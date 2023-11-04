لإنقاذهم من عذاب صامت.. نصائح لإدارة الألم المزمن عند الأطفال

يعد الألم المزمن إحدى المشاكل الأكثر شيوعا في طب الأطفال، ويعرّف بأنه أي ألم يلازم الشخص لفترة أكثر من 3 أشهر، سواء كان مستمرا أو على فترات متقطعة، وقد يستمر لسنوات.

ويعرّف الألم المزمن أيضا بأنه الألم الذي يمتد إلى ما بعد الفترة المتوقعة للشفاء، وتشير الأرقام إلى أن 15 إلى 39% من الأطفال يعانون من الألم المزمن، ومن الأشكال الأكثر شيوعا له آلام العضلات والعظام وآلام المعدة والصداع.

آلام بلا أسباب عضوية

تقول رجاء عبد الجواد (35 سنة) إن ابنتها عانت من آلام الصداع المتكررة، وعندما ذهبت إلى طبيب متخصص في الأمراض الباطنية رجح إصابتها بقصور في الغدة الدرقية وطلب مجموعة من التحاليل.

وأضافت أن نتائج التحاليل جاءت جيدة، فأشار عليها البعض باستشارة طبيب متخصص في طب الأنف والأذن، ومع عدم وجود أي التهاب في الأذن الوسطى واستبعاد حساسية الجيوب الأنفية لم يتمكن الطبيب من العثور على سبب عضوي واضح للصداع.

وبمشاعر يملؤها الإحباط -تقول رجاء- إن الطبيب قال لها "مع استبعاد علامات الخطر وظهور الطفلة في حالة صحية جيدة يكون من الصعب تعريضه لأشعة مقطعية على المخ أو التصوير بالرنين المغناطيسي، ونصحني باستشارة طبيب نفسي".

أسباب الألم المزمن

يختلف الإحساس بالألم من طفل إلى آخر، ويتحكم في ذلك التكامل الديناميكي بين العوامل البيولوجية والعوامل النفسية والمتغيرات الاجتماعية والثقافية، وكذلك الالتهاب وتجارب الألم السابقة وطفرات النمو والنظام الغذائي الغني بالدهون والسكريات والكربوهيدرات.

يضاف إلى ذلك أنه عندما يعاني الطفل من ألم مزمن تصبح الأعصاب المسؤولة عن نقل إشارات الألم إلى الدماغ أكثر حساسية، وقد يخطئ الدماغ ويترجم الإشارات الأخرى على أنها ألم.

يستمر في مرحلة البلوغ

بدورها، تقول كريستين تشامبرز عالمة النفس والأستاذة بجامعة دالهاوسي لموقع "تودايز بارنت" إن للألم المزمن آثارا مدمرة على الأطفال وأسرهم ويتداخل مع جميع جوانب حياتهم.

وتوضح تشامبرز أن واحدا من كل 5 أطفال يعانون من الألم المزمن، وأن الأبحاث تظهر ارتفاع هذا المعدل بشكل متزايد كل عام.

وتستدل تشامبرز على ذلك بزيادة دخول الأطفال إلى المستشفيات بسبب الألم المزمن بمقدار 9 أضعاف بين عامي 2004 و2010، وتنصح بأهمية الوعي المبكر وطرق التعامل، لأن الألم المزمن عند الأطفال يزيد خطر استمراره في مرحلة البلوغ.

ويؤكد ذلك دراسة قامت بها جمعية الألم الأميركية عام 2013 من خلال تقييم 1045 من مرضى الألم المزمن الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 سنة.

وأفادت الدراسة بأن واحدا من كل 6 من مرضى الألم المزمن أبلغوا عن معاناتهم منذ مرحلة الطفولة وكانوا في الأغلب من الإناث بنسبة 68%.

يؤدي إلى الاكتئاب

كما يؤثر الألم المزمن على الحالة المزاجية للأطفال وتعطيل وظائفهم اليومية، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض القلق والاكتئاب 3 مرات مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون منه، وهذا ما أشارت إليه مراجعة منهجية قام بها باحثون من جامعة كالغاري الكندية عام 2019.

وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين الألم المزمن في مرحلة الطفولة واضطرابات الصحة العقلية والاضطرابات السلوكية في مرحلة البلوغ.

إدارة الألم المزمن

وينصح الخبراء باتباع نهج متعدد الاختصاصات لمساعدة الطفل على إدارة الألم والتكيف معه وتعزيز الأداء الوظيفي من خلال:

العلاج البدني: ينبغي تشجيع الطفل على ممارسة الأنشطة الرياضية، لأن عدم الحركة تساعد على تفاقم الشعور بالألم، وينبغي تعويد الطفل على نظام غذائي صحي وحصوله على قسط كاف من النوم.

ينبغي تشجيع الطفل على ممارسة الأنشطة الرياضية، لأن عدم الحركة تساعد على تفاقم الشعور بالألم، وينبغي تعويد الطفل على نظام غذائي صحي وحصوله على قسط كاف من النوم. العلاج النفسي: ويشمل التدريب على الاسترخاء والعلاجات التي تغير الأفكار والسلوكيات المتعلقة بالألم.

العلاج الدوائي: يعتمد على تناول مسكنات الألم مثل الإسيتامينوفين والإيبوبروفين، وقد يوصي الطبيب بجرعات خفيفة من مضادات الاكتئاب.

كيف يتعامل الآباء مع آلام الطفل المزمنة؟

لا يقتصر تأثير الألم المزمن على الطفل وحده، بل يمتد ليشمل كافة أفراد الأسرة، ولا سيما الوالدين.

وفي دراسة قام بها باحثون من جامعة ألبرتا الكندية عام 2019 تناولت تجارب الآباء مع الألم المزمن لدى أطفالهم، وعبرت عن مدى التأثير السلبي لألم الطفل على كافة أفراد الأسرة بسبب العملية الشاقة في الحصول على تشخيص للألم أو الحصول على إستراتيجيات لإدارة الألم ومدى تأثر الحياة الأسرية بسبب تكبد تكاليف مالية إضافية والتغيب عن العمل وتدني جودة الحياة.

وينقل موقع "فسيولوجي توداي" عن راشيل كوكلي الطبيبة النفسية والأستاذة في جامعة هارفارد بعض النصائح التي تساعد الآباء على إدارة الألم المزمن عند الطفل، ومنها: