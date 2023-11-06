هل تخفف الولادة بالتنويم المغناطيسي من آلام المخاض؟

تستعد الحوامل للولادة بطرق مختلفة، رغبة في التخفيف -قدر الإمكان- من آلام المخاض وما يحيط به من خوف وارتباك.

وتعد "الولادة بالتنويم المغناطيسي" إحدى الطرق الشهيرة للإعداد الذهني، والتي تعتمد على الاسترخاء والدخول في حالة تركيز عميق، بهدف تخفيف القلق والتعاطي مع الألم بصورة أفضل.

دورات الولادة السليمة

وشهدت السنوات الأخيرة انتشار العديد من الدورات على شبكة الإنترنت حول الولادة بالتنويم المغناطيسي الذاتي، ومن بينها ما تسمى "ذا بيسفول بيرث" (الولادة السلمية) للمدربة كريستين غراف.

وبصفتها أم 3 أبناء، فقد مرت بتجربة الولادة، وتعرف جيداً مدى الإرهاق البدني والنفسي الذي تعيشه المرأة خلال العملية. وتقول غراف "الولادة دون الاستعداد الذهني مثل صعود جبل شاهق دون المعدات الملائمة".

الولادة بالتنويم المغناطيسي

وتوضح ماندي مانغلير كبيرة أطباء أمراض النساء والولادة بمستشفى فيفانتس أوغوست فيكتوريا بالعاصمة الألمانية "الولادة بالتنويم المغناطيسي والأشكال الأخرى من الإعداد الذهني تعد طرقا فعالة للتخفيف من الإحساس بالألم خلال المخاض".

وأضافت أن اتباع أساليب معينة يمكن أن يساعد المرأة على إقناع نفسها بأن الولادة لا تهدد حياتها، وأن بإمكانها التحكم بمستوى الألم "إذا أرادت ذلك" مشيرةً إلى أن التفكير في أن انقباضات الرحم (الطلق) تمثل موجات يمكن أن تساعد في التخفيف من الشعور بالألم.

وأضافت "لتبسيط الأمر، فإنه يتعلق بالاستمرار في تركيز المرأة وقت الولادة على نفسها، وقبول أن آلام المخاض عملية فسيولوجية".

في المقابل، شددت مانغلير على ضرورة عدم إضفاء صبغة رومانسية ولا مرضية على الولادة، وأن يتم النظر إليها على أنها حالة طبية فقط.





الكثير من الاستعداد والممارسة

وبالعودة إلى غراف، فهي تدرّب المشاركات في دوراتها على الوصول إلى حالة "التخدر" والتي تتمثل في التركيز على أمرٍ أساسي وتجاهل كل ما يحيط به.

وتشير إلى أن الوصول إلى هذه الحالة يتطلب الكثير من الاستعداد والممارسة "فكلما بكرّت المرأة في ممارسة هذا الأسلوب وأصبحت أكثر انتظاما في اتباعه خلال الحمل كان ذلك أفضل".

كما شددت مدربة الولادة بالتنويم المغناطيسي على ضرورة "أخذ قسط من الراحة لعدة أيام (خلال التدريبات) ولا مشكلة في تأجيل البدء في التدريبات حتى آخر 3 أشهر من الحمل".

التنويم المغناطيسي ليس مثل إبرة الظهر

من جانبها، تحذر الدكتورة مانغلير من الإفراط في التوقعات، إذ "يتعين أن تمارس الحامل جميع الأساليب التي تتطلب طاقة، فالولادة بالتنويم المغناطيسي ليست فعالة في تخفيف الألم خلال الولادة مثل إبرة الظهر (حقنة إيبدريورال)".

وتعتبر مانغلير التدريب الذهني في الأساس وسيلة لإعداد النساء لولادة طبيعية، مشيرة إلى أن الولادة تعد حدثا بارزا في حياة المرأة مرتبطا بصورة وثيقة بالإحساس بالكفاءة الذاتية والتمكين. ولذلك استكمالا لدور القابلة قبل الولادة، يمكن أن يعد التنويم المغناطيسي أداة مفيدة.





الإعداد الذهني للولادة

ومن أجل الاستعداد للولادة، تقول مانغلير "التواصل مع القابلة للحصول على أكبر قدر من المعلومات بشأن عميلة الولادة يساعد كثيرا. ومن خلال هذه الحوارات، يمكن أن تعرف القابلة نوع شخصية الأم، وما المهم بالنسبة لها، وكيف ترى الولادة وكيفية تهدئة مخاوفها وتحقيق أمنياتها".

ووفقا لغراف، فإن الكثير من العيادات ومراكز الولادة على دراية بالأساليب المتعلقة بالإعداد الذهني للولادة.

متى تبدأ الحامل حالة "التخدر"؟

ويعتمد الموعد الذي يجب أن تبدأ فيه الحامل الدخول في حالة "التخدر" على الأم، بالإضافة إلى عدة عوامل خلال عملية الولادة.

وتنصح غراف بإعداد الحامل نفسها "فعندما تبدأ الانقباضات (الطلق) يبدأ الجسد في العمل. حينها، يمكن أن تدخل في حالة التخدر".

وأوضحت غراف أنه من غير المنطقي توقع أن تبقى حالة "التخدر" دون انقطاع خلال الولادة "لأن هناك أمرا دائما ما يعطل هذه العملية. فهذا طبيعي للغاية. والمهم أن تتعلم الأم أن تركز سريعا مجددا بعد التوقف".

يُشار إلى أن الجمعية الألمانية لأمراض النساء والتوليد تؤكد على محدودية الأدلة حول فعالية الولادة بالتنويم المغناطيسي.