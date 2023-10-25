كيف يمكن حل المشاجرات بين أطفالك؟

بيروت- إذا كان أطفالكم يتشاجرون، فحاولوا استغلال الفرصة لمساعدتهم على تعلم مهارات تجنب المشاجرات، وحل المشكلات.

فكيف يمكن التعامل مع الشجارات اليومية بين الأطفال، حتى لا تسبب قلقا وتوترا وإزعاجا للوالدين؟

تشير المرشدة الأسرية إيفلين حوراني إلى أن الأطفال يحتاجون إلى معرفة أنهم محبوبون على نحو متساو، وأنهم مميزون، بغض النظر عن كيفية تصرفهم، فمثلا في بعض الأحيان يكون العناق هو كل ما يحتاجه الطفل.

أنواع الشجار

وللشجار بين الأطفال أشكال متنوعة، تقول حوراني للجزيرة نت، ومن أهمها:

شجار مصاحب بالضرب : وهو من الأساليب الأكثر شيوعا، خاصة عند الأطفال الذين لا يعرفون طرقا أخرى للدفاع عن رغباتهم وتسوية خلافاتهم، ولهذا يلجؤون إلى استخدام الضرب، والأقوى من يفوز بما يريد.

: وهو من الأساليب الأكثر شيوعا، خاصة عند الأطفال الذين لا يعرفون طرقا أخرى للدفاع عن رغباتهم وتسوية خلافاتهم، ولهذا يلجؤون إلى استخدام الضرب، والأقوى من يفوز بما يريد. شجار تسوده الشتائم: وهو شكل آخر من الإهانات التي يوجهها الطفل لطفل آخر لا يحبه ويتشاجر معه.

وهو شكل آخر من الإهانات التي يوجهها الطفل لطفل آخر لا يحبه ويتشاجر معه. شجار الخصوصية: وفيه لا يسمح الطفل لطفل آخر بالاقتراب من أشيائه الخاصة.

وفيه لا يسمح الطفل لطفل آخر بالاقتراب من أشيائه الخاصة. الشجار الجماعي: عند الأطفال الأكبر سنا قد يتطور الأمر ليصبح هناك شجار جماعي؛ فيحصل أن تتشاجر مجموعة من الأطفال مع مجموعة أخرى، وهنا يصبح الأمر أكثر خطورة.



نصائح لحل الشجارات

وتقترح المرشدة الأسرية حوراني، عدة نصائح لمعالجة الشجار بين الأطفال، ومنها:

تحديد المخطئ: راقبوا تصرفات أطفالكم، خصوصا أثناء الشجار، دون أن يشعروا بكم، لأن هذه المراقبة ستجعلكم تحددون بسهولة من المخطئ. على سبيل المثال، إذا دفع الطفل شقيقه وأخذ لعبته، فيجب التدخل. وإذا لم يتم القيام بذلك، يتعلم الطفل أن الشجار وسيلة للحصول على ما يريد.

راقبوا تصرفات أطفالكم، خصوصا أثناء الشجار، دون أن يشعروا بكم، لأن هذه المراقبة ستجعلكم تحددون بسهولة من المخطئ. على سبيل المثال، إذا دفع الطفل شقيقه وأخذ لعبته، فيجب التدخل. وإذا لم يتم القيام بذلك، يتعلم الطفل أن الشجار وسيلة للحصول على ما يريد. الأنشطة تبعد الشجار: ملء وقت أطفالكم بالأنشطة المتعددة، لأن الشجار ينتج عن شعورهم بالملل والفراغ.

ملء وقت أطفالكم بالأنشطة المتعددة، لأن الشجار ينتج عن شعورهم بالملل والفراغ. كونوا قدوة لأطفالكم: لا تستخدموا الصوت العالي والصراخ أثناء الحديث معهم، فهم يتأثرون بكم. لا تميزوا بين صغير أو كبير، متفوق أم لا، فكل واحد منهم مفضل لديكم وله مكانة خاصة، فالطفل يحتاج إلى الشعور بالحب.

