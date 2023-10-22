بعد دعمها لغزة.. حملة إسرائيلية شرسة لمقاطعة منتجات هدى قطان

واجهت خبيرة التجميل ورائدة الأعمال هدى قطان، حملات مقاطعة إسرائيلية لمنتجاتها، بعد إعلان موقفها من الحرب على غزة، حيث وقع أكثر من 14.686 شخص عريضة تطالب شركة سيفورا -أحد أشهر متاجر التجزئة لبيع مستحضرات التجميل- بإزالة جميع منتجات هدى بيوتي من رفوفها في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وأشارت العريضة إلى أن هدى قطان أعلنت عن مواقفها ضد إسرائيل علانية، مما اعتبره الموقعون بمثابة رسالة كراهية تجاه أمة.

من جهتها كتبت قطان أمس عبر حساب "هدى بيوتي" على إنستغرام "خلال الأسبوع الماضي، شاهدنا العديد من الفظائع في غزة، قلوبنا مع من يعانون ويتألمون هناك"، وأضافت "تنفيذ جدول أعمالنا المعتاد يبدو غير مهم في الوقت الحالي، رغم تسريب لوحة الألوان الكبيرة هذا العام (أحد أبرز مستحضرات التجميل لدى هدى بيوتي)، وتلقينا العديد من الرسائل، قرّرنا عدم نشر ما خطّطنا له".

وكانت قطان -الأميركية من أصل عراقي- قد أعلنت منذ بداية الحرب على غزة، إيقاف أنشطتها الخاصة بالترويج إلى منتجاتها من مستحضرات التجميل التي تحمل اسم "هدى بيوتي"، واستخدام منصتها الشخصية على إنستغرام لتعريف العالم بالأحداث في غزة، من خلال نشر مقاطع فيديو باللغة الإنجليزية للرد على تضليل الإعلام الغربي.

وفي وقت سابق، نشرت "قطان" عبر حساب علامتها التجارية عبر إنستغرام منشور كتبت فيه "أنا مرعوبة من المشاهد القادمة من غزة. الوقت ينفد بالنسبة لأطفال غزة، وقد قُتل وجُرح مئات الأطفال بالفعل. المستشفيات مكتظة، والأعداد في ارتفاع مستمر. لا ينبغي أن يتعرض أي طفل لذلك، إن اليونيسيف متواجدة على الأرض لتقديم الدعم، ولكنها بحاجة إلى مساعدتنا. في أوقات الأزمات، يمكن للتبرعات أن تحدث فرقًا كبيرًا. لقد تبرعنا لدعم القضية وإرسال المساعدات العاجلة".

وفي منشور آخر كتبت "قطان" "إسرائيل، التي تمتلك رابع أكبر جيش في العالم، ليست الضحية، لكنهم يكررون نفس القصة ويسلطون الضوء على أي شخص يأتي بالحقائق".

وقوبلت منشورات هدى قطان بحملة تعليقات شرسة من قبل متابعين إسرائيليين يهددون بمقاطعة منتجاتها، وكتبت لها متابعة إسرائيلية "لا أعرف إذا كنت لاحظت أنّ الإسرائيليين من جميعِ أنحاء العالم يحبونك ويحبون منتجاتك، وعلى الرغم من كل أموالهم، فقد اخترت غزة، لذا تذكري ذلك عندما يبدأ الإسرائيليون بمقاطعة منتجاتك في كل أنحاء العالم"، كما زعمت أن في غزة لا يملكون المال لشراء منتجاتها، فما كان من هدى قطان إلا أن كتبت "لا أريد أموالا ملطخة بالدماء".

وكتبت أخرى "لو كنت قد اعترفت فقط بالفظائع التي ارتكبت ضد اليهود الأبرياء في إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإنني سأظل أحترمك. أنا أفهم لماذا قلبك ينفطر للفلسطينيين.. لقد تخلصت من كل منتجات هدى بيوتي التي أملكها ولن أشتري أيا من منتجاتكم في المستقبل".

وشنت مجموعة من المؤثرات على مستوى العالم، حملة شرسة لمقاطعة منتجات هدى قطان، وفي المقابل دعت العديد من المؤثرات في العالم العربي ومتابعي هدى قطان إلى دعمها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى الجانب الآخر شراء منتجاتها.

ويتابع هدى قطان على إنستغرام 3.2 مليون متابع، أما حساب العلامة التجارية "هدى بيوتي" لمستحضرات التجميل فيتابعه 53.7 مليون متابع.