كيف تتجاوزين مخاوفك وتساعدين أبناءك على التميز؟

"يشعر معظم الآباء أحيانا بالحيرة وافتقاد الخبرة الكافية، عندما يتعلق الأمر بكيفية مساعدة الأبناء على النجاح"، هذا ما قالته الكاتبة الأميركية وخبيرة الأبوة والأمومة، مارغوت ماكول بيسنو، لموقع شبكة "سي إن بي سي" في معرض حديثها عن كتابها الذي صدر عام 2022، تحت عنوان "تربية رائد أعمال: كيف تساعد أطفالك على تحقيق أحلامهم"، والذي ضمنته خلاصة مقابلات أجرتها مع آباء 70 شخصا بالغا من ذوي الإنجازات الكبرى في الحياة العملية.

وخلال اللقاءات التي أجرتها الكاتبة، وجدت قاسما مشتركا بين هؤلاء الآباء، وهو أنهم "اكتشفوا أن اتباع العاطفة ربما يكون في كثير من الأحيان أمرا غير عملي، فقرروا منح أطفالهم الحرية في متابعة شغفهم، بشكل مغامر وجريء أحيانا"؛ مثل السماح لهم بترك دراستهم الجامعية أو تغيير مسارها، أو الاستقلال بأنفسهم لفترة.

وتُرجع بيسنو هذه الشجاعة التي يُظهرها الآباء، إلى أنهم يستمعون لأبنائهم، ويأخذون ما يقولونه على محمل الجد، بدلا من الاكتفاء بترديد مقولة "أنا الوالد، وأنا أعرف وأفهم أفضل منك"؛ مُحذرة من أن "الضغط -بحسن نية- من أجل دفع الطفل لاتباع طريق محدد، يمكن أن يحبط قدرته على التفوق ويؤثر على سعادته".

وبعد أن لاحظت بيسنو أن جميع الآباء الذين قابلتهم أظهروا قدرا كبيرا من الانفتاح والثقة، لمساعدة أطفالهم على الاستقلال وتطوير المهارات اللازمة للنجاح في حياتهم العملية المستقبلية؛ عقبت قائلة "إنه لمن المُحزن أن يعتقد كثير من الناس أن هذه القرارات الأبوية (مُتطرفة)"، رغم أنها يجب أن تكون ضمن الطرق الطبيعية للتربية، حسب قولها.

أساليب تربوية شجاعة

ومن بين 99 قصة لأشخاص ناجحين للغاية، اختارت بيسنو 3 أمثلة لقرارات أبوية شجاعة، نجحت في تربية أطفال مبدعين وواثقين يتمتعون بوضوح الهدف، رغم الانطباع السائد بأنها أساليب غير تربوية.

1- إظهار الثقة رغم المخاوف

شأنه شأن معظم الآباء الذين يعانون من المخاوف والشكوك عندما يجدون أنفسهم مطالبين بالاستجابة لشغف أطفالهم ودعم ميولهم وتحقيق طموحهم؛ شعر والدا المخرج السينمائي جون إم تشو، المهاجران التايوانيان اللذان يديران مطعما شعبيا بولاية كاليفورنيا؛ بأنهما في حيرة من أمرهما، بسبب زيادة اهتمام طفلهما الأصغر بين 5 أطفال بالفنون السينمائية، في الوقت الذي كانا يأملان أن "يصبح موظفا تقليديا عاديا".

ورغم ذلك، قررت والدة تشو أن تعطيه كاميرا لتصوير الأفلام أثناء المناسبات العائلية، ما عزز شغفه مع مرور الوقت.

حتى إذا وصل للمرحلة الثانوية وأصبح قادرا على إخراج أفلام منزلية من بطولة إخوته؛ هاجمت المخاوف والدته مرة أخرى، ودفعتها إلى تحذيره من الانشغال بالأفلام حتى وقت متأخر من الليل، ومطالبته بالتركيز في دراسته، و"التوقف عن إضاعة الوقت"؛ لينفجر تشو في البكاء راجيا أمه ألا تحول بينه وبين ما يحب.

وفي اليوم التالي، أحضرت الأم مجموعة من الكتب عن صناعة الأفلام وقالت لطفلها "إذا كنت تريد أن تُصبح فنانا، فتعلم كل شيء وكن الأفضل".

تعقب بيسنو على هذا النموذج قائلة، "إن الأشخاص الذين يمتنعون عن تشجيع شغف أطفالهم، يرسلون إليهم رسالة خاطئة"، ولن تفيد حججهم بأنهم يريدون لأطفالهم أن يسلكوا مسارا تقليديا في الحياة، ويخافون عليهم من المغامرة والإخفاق، أو الفشل في كسب ما يكفي من المال عندما يكبرون.

وتؤكد أن إظهار ثقتك بأطفالك يمكن أن يمنحهم الثقة التي سيحتاجون إليها للنجاح كبالغين، بغض النظر عن المسار الذي سيتبعونه في نهاية المطاف.

2- السماح بخوض تجربة الاستقلال

تقول بيسنو إن "العديد من الآباء الذين قابلتهم، أعطوا أطفالهم فرصة لخوض تجربة الاستقلال منذ صغرهم"، وتضرب على ذلك مثالا برائد الأعمال سيمون إسحاق، الرئيس التنفيذي لإحدى أشهر شركات التسويق الرقمي، والمؤسس المشارك لمنصة "فاذرلي" الإلكترونية، الذي سمح له والداه بمغادرة المنزل لقضاء عامين في كولورادو، للتدريب على التزلج، وهو لم يزل في المدرسة الثانوية.

وبالفعل، ذهب سيمون وتزلج بشكل تنافسي؛ لكنه لم ينجح في الانضمام إلى الفريق الأولميبي الأميركي.

وعلقت بيسنو على قصته قائلة، "رغم أنه كان من الصعب على العائلة السماح لطفلها بالرحيل، لكنهم فعلوا ذلك ليمنحوه الفرصة لخوض التجربة".

تلك التجربة التي أثرت فيما بعد على نجاحه في ريادة الأعمال، بعد أن علّمه شغفه الكبير بشيء ما؛ الإصرارَ والتركيز والعمل الجاد على كل الأشياء اللازمة للنجاح في الحياة.

3- الاستجابة لرغباتهم التعليمية

رغم أن 10 من أغنى رجال الأعمال في العالم -مثل ستيف جوبز وبيل غيتس- خالفوا التقاليد وتركوا الجامعة؛ يكاد الكثير من الآباء يصابون بسكتة دماغية إذا أبدى أطفالهم رغبة في تغيير مسارهم الدراسي، أو عدم إكمال الدراسة الجامعية؛ ويصيحون قائلين "لا، لا يمكنك فعل ذلك، لن تكون قادرا على النجاح في حياتك"، على حد قول بيسنو.

وكان ماثيو مولنويغ، رجل الأعمال الأميركي المعروف بتأسيس نظام النشر المجاني مفتوح المصدر "وورد برس"؛ فعل هذا واتضح أنه اتخذ القرار الصحيح.

وعانت والدة مولنويغ في البداية وكانت قلقة عليه، عندما أخبرها برغبته في ترك الجامعة بعد عامين من الالتحاق بها.

لكن الأم، بعد أن تأكدت من شغف ابنها واستحواذ هوايته عليه وأهميتها بالنسبة له، حيث كان يعكف على تطوير نظام لإدارة محتوى الويب في غرفة نومه دون توقف؛ سارعت إلى توفير سكن له في سان فرانسيسكو، وتركته يمضي وراء حلمه.

مولنويغ الذي وُلد في هيوستن بولاية تكساس، ومارس الفنون المسرحية ودرس ساكسفون الجاز في المرحلة الثانوية، قبل أن يلتحق بجامعة هيوستن، ويتخصص في العلوم السياسية؛ لم يلبث أن ترك الدراسة الجامعية في عام 2004، ليعمل في شركة "سي إن إي تي" للإنترنت لمدة عامين، ثم استقال ليؤسس شركة "أوتوماتيك" التي تملك عدة علامات تجارية في مجال الإنترنت، وتُعد الشركة الأم لموقع "وورد برس"، وتضم أكثر من ألفي موظف؛ ويُعتقد أن قيمتها بلغت 7.5 مليارات دولار عام 2021.