لا تستخدموا الصوت العالي والصراخ أثناء الحديث معهم، فهم يتأثرون بكم. لا تميزوا بين صغير أو كبير، متفوق أم لا، فكل واحد منهم مفضل لديكم وله مكانة خاصة، فالطفل يحتاج إلى الشعور بالحب. التدريب على المواجهة: عندما يدافع الأهل عن أحد الأخوة، يجعل الآخر يشعر وكأن أخاه هو المفضل، مما قد يزيد حدة التوتر. بدلاً من ذلك، عليك تدريبهم على حل المشكلات بأنفسهم، أو على الأقل التعبير عن احتياجاتهم لبعضهم بعضا.



عندما يدافع الأهل عن أحد الأخوة، يجعل الآخر يشعر وكأن أخاه هو المفضل، مما قد يزيد حدة التوتر. بدلاً من ذلك، عليك تدريبهم على حل المشكلات بأنفسهم، أو على الأقل التعبير عن احتياجاتهم لبعضهم بعضا. البيت ليس ساحة للشجار: دع أطفالك يعرفون أن المنزل ليس مكان الشجار أو الصراخ، وهذا يساعدهم على كسر هذه العادة.

دع أطفالك يعرفون أن المنزل ليس مكان الشجار أو الصراخ، وهذا يساعدهم على كسر هذه العادة. التعزيز الإيجابي: يجب مكافأة الأطفال عند رؤيتهم يتناقشون معا بهدوء، خلال خلافاتهم، فهذا يعلمهم استخدام العقل أكثر من العضلات، وعدم تحويل الشجار إلى كراهية وعداوة، ويزرع الحب بينهم، فيشعرون أنهم فريق متعاون، وليسوا أطرافا متنازعة.

يجب مكافأة الأطفال عند رؤيتهم يتناقشون معا بهدوء، خلال خلافاتهم، فهذا يعلمهم استخدام العقل أكثر من العضلات، وعدم تحويل الشجار إلى كراهية وعداوة، ويزرع الحب بينهم، فيشعرون أنهم فريق متعاون، وليسوا أطرافا متنازعة. الاهتمام الفردي بكل طفل: ضرورة قضاء 20 دقيقة مع كل طفل وحده، يقلل كثيرا من السلوك العدواني والتذمر، فيمكن قراءة قصة ممتعة ومفيدة، والمشاركة في لعبة، أو القيام ببعض الأنشطة الروتينية التي تعد من الوسائل الجيدة لمنح الاهتمام.

ضرورة قضاء 20 دقيقة مع كل طفل وحده، يقلل كثيرا من السلوك العدواني والتذمر، فيمكن قراءة قصة ممتعة ومفيدة، والمشاركة في لعبة، أو القيام ببعض الأنشطة الروتينية التي تعد من الوسائل الجيدة لمنح الاهتمام. لوم المشكلة، وليس الطفل: مثلا عندما يتشاجرون على التلفزيون، قل "ربما يحتاج التلفاز إلى أخذ راحة". فالشجار مسؤولية مشتركة، ويجب عدم الانحياز لطفل دون الآخر.

العقاب المناسب: من خلال إحضار أوراق بألوان جميلة، وكتابة بعض القواعد التي يجب أن يسير عليها الأطفال، مثل غسل اليدين ووضع الألعاب في مكانها، لا للضرب بدون سبب، لا للصوت المزعج بدون سبب. ومن يفعل هذه الأشياء تقدم له هدية بسيطة، ومن يخالف القواعد يوضع له عقاب مناسب كحرمان من اللعب، ولكن لوقت قليل حتى لا يتسبب في إيذائه نفسيا.



هل الشجار مفيد للأطفال؟

يعتبر الشجار القليل أمرا صحيا يساعد الأطفال على المدى الطويل، لأنه يعلمهم كيفية التسوية والتعاون عند الدخول في نزاع، وفق ماريان أدلمان بوردن، مؤلفة كتاب "دليل الوالدين الحائرين للتنافس بين الأشقاء" (The Baffled Parent’s Guide for Sibling Rivalry).

ففي النهاية، من المهم أن يتعلم الأطفال كيفية حل مشكلاتهم الخاصة باستخدام كلماتهم، بدلاً من خوض معارك جسدية.

كما يمكن تعليمهم التعبير عن مشاعرهم لكن بأدب، إذ على الوالدين إرشاده الأطفال إلى كيفية التعبير عن هذه الشاعر، دون أن يخطئوا في حق غيرهم.

نصائح مفيدة

نشر موقع "فري ويل فاميلي" تقريرا عن شجار الأطفال، يرصد فيه أهم النصائح بهذا الشأن: