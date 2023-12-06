لإطلالة شتوية أنيقة.. إليك أبرز خطوط الموضة

تبحث كثير من النساء عن جديد عالم الموضة، وما يمكنها إضافته لخزانتها هذا الموسم من قطع مميزة. وشهد هذا الشتاء عودة قماش القطيفة (المخمل) بعد اختفائه لسنوات، وكذلك احتل الجلد مكانة خاصة في تصاميم المعاطف.

كما تميزت أزياء هذا الشتاء بالعديد من الألوان الجذابة، ومنها البنفسجي والأحمر والعنابي، كما زينت اللآلئ الموضة النسائية لشتاء 2023/2024 لتمنح المرأة إطلالة أنيقة. وإليك بعض هذه الإطلالات المميزة:

المخمل لإطلالة فخمة

يمنح المخمل المرأة إطلالة دافئة تغلفها الأناقة والفخامة، ويمتاز بملمس أملس ومظهر فاخر وبرّاق، ويكسو هذا الموسم الفساتين والبليزرات (الجاكيت) والبدلات (طقم رسمي). ويتألق بألوان الأحمر ودرجات الأزرق العميقة وصولا إلى الأسود.

ويزدان المخمل هذا الموسم ببعض التفاصيل التي تضفي عليه طابعا مفعما بالرقة والأنوثة مثل الكشكشة والكرانيش وتطعيمات الزهور، ويتلألأ بألوان الأحجار الكريمة مثل الأخضر الزمردي والأحمر الياقوتي والأزرق البحري.

معطف الصوف لإطلالة شتوية

يتربع معطف الصوف الماكسي (الطويل) على عرش الموضة النسائية هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة شتوية مميزة. ويأتي معطف الصوف هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس (أوفر سايز) تضفي على المظهر طابعا عصريا.

ويكتسي هذا الموسم بألوان كلاسيكية هادئة كالأسود والبني بلون الكاكاو والأزرق البحري، بينما تزهو بعض الموديلات باللون الوردي، وتتألق موديلات أخرى بنقوش الكاروهات أو بالتقليمات الرفيعة الأنيقة.

وينصح الخبراء بارتداء معطف مفتوح، مع مراعاة أن تكون الملابس تحته ذات ألوان تخلق تباينا لافتا معه، وهو يغازل المرأة طويلة القامة، كما يمكن للمرأة قصيرة القامة ارتداءه بشرط ارتداء حذاء ذي كعب عال، والذي يعمل على إطالة القامة بصريا.

الجلد.. إطلالات مبتكرة

يتربع معطف الليجن الجلد على عرش الموضة النسائية في شتاء 2023/2024 ليمنح المرأة إطلالة جريئة وأنيقة. ويكتسي الليجن الجلد بطبيعة الحال باللون الأسود، بينما تتألق بعض الموديلات بالألوان الترابية المطفأة كالبني.

ويمتاز الليجن الجلد في الغالب بقصة ذات وسط عال ليمنح القوام مظهرا رشيقا وممشوقا، وذلك إلى جانب قصته الضيقة الملتصقة بالجسم.

وتتعدد طرق التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع قميص، أو بلوز صوفي أو قطني، مع حذاء رياضي أو بوت ذي نعل مسطح. كما يمكن الحصول على إطلالة تحاكي إطلالة النجمات من خلال تنسيقه مع بوت ذي نعل ضخم. ويمكن أيضا الحصول على إطلالة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع جاكيت أنيق وحذاء مسطح أو حذاء باليرينا.

إضافة لذلك، يمكن الحصول على إطلالة تناسب الحفلات من خلال تنسيقه مع قطعة مرصعة بالترتر أو تزدان بتفاصيل لامعة وبرّاقة، على أن تكتمل أناقة الإطلالة بحذاء ذي كعب عال.

قبعة الفرو لإطلالة دافئة

وتتربع قبعة الدلو المصنوعة من الفرو الاصطناعي على عرش الموضة لتمنح المرأة إطلالة شتوية دافئة ووثيرة. وأوضحت مجلة "إنستايل" أن هذه القبعة تتخذ شكل الدلو، مشيرة إلى أنها لا تتمتع بمظهر أنيق فحسب، بل تمتاز أيضا بطابع عملي؛ حيث إنها تعمل على تدفئة الأذنين بفضل الفرو الاصطناعي.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن قبعة الدلو الفرو تمتاز بتنوع طرق التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع بنطال جينز وبلوفر وبوت كاحل، بينما يمكن الحصول على إطلالة أكثر أناقة من خلال تنسيقها مع بلوزة ومعطف صوف وحذاء (بوت).

اللآلئ تزين موضة الشتاء

وتزين اللآلئ الموضة النسائية هذا الموسم، فهي تظهر على القطع الفوقية والفساتين والأحذية والحقائب؛ لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة "إيلي" المعنية بالموضة والجمال أن الملابس المرصعة باللآلئ ينبغي أن تمثل محور الإطلالة، لذا يجب تسليط الضوء عليها من خلال تنسيقها مع قطع تتحلى بالبساطة والهدوء، فعلى سبيل المثال يمكن تنسيق توب (بلوز علوي) مرصع باللآلئ مع بنطال جينز أو رسمي.

ولمظهر أكثر فخامة، يجب أن يكون المكياج طبيعيا ورقيقا، مع الاكتفاء ببعض اللمسات البرّاقة التي تبرز أناقة وفخامة الملابس المرصعة باللآلئ.

الفستان البليسيه.. لتكوني نجمة الحفل

يمنح الفستان البليسيه المرأة إطلالة أنيقة في الحفلات؛ حيث يتمتع الفستان ذو الطيّات بطابع فخم ومفعم بالأنوثة، مما يتيح للمرأة الفرصة لتكون نجمة الحفل.

ويتألق الفستان البليسيه هذا الموسم باللون الأحمر الصارخ أو الأحمر الداكن، أو يتلألأ ببريق اللون الذهبي ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تغلفها الفخامة.

ويمكن تنسيقه مع حذاء (بوت) ذي ساق طويلة من الشامواه؛ حيث تبرز هذه التوليفة تباينا لافتا يخطف الأنظار.

وينبغي أن يمثل الفستان البليسيه الأنيق محور الإطلالة، وبناء على ذلك أن يتسم المكياج بالرقة والهدوء؛ ويمكن الاكتفاء بأحمر شفاه يكتسي بالأحمر الداكن.

وتكتمل أناقة الإطلالة بحُلي فخمة مثل قرط أنيق أو طوق لافت للأنظار.