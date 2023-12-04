تحذير من حزام الأمان العادي للحامل والجنين

يعد حزام الأمان عاملا مهما في إنقاذ حياة من يتعرض لحوادث مرورية، ولكن هل يناسب الحزام المرأة الحامل والجنين الذي في بطنها؟

حذر نادي السيارات الألماني إيه دي إيه سي (ADAC) من استخدام حزام الأمان للحوامل. وأوضح النادي أنه على عكس الاعتقاد الشائع بأن الحزام يحمي الجنين في بطن الأم الحامل، فإنه يشكل خطورة كبيرة على الجنين؛ وفقا للنتائج المروعة التي توصلوا لها في اختبارات التصادم.

زيادة الحِمل على الجنين

وفي اختبار التصادم زاد الحِمل على الجنين مع تقييد منطقة الحوض، مما أدى إلى زيادة الضغط على الصدر والبطن ومنطقة الحوض بنسبة تصل إلى 30%، كما لم يتمكن أي من أنظمة أحزمة الأمان التي تم اختبارها من تحمل الضغط.

ويضاف إلى هذا أن انكسار الخطافات والأقفال المصنوعة من البلاستيك والمعدن يشكل خطرا إضافيا للإصابة.

وتتطلب أحزمة الحوامل شريطا إضافيا بمقدار 30 سنتيمترا، ولهذا السبب كان الحزام العادي أقل إحكاما، وبالتالي تحركت الدمى للأمام أكثر عند إجراء اختبارات التصادم.

الحزام التقليدي ثلاثي النقاط

وبدلا من ذلك، أوصى الخبراء الألمان باستخدام الحزام التقليدي ثلاثي النقاط بشرط التعامل معه بشكل صحيح، فقد ثبت أنه في هذه الحالة لا يضغط على بطن الجنين، وبالتالي يوفر حماية أفضل في حالة وقوع حادث ولا يشكل أي خطر على الأم أو الجنين.

كما أوصى الخبراء النساء الحوامل بوضع حزام الخصر في أدنى مستوى ممكن تحت البطن، وكذلك خلع السترات أو على الأقل عدم وضعها تحت الحزام عند الوركين.

السترات السميكة تعوق عمل أحزمة الأمان

وحذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من ارتداء سترات سميكة أثناء قيادة السيارة خلال فصل الشتاء، معللة ذلك بأن السترات السميكة تعوق عمل أحزمة الأمان.

وأوضحت أن حزام الأمان يجب أن يلتصق بالجسم جيدا، كما يجب أن يمر على الصدر والحوض وليس على العنق والبطن كي يتمكن من توفير حماية فعالة في حال وقوع حادث.

وأضافت الهيئة أنه بسبب سُمك السترة يمكن أيضا أن ينزلق حزام الأمان إلى الجزء السفلي من البطن بدلا من أن يستقر على عظام الخصر ويحيط بها، مما يرفع خطر التعرض لإصابات أو نزيف داخلي عند القيام بكبح اضطراري.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، أوصت الهيئة الألمانية بخلع السترة السميكة قبل قيادة السيارة، أو ارتدائها فوق حزام الأمان.