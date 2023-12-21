مرأة

المعدني أم الزجاجي أو الكهربائي؟ هكذا تختارين المبرد المناسب لأظافرك

Manicure process in beauty salon, cleaning of nails by a milling cutter. Manicurist filing client's nails at table, close up. Removing the nail plate with a milling machine. Selective focus
مبرد الأظافر الكهربائي لا يقصر الأظافر ويشكلها فحسب، بل يساعد على تلميعها وإزالة الجلد الصلب أيضا (شترستوك)
21/12/2023-|آخر تحديث: 21/12/202304:44 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تبدأ العناية السليمة بالأظافر من خلال اختيار المبرد المناسب لطبيعة أظافرك، وذلك للحصول على النتيجة المرجوة والحفاظ عليها في الوقت نفسه.

هناك أنواع متعددة، منها المبرد المعدني، ومبرد الورق المقوى، والمبرد الكريستالي أو الزجاجي؛ وحديثا هناك المبرد الكهربائي، فأي نوع منها يناسب أظافرك؟

نقص الكالسيوم بريء من بقع الأظافر البيضاء؛ لأنه لا يشكل سوى 2ر0% من تكوين الظفر. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية "dpa". لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa
المبرد المعدني يناسب الأظافر السميكة والصلبة، مع ضرورة استعمالها برفق (الألمانية)

يشدد الخبراء على أهمية استخدام مبرد الأظافر بشكل سليم، إذ ينبغي تحريكه بحركات رقيقة ومتساوية من الطرف الخارجي باتجاه منتصف الظفر، مع مراعاة عدم تحريك المبرد جيئة وذهابا مع تجنب الاحتكاك المفرط.

ويوصى باختيار مبرد الأظافر وفقا لطبيعة أظافرك، وذلك للحصول على النتيجة المرجوة والحفاظ عليها في الوقت نفسه، وهي:

  • المبرد المعدني: يناسب الأظافر السميكة والصلبة، مع ضرورة استعمالها برفق تجنبا لحدوث تلفيات (خدوش) بالأظافر.
  • مبرد الورق المقوي: ويحتوي على طبقة من مادة الصنفرة الخشنة، وهو مناسب للأظافر ذات الطول الجيد، ويمكنه تنعيم حواف الأظافر دون عنف.
  • المبرد الكريستالي أو المبرد الزجاجي:  مخصصان للأظافر الحساسة، إذ يحميان الأظافر من التشقق والتقصف.
مبرد الأظافر الكهربائي يتمتع بمزايا عديدة؛ حيث إنه لا يساعد على تقصير الأظافر وتشكيلها فحسب، بل يساعد أيضا على تلميع الأظافر وإزالة الجلد المتقرن والتخلص من فطريات الأظافر ومسمار القدم وعين السمكة. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: Mutoy صور: dpa
مبرد الأظافر الكهربائي يتمتع بمزايا عديدة ويشتمل على ملحقات "لُقم" ذات استخدامات مختلفة (الألمانية)

ما مزايا مبرد الأظافر الكهربائي؟

يتمتع مبرد الأظافر الكهربائي بمزايا عديدة، إذ إنه لا يساعد على تقصير الأظافر وتشكيلها فحسب، بل يساعد أيضا على تلميع الأظافر، وإزالة الجلد الصلب والتخلص من فطريات الأظافر، ومسمار القدم وعين السمكة.

وغالبا ما يشتمل مبرد الأظافر الكهربائي على ملحقات "لُقم" ذات استخدامات مختلفة. على سبيل المثال، ملحق من اللباد لتنظيف وتلميع الأظافر وملحق من حجر "السافير" لإزالة مسمار القدم وعين السمكة وملحق إبري لكشف الأظافر الغارزة.

وعادة ما يتم علاج فطريات الأظافر باستخدام صبغة خاصة. ولتؤتي الصبغة مفعولها المرجو، ينبغي تخشين الظفر عن طريق مبرد. ولهذا الغرض يمكن استخدام مبرد أظافر كهربائي مع ملحق قرصي من حجر "السافير".

Manicure process in beauty salon, cleaning of nails by a milling cutter. Manicurist filing client's nails at table, close up. Removing the nail plate with a milling machine. Selective focus
على ذوات الأظافر الحساسة تجنب استخدام مبرد الأظافر الكهربائي أو التعامل معه بحذر شديد (شترستوك)

هل يناسب المبرد الكهربائي الأظافر الاصطناعية؟

تحتاج الأظافر الاصطناعية إلى مبرد أظافر كهربائي ذي سرعة دوران أعلى وملحقات مصنوعة من التيتانيوم أو المعدن الصلب.

وبشكل عام يتعين على النساء ذوات الأظافر الحساسة والهشة تجنب استخدام مبرد الأظافر الكهربائي أو التعامل معه بحذر شديد.

ومن المهم بعد استخدام المبرد -أيا كان نوعه- العناية بالأظافر عن طريق كريم يد، أو زيت أظافر غني بالمواد المرطبة.

المصدر : الألمانية