علامات تنذر بانقطاع الطمث ونصائح لتعاملٍٍ أفضل مع الأعراض

يعد انقطاع الطمث مرحلة طبيعية في حياة المرأة مثلها مثل سن البلوغ، وهي المرحلة التي تكون فيها آخر دورة شهرية، ويمكن أن تستمر من أشهر إلى سنوات.

ويبلغ متوسط ​​عمر المرأة الذي تكتمل فيه دورتها الإنجابية 51 عاما، رغم وجود حالات يأتي فيها انقطاع الطمث مبكرا أو متأخرا.

وقالت الجمعية الألمانية لانقطاع الطمث إن مرحلة انقطاع الطمث عادة ما تبدأ في أوائل الأربعينيات وحتى منتصفها، ولكنها قد تحدث أيضا في وقت مبكر.

وأضافت الجمعية أنه عادة ما تمر النساء بدورة الحيض الأخيرة، والمعروفة في الطب بانقطاع الطمث، في أوائل الخمسينيات من عمرهن، مشيرة إلى أن مدة وأعراض هذا التغير الهرموني تختلف من امرأة لأخرى حسب طبيعة جسدها.

أسئلة مهمة

ويمكن للمرأة معرفة أن مرحلة انقطاع الطمث قد بدأت بالفعل من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:

هل حدثت تقلبات في طول مدة الدورة خلال الأشهر القليلة الماضية؟

هل هناك اختلاف بين طول مدة النزيف أو شدته؟

هل توقفت الدورة الشهرية لفترة زمنية طويلة؟

هل انخفض مزاجي خلال 6-12 شهرا الأخيرة مقارنة بما قبله؟

هل واجهت صعوبات في النوم؟

هل انخفض تركيزي وتراجعت قدرتي على بذل المجهود؟

هل أعاني أحيانا من الهبّات الساخنة (ارتفاع درجة حرارة الجسم)؟

وكلما كان عدد الإجابات بـ "نعم"، زاد احتمال أن يكون انقطاع الطمث وراء هذه الأعراض، وهو ما قد يستلزم استشارة طبيب أمراض نساء.





أعراض المرحلة

واستعرض تقرير نشرته مجلة "أميليور تا سانتي" الفرنسية أبرز أعراض مرحلة انقطاع الطمث، وهي:

تغيرات في الدورة الشهرية.

تغيرات هرمونية.

زيادة التهابات المسالك البولية.

اضطرابات النوم.

هبات الحرارة.

تقلبات مزاجية حادة.



أطعمة تخفف أعراض انقطاع الطمث

ومن الضروري فهم أن الاحتياجات الغذائية تختلف باختلاف العمر، وأن الأكل الجيد يسهم في حسن سير عمل الجسم خلال هذه الفترة، ومراعاة ما يلي:

بعد انقطاع الطمث تزداد مخاطر الإصابة بزوال الكالسيوم من العظام وأمراض القلب، لذلك فإن استهلاك منتجات الألبان والمنتجات الغنية بفيتامين (د) ضروري لتجنب مشاكل القلب والأوعية الدموية.

وفي هذه المرحلة يوصى أيضا بتناول المكسرات لأنها تحافظ على وزن الجسم، وكذلك استهلاك الفاكهة والخضروات لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة.

ولمنع أو تقليل هبات الحرارة والتعرق الليلي يوصى أيضا بتناول فول الصويا والميرمية.

من الضروري أيضا حماية الجلد لأنه يفقد مرونته وصلابته بفعل التغيرات الهرمونية في هذه المرحلة.

نصائح لتعامل أفضل مع انقطاع الطمث

هناك نسوة لا تظهر عليهن الأعراض أصلا، لكنهن بعيدات عن تمثيل الأغلبية. لذلك من المهم أن تعرف المرأة كيفية إدارة حالتها المزاجية في هذه المرحلة حتى لا تدخل في أزمة عاطفية.

ولتخطي مرحلة انقطاع الطمث بأفضل طريقة ممكنة هناك بعض النصائح الأساسية التي يجب التقيد بها: