طفلي كثير الإلحاح والتذمر.. كيف أتعامل معه؟

بيروت- يلجأ الأطفال في جميع الأعمار إلى عادة الإلحاح، ويستمرون في طلب ما يريدون حتى يستجيب أهلهم لمطالبهم.

ويعد الاستسلام لطلبات الأطفال من أسهل الخيارات، لأنه يعيد جو الهدوء والسلام إلى المنزل، ولكنه يعلمهم أن الإلحاح يأتي بنتيجة، وفي المرة المقبلة عندما يريد الطفل أي شيء سيكرر هذه العملية.

ويعتبر الإلحاح من أكثر صفات الأطفال غير المرغوبة بها بالنسبة للأبوين، كما أنه يترك آثارا سلبية على شخصية الطفل.

وتظهر هذه المشكلة من عمر عام كما تقول الدكتورة فيونا حدادة استشارية الأمراض النفسية للأطفال والمراهقين والإرشاد الأسري، وذلك عندما يبدأ الطفل في البكاء المتواصل لطلب شيء ما وتضطر الأم لتنفيذه بهدف إسكاته، ولكنه يعتاد على ذلك ويتبع هذا الأسلوب في ما بعد ويكبر معه ويصبح "طفلا لحوحا".

نصائح لإيقاف إلحاح الطفل

وتقول الاستشارية حدادة للجزيرة نت "يتعلم معظم الأطفال منذ صغرهم أن إزعاج والديهم للخضوع لهم هو أحد أفضل الأسلحة التي يمتلكونها، ولكن في كل مرة يتم التجاوب فيها معهم تتعزز لديهم فكرة أن المضايقة طريقة جيدة للحصول على ما يريدون".

وتقدم حدادة بعض النصائح لإيقاف هذا الإلحاح:

يجب عدم الاستسلام لمطالبهم وتجاهل الاحتجاجات المستمرة.

من الضروري جدا المحافظة على الصبر والهدوء.

استخدام الحب والحزم معا.

يجب إيجاد لغة للحوار والتحدث بهدوء مع الطفل لمعرفة ما يريده بالضبط.

يجب التكلم مع الطفل بلطف وسلوك جيد ومعاملته كأنه فرد مستقل.

التعامل بتجاهل مع طريقة الإلحاح، وسوف يتوقف الطفل عن ممارسة هذا السلوك مع أمه.

تعليم الطفل كيف يحل مشاكله بنفسه، وعندما يدرك خطأه ويعترف بذنبه فإنه لن يرتكبه مرة أخرى.

تشتيت الانتباه عن الإلحاح، ومحاولة مشاركته في نقاش هادئ.

3 خطوات للتعامل عندما يبدأ طفلك الإلحاح

وتقترح حدادة على الوالدين اتباع ثلاث خطوات أولية للتعامل مع الطفل عندما يبدأ بالإلحاح، وهي:

يجب على الوالدين تعلم كيفية معرفة مشاعر الطفل واحترامها. عدم الاستجابة للطلبات التي لم يتم الاتفاق عليها، مثل تمديد وقت اللعب، أو تأجيل موعد النوم، أو حتى شراء الحلويات أو الألعاب. الحرص على عدم انتقاد الطفل، ولكن يمكن تذكيره بالأشياء الإيجابية التي قام بها خلال اليوم والثناء عليه.

وإذا تفاقم سلوك الطفل وتجاوز الحد الذي يمكن تجاهله كالصراخ بصوت عال في مكان عام أو بدء إلقاء الأشياء على الأرض يجب تحذيره من عاقبة تصرفه بالقول مثلا "إذا لم تتوقف عن الإلحاح والبكاء فسنعود إلى البيت ولن تذهب للعب"، بحسب نصيحة حدادة.

كما يجب عدم الاستجابة لطلباته أمام الآخرين، لأن غايته الإحراج والضغط على الأهل.

وعندما يحاول الآباء تغيير أسلوبهم في التعامل مع الطفل فهنا قد يزيد الطفل في سلوكه السيئ قبل أن يتحسن، وعلى الآباء الثبات، فالطفل يختبر مدى صبر الوالدين وقوة الحدود والقوانين الجديدة.

طرق مفيدة للتعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر

وبشأن كيفية التعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر دائما، يقدم موقع "بوزيتيف بيرنتسنيغ سولشينسز" بعض الحلول للكاتبة لين لوت مؤلفة كتاب "الانضباط الإيجابي" عن الأطفال والمراهقين الذين يعانون من عادة الإلحاح المستمرة، وذلك باتخاذ الخطوات التالية: