كيف توظفين الذكاء الاصطناعي في أداء الواجبات المدرسية؟

بيروت- يعد حل الواجبات المدرسية من المهام الشاقة التي تواجه الطلاب، خاصة في المراحل التعليمية المتقدمة، إذ تتطلب فهمًا عميقًا للمادة الدراسية ومتابعة حثيثة من أولياء الأمر.

ويبدو أن ظهور الذكاء الاصطناعي -كتقنية واعدة- يمكن أن يساعد الطلاب في حل واجباتهم المدرسية، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الأسئلة وتقديم الحلول، إضافة إلى تقديم شرح مبسط للمفاهيم الصعبة.

ويؤكد خبراء أن التطويرات الجديدة تتيح إنتاج نصوص وصور ومحتويات مختلفة، ومنها مساعدة الأطفال على إنجاز واجباتهم المدرسية، من خلال التقاط صورة لمسألة حسابية يقوم البرنامج بحلها، مع كتابة الخطوات لتعليم التلميذ كيف يمكن أن يحل مثلها.

تعزيز كفاءة الطلاب

يقول أخصائي التكنولوجيا والتطبيقات مكسيم طه، إن أدوات الذكاء الاصطناعي تعمل على "تعزيز كفاءة الطلاب في الدراسة وحل الواجبات. فهي مفيدة في تكملة المهام الروتينية مثل: التحرير والتدقيق النحوي والتنسيق، وكل ذلك من شأنه تسهيل التعلم السريع".

ويبين لـ"الجزيرة نت"، أن "شات جي بي تي" -على سبيل المثال-، يعمل كمساعد فوري ويسهل فهم المصطلحات، وإجابة الأسئلة المعقدة، ومعالجة المشكلات بسهولة.

وبالنسبة للاستفسارات الصعبة، ينصح طه باستخدام "شات جي بي تي 4″، إذ "قد تحتوي الإصدارات السابقة على معلومات غير دقيقة".

كما يمكن طرح أسئلة مختلفة، وتقديم الإجابات بغض النظر عن الموضوع، سواء كانت الأسئلة تتعلق بالرياضيات أو التاريخ أو العلوم أو الجغرافيا، أو أي موضوع آخر، يحاول "شات جي بي تي" تقديم معلومات دقيقة ودقيقة.

ماذا يقدم الذكاء الاصطناعي للطلاب؟

ووفقا لطه، يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم شرح مبسط للمفاهيم الصعبة، مما يساعد الطلاب على فهم المادة الدراسية بشكل أفضل، كما يساعدهم على تحسين مهارات التعلم الذاتي لديهم، إضافة لمساعدتهم في حل الواجبات المدرسية، ومنها:

حل المعادلات الرياضية المعقدة.

شرح النظريات العلمية.

كتابة نصوص تعبيرية.

كتابة أبحاث بطريقة إبداعية.

توضيح المصطلحات والكلمات والمعاني المعقدة أثناء الدراسة.

هل يؤثر الذكاء الاصطناعي سلبا على الطلاب؟

من جانبها، تؤكد المرشدة التربوية آنا هوفانيزيان على ضرورة أن لا يتم التعامل مع هذه الأدوات كبديل عن التفكير وبذل الجهد الدؤوب.

وتبرز مخاوف جمة من التأثير السلبي للذكاء الاصطناعي على التعليم، وحدّه من تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، كونهم سيحصلون على المعلومة بسرعة وسهولة، دون تفكير أو جهد.

"ومن أهم السلبيات، عدم التحقق من المعلومات الواردة في الأبحاث وكذلك الأنشطة والمهام التي تطلب من الطلاب لتنمية مهارات معينة، والتي قد لا يتم تنميتها بالاعتماد على أداة ذكاء اصطناعي، وهو ما نددت بها العديد من الجامعات العالمية ومنعت استخدامه"، بحسب هوفانيزيان.

وترى المرشدة التربوية أن سوء استخدام التقنيات الحديثة من شأنه أن يؤدي "لتخريج طلاب ليسوا على درجة كبيرة من الكفاءة العلمية، كما أن أغلب التخوفات كانت أخلاقية في الأساس. لا بد من التأكيد على أهمية العامل البشري والإنساني في العملية التعليمية بين الطلاب والأساتذة".

وتؤكد هوفانيزيان أن استخدام الطلاب لتقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات صحيحة بسهولة ودون الحاجة إلى المذاكرة والتحضير للاختبارات، "يؤدي إلى زيادة معدلات الغش، بسبب توفير إجابات سريعة ودقيقة للطلاب، وقد يصبحون أقل عرضة للتفكير والتحليل والاستنتاج، وبالتالي يؤثر ذلك على قدراتهم الذهنية والتفكيرية في المستقبل".

وتعتبر أن أبرز عيوب الذكاء الاصطناعي يكمن في ارتفاع نسبة الكسل لدى الطلاب مع قلة الإبداع لديهم.

أسئلة تحتاج إجابات!

من جانبه، اقترح موقع "تايم فور كيدز" طرقا كفيلة برفع مستويات التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى إمكان الدمج بين الطرق التقليدية والحديثة لإحداث ثورة في التعليم.

في المقابل، لفت الموقع إلى خطورة الإفراط في الاعتماد على "ذكاء" الأدوات الحديثة، مشيرا إلى أنها ليست بمستوى الذكاء الذي يتصوره كثيرون، "إذ لم يتم تصميم هذه الأدوات للتفكير المنطقي… هذه الأدوات مبرمجة لتتعلم مما يتم تغذيتها به من معلومات، وتميل إلى الأنماط المتكررة".

ويشدد "تايم فور كيدز" على ضرورة اهتمام الطلاب بمصادر المعلومات، "والحكم على ما يجب تصديقه كمصدر موثوق، حتى يتمكنوا من التعايش مع أدوات الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية الأخرى".

أدوات ذكاء صناعي للطلاب