حيل منزلية تخلصك من البقع والتكلسات باستخدام مواد بسيطة

تعدّ إزالة البقع المنزلية العنيدة من أصعب المهام المنزلية، خصوصا بقع الماء العسر (التكلس) والترسبات الكلسية.

موقع "هاوس دايجست" نقل عن كايلي جوانا ثيسن قولها "عند ملاحظة وجود بقع بيضاء أو صفراء أو وردية تتراكم على حوض الاستحمام أو الحوض أو الحنفيات أو أسطح المطبخ، فقد تكون ناتجة عن الماء العسر الذي يحتوي على كميات زائدة من الكالسيوم والمغنيسيوم".

وتتراكم تلك البقع لعدم قدرة الصابون على إزالة الماء العسر، ويتسبب اختلاطه مع الكالسيوم في تكوين بقايا يصعب إزالتها. لهذا السبب أيضًا، لا تعمل العديد من منتجات التنظيف الشائعة بشكل جيد للقضاء على بقع الماء العسر. فما الحل؟

فرشاة الأسنان لإزالة بقع الكلس

يتم تسويق الكثير من المنظفات على أنها قادرة على تنظيف بقع الماء العسر، لكن المنتج المناسب -سواء كان تجاريا أو طبيعيا- لن يعمل إلا باستخدام الأداة المناسبة. ففي الوقت الذي يميل فيه الكثيرون لاستخدام المناشف الورقية أو الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة أو قطع القماش العادية في تنظيف بقع الكلس، فإن الأداة الأفضل لأداء هذه المهمة هي فرشاة الأسنان.

كما تعد فرشاة الأسنان من أفضل الأدوات لتنظيف رؤوس الدش والحنفيات، فما عليك سوى نقعهما في الخل الأبيض المقطر أو منتج التنظيف المفضل لديك، ثم افركي المحلول بلطف باستخدام فرشاة أسنان لتساعد الشعيرات في تنظيف جميع تراكمات الماء العسر.

المشروبات الغازية لتنظيف المرحاض

أما فيما يتعلق بتنظيف بقع الماء العسر بالمرحاض، فيُنصح باستخدام المشروبات الغازية. حاولي سكب بعض الكولا على حواف المرحاض ببطء شديد عدة مرات وبشكل متساوٍ.

بعد ذلك، استخدمي فرشاة المرحاض لفرك المشروبات الغازية بلطف، وستزول بقع الماء العسر والترسبات الكلسية معها.





حجر الخفاف لتنظيف البورسلان

يعد حجر الخفاف (نوع من الصخور البركانية) أداةً أخرى رائعة لتنظيف بقع الماء العسر، ويمكنك أيضًا استخدام أنواع أخرى من الأحجار المصنوعة من الزجاج المطحون ومادة رغوية للمهمة نفسها.

تعد هذه الأحجار أفضل الخيارات المستخدمة في إزالة بقع الماء العسر من أسطح البورسلان أو السيراميك، لكن يمكنها أيضًا إتلافها إذا استخدمت بشكل غير صحيح.

ولاستخدامها بشكل صحيح، تحتاجين أولًا لنقع حجر الخفاف في الماء، والتأكد من أنه يمتص الكثير من الماء حتى لا يخدش أي سطح عن طريق الخطأ.

بعد النقع، اختبري الحجر عبر فركه بلطف شديد على منطقة صغيرة.

الخل للتخلص من بقع الماء العسر

أما الكاتبة ميلاني أسيفيدو، فتقترح في تقرير نشره موقع "غود هاوس كيبينغ" حيلاً أخرى لتنظيف التكلسات التي تظهر على الأطباق وآلة صنع القهوة والنظارات والحنفيات وتركيبات الكروم، وفي الحمام على الحوض والمرحاض، بل وحتى المرآة.

وترى أسيفيدو أن الخل من أفضل المنظفات، وتقول "اصنعي خليطًا من الخل والماء، ضعيه في إحدى زجاجات البخ التي ترش الرذاذ، لكن احذري من استخدام هذا الخليط في تنظيف الحجارة الناعمة مثل الرخام أو الغرانيت".

كل ما عليك هو رش محلول الخل والماء على السطح المراد تنظيفه، وتركه لمدة 15 دقيقة. بعدها اشطفي السطح، ثم جففيه بقطعة قماش.





بيكربونات الصودا والليمون لتنظيف الفرن

أما الكاتبة ديل بيرنينغ سوا، فتنصح في تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية باستخدام بيكربونات الصودا والليمون في التنظيف، مشيرةً إلى أنها استُخدمت لأغراض التنظيف منذ عشرينيات القرن الماضي لخصائصها المضادة للبكتيريا.

كما تنصح باربرا ألريد، التي ترأست مؤسسة للتدبير المنزلي في ساندرينغهام لمدة 10 سنوات، باستخدام عصير الليمون والخل وبيكربونات الصودا في تنظيف الميكروويف لمنع العفن الفطري.

لكن ماذا عن الفرن الذي يعد تنظيفه المهمة الأصعب في المطبخ؟ هل ينظفه خليط بيكربونات الصودا والليمون بفعالية؟

بكل تأكيد، كل ما عليك فعله هو تغطية الفرن من الداخل بعجينة من عصير الليمون وبيكربونات الصودا والماء، واتركيه لمدة ساعة على الأقل، ويُفضل طوال الليل إن أمكن، ثم فاركيه بقوة لاحقا.