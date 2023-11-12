بالشهادتين والحجاب.. ناشطات أميركيات يدخلن الإسلام تأثراً بإيمان أهل غزة

أعلنت الناشطة الأميركية ميغان رايس دخولها الإسلام خلال بثٍ مباشر على "تيك توك" مع الداعية أحمد البستاني يوم الجمعة الماضي، بعد أيام من تعبيرها عن إعجابها بصمود أهل غزة.

وأطلت رايس مرتدية الحجاب مشيرةً إلى أنه منحها شعورا بالطمأنينة والأمان.

@megan_b_rice Drop your tips in the comments. Also before y’all jump at my throat, the coffee is from Biggby. 😂 ♬ original sound – Megan Rice

وقد عُرفت بنشاطها على "تيك توك" عبر فيديوهات عن الطبخ، والأكل الصحي، والتسوق، ونقد الأغاني، بالإضافة إلى مناقشتها مواضيع تاريخية، علماً بأن عدد متابعيها تجاوز الـ 750 ألفا.

رايس التي كانت دائما ضاحكة ساخرة، ظهرت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حزينة باكية، تتحدث عن مقاطع فيديو نشرها بعض شباب غزة، تظهر حجم المأساة التي خلفها القصف الإسرائيلي، قبل أن تنشر فيديو تحدثت فيه عن انبهارها بالشعب الفلسطيني، ورغبتها في استكشاف القرآن، مما دفعها لتنظيم جلسات قراءة لتأمله، وسرعان ما انضم إليها المئات.

الناشطة الأميركية جاك ويلدز كانت من ضمن المستجيبين لدعوة رايس، فقرأت القرآن الكريم وطلبت تفسير جزء من سورة الحِجْر، قبل أن تعلن دخولها الإسلام لاحقاً.

@jackjackwilds And so it shall be. To everyone who witnessed me and my awkward shyness in real life, thank you for your kindness on top of kindness. #jewishreadingquran #🇵🇸 #community ♬ original sound – jackattack

@jackjackwilds @Megan Rice you are an awesome person and a big inspiration to reading this!! And for the general public, any wuestions i have will always come from a place of learning! If i say something in error, please feel free to correct me in my learning🤍 #freepalestine🇵🇸❤️ #freepalestine ♬ original sound – jackattack

ولم يقتصر الأمر على رايس وويلدز، إذ أعلنت الناشطة الأميركية أليكس أنها بدأت في قراءة القرآن ومشاركة مقاطع منه بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، علماً بأن قناتها على "تيك توك" لم تكن تشكل سوى مقاطع عن حياتها والأكل والشرب والرقص.

أليس أكدت -في مقطع فيديو نشرته يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول- أنها اشترت نسختها من المصحف الشريف للوقوف على سر قوة إيمان أهل غزة رغم فقدان أطفالهم وأسرهم وكل ما يملكون، مشيرةً إلى أن رد فعلها سيكون مختلفاً حال تعرّضت لظروف مشابهة.

كما أكدت الناشطة أن أول ما فاجأها هو اهتمام الإسلام بحقوق النساء، وتشديده على ضرورة الالتزام بمطالبهن.

كما انتشر فيديو الناشطة الكندية ليندسي نيكول -التي تقيم في مصر- عبّرت فيه عن ذهولها بقوة إيمان الفلسطينيين الذي تجلى بترديد كلمة "الحمد لله" عند فقدانهم بيوتهم أو أطفالهم أو عزيزا لديهم، والدعاء بأن يرزقهم الله تعالى الجنة.