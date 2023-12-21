المعدني أم الزجاجي أو الكهربائي؟ هكذا تختارين المبرد المناسب لأظافرك

تبدأ العناية السليمة بالأظافر من خلال اختيار المبرد المناسب لطبيعة أظافرك، وذلك للحصول على النتيجة المرجوة والحفاظ عليها في الوقت نفسه.

هناك أنواع متعددة، منها المبرد المعدني، ومبرد الورق المقوى، والمبرد الكريستالي أو الزجاجي؛ وحديثا هناك المبرد الكهربائي، فأي نوع منها يناسب أظافرك؟

يشدد الخبراء على أهمية استخدام مبرد الأظافر بشكل سليم، إذ ينبغي تحريكه بحركات رقيقة ومتساوية من الطرف الخارجي باتجاه منتصف الظفر، مع مراعاة عدم تحريك المبرد جيئة وذهابا مع تجنب الاحتكاك المفرط.

ويوصى باختيار مبرد الأظافر وفقا لطبيعة أظافرك، وذلك للحصول على النتيجة المرجوة والحفاظ عليها في الوقت نفسه، وهي:

المبرد المعدني: يناسب الأظافر السميكة والصلبة، مع ضرورة استعمالها برفق تجنبا لحدوث تلفيات (خدوش) بالأظافر.

يناسب الأظافر السميكة والصلبة، مع ضرورة استعمالها برفق تجنبا لحدوث تلفيات (خدوش) بالأظافر. مبرد الورق المقوي: ويحتوي على طبقة من مادة الصنفرة الخشنة، وهو مناسب للأظافر ذات الطول الجيد، ويمكنه تنعيم حواف الأظافر دون عنف.

ويحتوي على طبقة من مادة الصنفرة الخشنة، وهو مناسب للأظافر ذات الطول الجيد، ويمكنه تنعيم حواف الأظافر دون عنف. المبرد الكريستالي أو المبرد الزجاجي: مخصصان للأظافر الحساسة، إذ يحميان الأظافر من التشقق والتقصف.

ما مزايا مبرد الأظافر الكهربائي؟

يتمتع مبرد الأظافر الكهربائي بمزايا عديدة، إذ إنه لا يساعد على تقصير الأظافر وتشكيلها فحسب، بل يساعد أيضا على تلميع الأظافر، وإزالة الجلد الصلب والتخلص من فطريات الأظافر، ومسمار القدم وعين السمكة.

وغالبا ما يشتمل مبرد الأظافر الكهربائي على ملحقات "لُقم" ذات استخدامات مختلفة. على سبيل المثال، ملحق من اللباد لتنظيف وتلميع الأظافر وملحق من حجر "السافير" لإزالة مسمار القدم وعين السمكة وملحق إبري لكشف الأظافر الغارزة.

وعادة ما يتم علاج فطريات الأظافر باستخدام صبغة خاصة. ولتؤتي الصبغة مفعولها المرجو، ينبغي تخشين الظفر عن طريق مبرد. ولهذا الغرض يمكن استخدام مبرد أظافر كهربائي مع ملحق قرصي من حجر "السافير".

هل يناسب المبرد الكهربائي الأظافر الاصطناعية؟

تحتاج الأظافر الاصطناعية إلى مبرد أظافر كهربائي ذي سرعة دوران أعلى وملحقات مصنوعة من التيتانيوم أو المعدن الصلب.

وبشكل عام يتعين على النساء ذوات الأظافر الحساسة والهشة تجنب استخدام مبرد الأظافر الكهربائي أو التعامل معه بحذر شديد.

ومن المهم بعد استخدام المبرد -أيا كان نوعه- العناية بالأظافر عن طريق كريم يد، أو زيت أظافر غني بالمواد المرطبة.