ما الطريقة المثلى لغسل الملابس الصوفية؟

ينصح الخبراء بغسيل الملابس المصنوعة من الصوف بشكل صحيح للحفاظ على رونقها، لا سيما أن الصوف يعد من أكثر خامات الأقمشة حساسية.

رابطة صناعة مستحضرات العناية بالجسم والمنظفات بألمانيا أوضحت أن من الأفضل غسل الملابس الصوف يدويا باستخدام ماء بارد ومسحوق غسيل معتدل ومخصص للصوف، مع مراعاة عدم الفرك أو اللف بشدة.

مسحوق الغسيل المناسب

وأضافت الرابطة أن مسحوق الغسيل العادي أو مسحوق الغسيل الملون ليسا مناسبين لغسل الصوف، نظرا لأنهما يُفقدانه ملمسه الناعم والوثير. لذا يفضل استخدام سائل الغسيل المخصص لملابس الأطفال.

كما أن الصوف بأليافه الحساسة عرضة للتلف بشكل أسرع خاصة عند استعمال المواد الكيميائية كالكلور أو دواء الغسيل ذي الفعالية القوية الذي يحتوي على مبيضات ومواد عطرية.

برنامج الغسيل المناسب

وأضافت الرابطة أنه يمكن أيضا غسل الصوف في الغسالة الأوتوماتيكية، مع مراعاة اختيار برنامج الغسل المخصص للصوف والملابس الحساسة.

درجة الحرارة المناسبة

أما عن درجة حرارة الماء المستخدم في الغسل، فينصح باستخدام ماء بارد أو فاتر على أقصى تقدير، على أن تكون درجة حرارة ماء الغسل هي ذاتها درجة حرارة ماء الشطف، حيث إن الاختلاف في درجة الحرارة قد يؤدي إلى تشابك الأنسجة عند تحريكها.

غسيل الصوف يدويا

وإذا كان ملصق الملابس ينص على السماح بالغسل اليدوي، فيراعى ألا يتم فرك الصوف بشدة أو عصره بعنف، وإلا فسوف تتنسل الألياف.

وقال الخبير الألماني بيرند غلاسل إن الملابس المصنوعة من صوف المارينو والألبكة والكشمير حساسة للغاية، وتحتاج إلى طريقة غسل معينة للحفاظ على مظهرها الفخم ورونقها.

لذا ينصح غلاسل، عضو الرابطة الألمانية لصناعة مستحضرات العناية بالجسم والمنظفات، بغسل المنسوجات الصوفية يدويا، مع مراعاة عدم الدعك، حيث إنه من الأفضل الضغط عليها داخل الحوض بلطف بيد منبسطة، على ألا يتم عصرها بعد الغسل، وإنما الضغط عليها برفق لتجفيفها.

تجفيف الصوف السليم

في حال استخدام الغسالة الأتوماتيكية يجب ضبط برنامج العصر على عدد لفات منخفض، مع مراعاة التجفيف جيدا. ويمكن لهذا الغرض وضع الملابس في المجفف، على أن يتم استعمال برنامج مخصص للصوف.

وفي حال غسلها يدويا يجب عدم عصرها بعد الغسل، ولتجفيفها بشكل سليم، يمكن وضعها بشكل مسطح على منشفة والضغط عليه برفق، وذلك بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

استخدام شامبو الشعر الجاف

يُعد شامبو الشعر الجاف أنسب وسيلة لغسل البلوفرات ذات الوبر، وفق زيغفريد لانغه، عضو رابطة خبراء تنظيف المنسوجات بمدينة بون غربي ألمانيا، أن هذا الشامبو الذي يعتني بالشعر الجاف يشتمل على مواد دهنية تحول دون أن تفقد البلوفرات بعض الأنسجة.

ومن الضروري أن تتم عملية الغسل يدويا، وفي المرحلة النهائية للشطف يمكن إضافة القليل من سائل تنعيم المنسوجات، لأنه يحتوي أيضا على مواد دهنية.

وأضافت الرابطة الألمانية أن الملابس المصنوعة من الصوف والكشمير والموهير كثيرا ما يظهر بها وبر، غير أن السبب في ذلك لا يرجع إلى التعامل الخاطئ مع هذه الملابس، بل يعود في الغالب إلى سوء جودة التصنيع.

وبناءً على ذلك، لا تعتبر منتجات الشامبو "علاج سحري" لمثل هذه الملابس، وإنما يمكن القول بأن هذه المنتجات قد تُخفف من صعوبة المشكلة.