عمان- من أهم الهدايا الأساسية التي يمكن أن نقدمها لأطفالنا القبول والاستقرار، والأهم من ذلك الحب. وبطبيعة الحال، فالآباء يحبون أطفالهم بالفطرة، لكن هناك حاجة للتعبير عن هذا الحب من حين لآخر، حتى لو بدا ذلك أمرا معقدا في بعض الأحيان.

هناك طرق يسيرة للتعبير عن حبك لطفلك وإشعاره به، فهذا الشعور بحب الوالدين يمكن أن يحسن جوانب كثيرة من حياته، وفق ما يؤكده خبراء للجزيرة نت.

الذكاء العاطفي ومرونته

تقول المستشارة النفسية التربوية الدكتورة رولى أبو بكر، إن التعبير عن الحب لأطفالنا هو "رحلة متعددة الأوجه تتجاوز مجرد الكلمات"، وإن تأثير عاطفتنا "ينعكس على جوانب مختلفة من حياتهم، ويشكل ذكاءهم العاطفي".

وتضيف أن الإحساس بالحب عند الأطفال "شمولي ومتكامل، فالطفل السعيد يشعر بالأمان والثقة ويكون محبا للآخرين، ويبادر إلى إظهار مشاعر الحب للمحيطين به، مما يسهم في التطور الانفعالي لديه".

طرق للتعبير عن الحب للطفل

وتذكر رولى، في حديثها للجزيرة نت، بعض الطرق للتعبير عن الحب للطفل؛ ومنها:

قضاء وقت ممتع: أكثر الطرق فعالية للتعبير عن الحب هي قضاء وقت ممتع مع أطفالنا، ننخرط في النشاطات التي يستمتعون بها، ونستمتع باهتمام معهم، ونكون حاضرين في هذه اللحظات، كل هذا لا يقوي الرابطة بين الوالدين والطفل فحسب، بل يعزز -أيضا- الشعور بالأمان والأهمية.

أكثر الطرق فعالية للتعبير عن الحب هي قضاء وقت ممتع مع أطفالنا، ننخرط في النشاطات التي يستمتعون بها، ونستمتع باهتمام معهم، ونكون حاضرين في هذه اللحظات، كل هذا لا يقوي الرابطة بين الوالدين والطفل فحسب، بل يعزز -أيضا- الشعور بالأمان والأهمية. تعزيز الثقة بالنفس: التشجيع والتعبيرات اللفظية عن الحب لها تأثير عميق في احترام الطفل لذاته، علينا أن نؤكد بانتظام قيمة أطفالنا، ونعزز نقاط قوتهم ونبارك جهودهم، فتلك لبنة أساسية لثقتهم بأنفسهم.

التشجيع والتعبيرات اللفظية عن الحب لها تأثير عميق في احترام الطفل لذاته، علينا أن نؤكد بانتظام قيمة أطفالنا، ونعزز نقاط قوتهم ونبارك جهودهم، فتلك لبنة أساسية لثقتهم بأنفسهم. الاستماع الإيجابي: أظهر حبك لطفلك من خلال الاستماع الإيجابي، عندما يشعر طفلك بأنه مسموع ومفهوم، فمن المرجح أن يطور مهارات قوية في التعامل مع الآخرين، وهذا يساعد في بناء التعاطف لديه، وهو عنصر حاسم في الذكاء العاطفي.

أظهر حبك لطفلك من خلال الاستماع الإيجابي، عندما يشعر طفلك بأنه مسموع ومفهوم، فمن المرجح أن يطور مهارات قوية في التعامل مع الآخرين، وهذا يساعد في بناء التعاطف لديه، وهو عنصر حاسم في الذكاء العاطفي. التشجيع على التعبير عن العواطف: شجع طفلك على التعبير عن مشاعره من خلال تعليمه مفردات عاطفية متنوعة، وبذلك فإنك تزوده بالأدوات اللازمة لفهم مشاعره والتعبير عنها بشكل فعال، وهذا يعزز لديه الوعي الذاتي.

التعبيرات اللفظية عن الحب لها تأثير عميق في احترام الطفل لذاته (بيكسلز)

وتختم المستشارة رولى، التعبير عن الحب لطفلك هو عملية ديناميكية تنبع من جوانب مختلفة من حياته. تسهم هذه الجهود الصغيرة بشكل كبير في تطوير ذكائه العاطفي. من خلال تهيئة بيئة محبة وداعمة، فإنك تزود طفلك بالأدوات اللازمة للتنقل بين عواطفه وقدرته على التفكير بسوية، والتعبير بحرية.

أشكال ومظاهر الحب

بدوره يقول الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات للجزيرة نت، إن التعبير عن الحب له أشكال ومظاهر عدة؛ منها:

لغة الجسم: ويظهر ذلك من خلال تعابير أهل الطفل والترحيب به بالابتسام، وكذلك احتضانه بشكل مستمر، إلى جانب التحدث مع الطفل والاستماع له لإشعاره بأن كلامه مهم.

ويظهر ذلك من خلال تعابير أهل الطفل والترحيب به بالابتسام، وكذلك احتضانه بشكل مستمر، إلى جانب التحدث مع الطفل والاستماع له لإشعاره بأن كلامه مهم. تأييد بعض أفكار الطفل: من خلال الاستماع لطفلك، من المهم تأييد بعض أفكاره، ويمكنك توجيهه إلى السلوك الصحيح بعيدا عن الوعظ والإرشاد.