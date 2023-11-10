كيف تساعدين طفلك الرضيع على النوم ليلاً؟

تعاني الأمهات عادةً من صعوبة تحديد مواعيد نوم واضحة للأطفال حديثي الولادة، إذ إنهم لا يفرّقون بين الليل والنهار في الأسابيع الأولى من حياتهم، فينامون ويستيقظون وفق جدولهم الخاص، لكن هل يعني هذا أن تستسلم الأم؟ وهل يمكن تدريب الرضيع على النوم في ساعات محددة؟

في البداية لا بد أن نفهم نمط نوم الأطفال الرضّع؛ إذ يقضي حديثو الولادة نصف الوقت الذي ينامونه في مرحلة الأحلام، التي يُطلق عليها مرحلة حركة العين السريعة. وترتبط هذه المرحلة بأنشطة المخ كالذاكرة، ووظائف الجهاز العصبي والتحكم الذاتي، وفق تقرير نشره "مايو كلينك".

وقد لا يكون نمط نومهم منتظمًا في البداية، حيث يستيقظ الأطفال للرضاعة ثم يخلدون للنوم ثانية. ولكن في غضون أسبوعين من الولادة، سيكونون قادرين على البقاء مستيقظين لفترة أطول، ثم النوم لوقت أطول.

بعد الولادة بـ3 أو 4 أشهر، ينام معظم الرضع لمدة 6 ساعات على الأقل في المرة الواحدة. وفي هذه السن، يحتاج الأطفال من 12 إلى 16 ساعة في اليوم، بما في ذلك أوقات القيلولة.

وفي مرحلة معينة خلال العام الأول للطفل، سيبدأ في النوم لمدة 10 ساعات متواصلة تقريبًا كل ليلة.





كيف تساعد طفلك على النوم؟

يؤكد استشاري نوم الأطفال كيم ويست في مقال نشره موقع "ذا بامب"، أن الطفل الباكي غير قادر إلى حد كبير على التهدئة الذاتية، لذلك يتعين على الآباء مساعدته على الهدوء حتى يغط في النوم.

وينصح الآباء بتجربة العديد من الأساليب لمساعدة الطفل على النوم، "فبالنسبة للمبتدئين، قد يشعر الطفل بالدفء والراحة عند لفه ببطانية، ويستجيب بعض الأطفال للأرجحة، أو الهدهدة أو حتى صوت الفراغ".

هل يستطيع الرضيع النوم طوال الليل؟

يقول المختصون إنه لا يمكن للطفل المولود حديثا أن ينام طوال الليل دون إيقاظ الأم، إذ يستيقظ كل 90 دقيقة تقريبا على أفضل تقدير.

وبحسب موقع "مامز"، فإن أنماط النوم المتقطعة تختفي تدريجيا مع نمو الطفل، ليصبح قادرا على النوم لساعات أطول.

ولمساعدة الأطفال على اتباع نمط نوم طبيعي، يجب على الأمهات تركهم ينامون في غرفة الجلوس نهارا -أو حيث يؤدون أنشطتهم اليومية- مع الحرص على نومهم في جو هادئ ومظلم في الليل.

هل ينام الرضيع على ظهره أم بطنه؟

تعتقد بعض الأمهات أن نوم الطفل على بطنه يريحه أكثر، حيث يمكنه التخلص من الغازات والمغص المصاحب لها، لكن ذلك يعد خطأ كبيرا، خاصة حال لم تكن الأم مستيقظة بجواره.

من الضروري أن ينام الرضيع على ظهره، حتى لا يتعرض لخطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ بسبب الاختناق، وفق منصة "بيرنتس".

وعلى الأم أيضا التأكد من وضع الطفل على ظهره في سرير الأطفال، والتأكد من أنه لم يقلب نفسه على جنبه أو على بطنه. مع التأكد من عدم وضع أي شيء آخر بجانبه في السرير كالألعاب أو الوسائد حتى يبلغ 5 أشهر من العمر.





راحة الضوضاء البيضاء

ويشترك بعض الرضع في الشعور بالراحة والاسترخاء أثناء سماع ما يسمى "الضوضاء البيضاء"، وتتمثل في أصوات تشبه الغسالة ومجفف الشعر وشفاط الهواء وأصوات أمواج البحر وتساقط المطر، وهي متوفرة باسم الضوضاء البيضاء على العديد من المنصات الإلكترونية، وكذلك متاجر التطبيقات البرمجية.