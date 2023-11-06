3 طرق فعالة لمواجهة تساقط الشعر بعد انقطاع الطمث

يعد تساقط الشعر من المتاعب التي تعاني منها المرأة في مرحلة انقطاع الطمث، نتيجة للتغيرات الطارئة على الجسم بفعل التقلبات الهرمونية، إلى جانب متاعب أخرى مثل اضطرابات النوم، والتقلبات المزاجية، والهبّات الساخنة وجفاف البشرة.

مجلة "فرويندن" النسائية الألمانية، أوضحت أن تساقط الشعر بعد انقطاع الطمث يرجع إلى انخفاض مستوى هرمون الإستروجين وزيادة الهرمونات الذكورية في الجسم، في هذه المرحلة الحياتية الصعبة للنساء، مما يؤدي إلى تساقط الشعر، لا سيما في منطقة أعلى الرأس ومفرق الشعر فيما يعرف "بالثعلبة الأندروجينية".





3 طرق للعناية بالشعر

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أنه يمكن مواجهة تساقط الشعر في مرحلة انقطاع الطمث من خلال اتباع بعض التدابير المهمة، التي تتمثل في الطرق التالية:

التغذية الصحية. العناية السليمة بالشعر. اختيار التسريحة المناسبة.

أهمية التغذية الصحية

تكتسب التغذية الصحية أهمية كبيرة لصحة وجمال الشعر. ولهذا الغرض ينبغي إمداد الجسم بالبيوتين، (فيتامين بي 7 وأحد مشتقات الإيميدازول وهو متوفر في معظم الأطعمة الطبيعية)، وتتمثل مصادره الغذائية في الكبد وصفار البيض ورقائق الشوفان وجنين القمح والمكسرات والحبوب والفِطر وفول الصويا.

ومن المهم أيضا إمداد الجسم بالحديد، الذي تتمثل مصادره الغذائية في اللحوم الحمراء والعدس والسمسم وبذور الكتان.

وتساعد الأغذية الغنية بفيتامين سي، مثل الفواكه الحمضية، الجسم على امتصاص الحديد.

عناية سليمة

من المهم أيضاً الالتفات للعناية بالشعر بشكل سليم. ولهذا الغرض ينبغي استعمال زيت الأرجان الذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية، كما يمنع السموم والالتهابات من التسبب في ظهور بقع الصلع.

كما أن لزيت الأرجان تأثيرا مرطبا ومضادا للبكتيريا، مما يمنع تهيج وحكة فروة الرأس.

وينبغي أيضا استعمال تونيك الشعر، وبخاصة الذي يحتوي على خلاصة نبات القراص، والذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتجديد جذور الشعر التالفة، إضافة إلى تزويد الشعر من جذوره إلى أطرافه بالمعادن مثل: الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم، وكذلك الفيتامينات مثل: بي 1، بي 5، سي، دي، وإي.

كما يساعد تدليك الرأس على تنشيط سريان الدم في فروة الرأس، مما يحد من تساقط الشعر.

ومن الضروري استخدام منتجات تنظيف وعناية ذات تأثير لطيف.

ويراعى أيضا تجنب الصبغ المتكرر، إذ يرفع خطر تساقط الشعر. وينطبق ذلك أيضا على الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف مثل مكواة الفرد، أو مكواة التجعيد.

وينبغي أيضا تجنب التوتر، الذي يعد واحدا من أهم أسباب تساقط الشعر. ويمكن مواجهته من خلال ممارسة تمارين الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

اختيار تسريحة الشعر المناسبة

تعد تسريحة البوب، ذات التدريجات الخفيفة، أنسب تسريحة للشعر الخفيف. ويمكن زيادة كثافتها من خلال استعمال فرشاة مستديرة ورغوة التكثيف.

وبشكل عام، يمكن زيادة كثافة الشعر الخفيف من خلال استعمال شامبو جاف، أو بودرة الشعر. ولهذا الغرض يكفي تدليك الشعر بالشامبو أو البودرة للتمتع بشعر كثيف.