النسائية والاستعاضة عنها بمصادر أخرى كالقماش أو قطع الملابس إلى مشاكل صحية والتهابات في الرحم وفطريات في المثانة، بحسب طبيبات أمراض نسائية.

وفي نساء لجأوا لأخد حبوب منع الدورة الشهرية، الي ليها مضاعفات مرعبة زي ألم بالصدر وتجلطات دموية وصداع ودوران،تغيرات في النزيف أثناء الدورة الشهرية وعدم انتظامه أو توقفه، زيادة الوزن، واحتباس السوائل والانتفاخ، الاكتئاب والأرق، اضطرابات في وظائف الكبد.

كابوس والله كابوس . https://t.co/kabk2fdREm — Arwa Ibraheem (@Arwa_Ibraheem66) December 5, 2023

وقالت المدونة سارة عبد الله في تدوينة عبر "إكس" "السيدات في غزة مر عليهن حوالي 2 – 3 دورة شهرية خلال الحرب، عدم توافر الفوط الصحية دي أزمة لا تقل أهمية عن عدم توافر الأكل والشرب".

الستات في غزة مر عليهم حوالي ٢-٣ دروة شهرية خلال الحرب

عدم توافر الفوط الصحية دي أزمة لا تقل أهمية عن عدم توافر الاكل والشرب ! https://t.co/KtQaRt4mNg — ســـ𓂆رَّة (@Saraabdullah790) December 5, 2023

وكتبت المدونة شيماء خليل، "أنا مش قادرة أتخيل أن في ناس شايفة الفوط الصحية رفاهية! أنا مش قادرة أتخيل ست محتاجة الفوط ومش لاقياها هتعمل أيه؟ جنب الألم والبرد والقصف والنزوح وفقدان الأهل والأحباب ولا في حمام ولا ميه ولو في ميه أغلبها مش نظيف".

وعلقت الباحثة إسراء فاروق، "الواحد يخجل من ترديد البديهيات، غياب الفوط الصحية مع غياب الماء والصابون معناه التهابات رحم وفطريات والتهابات مثانة، وبدون علاج قد يتحولوا لأمراض مزمنة منها التهاب الكبد والعقم وحتى سرطان الرحم، زمان كان الستات بستخدم فوط قماش لكن بتتغير بانتظام وبتتغسل بالصابون وأحيانا بتتغلي".

الواحد يخجل من ترديد البديهيات

غياب الفوط الصحية مع غياب الماء والصابون معناه التهابات رحِم وفطريات والتهابات مثانة، وبدون علاج قد يتحولوا لأمراض مزمنة منها التهاب الكبد والعقم وحتى سرطان الرحم.

زمان كان الستات بستخدم فوط قماش، لكن بتتغير بانتظام وبتتغسل بالصابون وأحيانًا بتتغلي. — Esraa 𓂆 (@EsraaFarouk) December 6, 2023

الفوط الصحية بنفس أهمية الأكل والشرب، وعدم توافرها في غزة مصيبة. مافيش مياة نظيفة يعني مافيش مجال ل'بدايل' يعني الستات هيجيلها التهابات ومع انهيار مؤسسة الصحة بالكامل هيموتوا ببطء والم شديد. أو بمعنى أصح، هيكون الاحتلال قتلهم بوحشية…واحنا طبعًا مشاركين في الجريمة. — Fadila || فضيلة (@fadilakhaled) December 5, 2023

وقال الطبيب الصيدلاني مهيار نجيب، "الدورة الشهرية لا تختلف عن أي نزيف يخرج من الجسم، من يستسخف بالموضوع مريض، الفوط الصحية النسائية ليست رفاهية وهو موضوع شأنه شأن الطعام والدواء، النساء في الحروب استعملن الأقمشة والأكياس والورق مما أصاب بعضهن التهابات من عدم القدرة على التنظيف الدوري للأقمشة".

الدورة الشهرية لاتختلف عن أي نزيف يخرج من الجسم من يستسخف بالموضوع مريض. الفوط الصحية النسائية ليست رفاهية وهو موضوع شأنه شأن الطعام والدواء،النساء في الحروب استعملن الأقمشة والأكياس والورق مما أصاب بعضهن التهابات من عدم القدرة على التنظيف الدوري للأقمشة

يتبع2/1 https://t.co/ds9tJYYP18 — Dr.Mehiar Najeeb (@mehyar201) December 5, 2023

بما أن في ستات مش فاهمة أهمية الفوط الصحية ولا أهمية النضافة للوقاية م العدوى ممكن نكلم طب ونفهمهم#ثريد

الفوط الصحية مش رفاهية وعدم توافرها واستخدام البدايل القديمة زي القماش وما شابهه ده بيزود خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية والفطريات وقد يؤدي إلى التهاب المهبل الجرثومي… — 🦋𝕄𝕒𝕚 ℕ𝕒𝕤𝕤𝕖𝕣🦸‍♀️🔻🇵🇸🦋 (@Picky__Gipsy) December 6, 2023

وكتبت المدونة رفقة شقور، "انقطاع الفوط النسائية الصحية بجانب انقطاع وسائل العناية بالنظافة الشخصية في مناطق النزوح ومراكز الإيواء وانقطاع الماء وسيلة من وسائل التعذيب النازي في هذه الحرب مما يجعل تفشي الأمراض النسائية في صفوف الناجيات كارثة إنسانية تضاف لمجوعة الكوارث التي جلبتها النازية الصهيونية على الفلسطينيين والفلسطينيات".

ودعت المدونة تامي رافدي الجهات القادرة على إدخال مساعدات لغزة، إلى أخذ موضوع أزمة شح الفوط الصحية في القطاع بعين الاعتبار لما لها من أهمية وجدية كونها من الاحتياجات الأساسية الضرورية.

كل موقف ومشهد بيوصلنا عن نساء غزة من أول الحرب مخزي للعالم كله، مخزي لكدبة حقوق المرأة

مبعرفش غير إني أخرس قدام معاناتهم

في ستات ولدوا ورضعوا وقضوا أيام النفاس في نقص ماية وأكل وانعدام رعاية طبية، أقل احتياج للبنات دلوقتي زي الفوط الصحية مش موجود والقماش مش موجود رجعوا بالزمن قرن — سلمى (@salmatareeek) December 5, 2023

في أزمة الفوط الصحية الخاصة بنساء غزة، أنا مش بقول أين النسويات انا عارف الموقف العام المحترم للنسويات كويس واتكلمت عنه، بس والله العظيم أنا أعرف ستات لو كانت الستات اللي بيحصل فيها كدة اسرائيليات أقسم بالله لكانوا طلعوا سبوا ولعنوا في فلسطين بأهل فلسطين بالمسلمين الرجعيين… — أحمد أمين (@Ahmed_Ameen_) December 5, 2023

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حذر تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش من تداعيات الحصار الإسرائيلي على غزة وتأثيره على حقوق المرأة وخاصة فيما يتعلق بفترة الحيض، إذ اعتبر التقرير أن عدم تحقيق النظافة أثناء فترة الدورة الشهرية وعدم تلبية ضروريات هذه الحالة قد يؤديان إلى "التهاب الكبد ب" والتهاب المهبل الفطري.

وقبل مدة، أعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من مخاطر طويلة المدى على صحة النساء في غزة جراء ظروف غير صحية في المخيمات وانعدام الفوط الصحية وحبوب منع الحمل من الصيدليات، ما قد يؤدي إلى نزيف داخلي والتهابات مزمنة وتفشي الأمراض.