مرأة

كيف تتجنبين جفاف الشعر في الشتاء؟

Beautiful young woman combing her healthy long hair near mirror at home
يمكن مواجهة تطاير الشعر من خلال استعمال بخاخ مرطب يعمل على تسهيل تسريحه وتصفيفه (شترستوك)
23/12/2023

يتعرض الشعر للعديد من عوامل الإجهاد خلال فصل الشتاء؛ حيث يصير جافا ويتطاير ويفقد كثافته، مما يُفقده رونقه، وهو ما يمكن التغلب عليه من خلال العناية السليمة.

تعترف خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر، بصعوبة تسريح الشعر خلال فصل الشتاء، لا سيما عند خلع غطاء الرأس، موضحة أن السبب في ذلك يرجع إلى الاحتكاك بين الشعر والغطاء، وهو ما يجعله مشحونا بالكهرباء الساكنة، خاصة إذا كان جافا جدا، علما أن برودة الهواء في الخارج وهواء المدفأة يتسببان في جفاف الشعر.

أعراض نقص الزنك بالجسم تتمثل في كثرة الإصابة بالعدوى وصعوبة شفاء الجروح وتساقط الشعر وتقصف الأظافر. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Christin Klose/dpa-tmn/dpa Credit: Christin Klose / dpa-tmn / Christin Klose/dpa-tmn/dpa
لمزيد من العناية، ينبغي تطبيق ماسكات الشعر من آن إلى آخر (الألمانية)

مستحضرات غنية بالدهون

وتوضح هوبر أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال استعمال مستحضرات العناية الغنية بالدهون، والتي تعمل على ترطيب الشعر وفروة الرأس، على سبيل المثال يمكن استعمال شامبو أو بلسم يحتوي على مادة البانثينول ذات التأثير المرطب.

ولمزيد من العناية، ينبغي تطبيق ماسكات الشعر من آن إلى آخر، والتي تحتوي على زيوت طبيعية غنية مثل زيت اللوز وزيت الأرجان وزيت الجوجوبا.

ومن جانبه، قال مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشكه إنه يمكن مواجهة الشعر المتطاير من خلال استعمال بخاخ مرطب؛ حيث يتم رش البخاخ على الشعر لفترة قصيرة، ثم تمرير اليدين فوقه ليستقر الشعر بعدها، ومن ثم يمكن تسريحه وتصفيفه.

Beautiful women enjoying in hotel room.Young happy smiling woman wearing bathrobe using hair dryer in bathroom.
من المهم عدم استعمال مجفف الشعر لمدة طويلة أو بشكل متكرر لتجنب تعرض الشعر للإجهاد (شترستوك)

الاستعمال الصحيح لمجفف الشعر

ولحماية الشعر من الجفاف، يوصي فاينيتشكه باستعمال مجفف الشعر بشكل صحيح؛ حيث ينبغي ضبط المجفف على درجة حرارة منخفضة، مع مراعاة التجفيف في اتجاه نمو الشعر، أي انطلاقا من فروة الرأس باتجاه الأطراف.

ومن الضروري أيضا استعمال بخاخ مخصص لحماية الشعر من السخونة قبل استعمال مجفف الشعر؛ حيث إنه يحمي الشعر من الجفاف الناجم عن السخونة من خلال احتوائه على مواد مرطبة مثل الألوفيرا.

ومن المهم أيضا عدم استعمال مجفف الشعر لمدة طويلة أو بشكل متكرر، وذلك لتجنب تعرض الشعر للإجهاد.

بعد خلع غطاء الرأس ينبغي تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع لاستعادة كثافة الشعر (بيكسلز)

الحفاظ على رونق تسريحة الشعر

وللحفاظ على رونق تسريحة الشعر عند ارتداء غطاء الرأس أو القبعة، أوصى مصفف الشعر الألماني باستعمال "الشامبو الجاف" على جذور الشعر مباشرة، ثم تصفيف الشعر. وبعد خلع القبعة ينبغي تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع لاستعادة كثافة الشعر.

وكحيلة أخرى، يمكن تمشيط الشعر بواسطة الأصابع عكس اتجاه نمو الشعر قبل ارتداء القبعة، فبذلك تتمتع جذور الشعر بالكثافة، حتى بعد خلع القبعة.

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يجب اختيار الأغطية الناعمة، فالقبعات الضيقة غير مناسبة مثل قبعة "البيني" (شترستوك)

غطاء الرأس المناسب

وينصح الخبراء باختيار غطاء الرأس المناسب، فالأغطية المصنوعة من خامات صلبة تعد غير مناسبة، وذلك بخلاف الأغطية ذات الخامات الناعمة، والتي لا تتسبب في خشونة الشعر.

كما تعد القبعات الضيقة غير مناسبة مثل قبعة "البيني"، في حين تعد القبعات، التي تستقر على الرأس بشكل فضفاض مناسبة مثل "البيريه".

المصدر : الألمانية