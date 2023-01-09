طفلك خجول ويخشى المواجهة؟.. هكذا تساعدينه على الحديث مع الآخرين

كثيرًا ما يواجه الأطفال المواقف التي تتطلب منهم التحدث علنًا أمام الجمهور، مثل الخروج للتحدث أمام زملائه في الفصل، أو في عرض فني بالمدرسة، أو امتحان شفوي؛ غير أن بعض الأطفال يخافون من التحدث أمام الناس؛ فماذا يمكن أن نفعل في مثل هذه الحالات؟

طرح موقع "إيريس ماما" (Eres Mama) الإسباني هذا السؤال، مشيرًا إلى وجود العديد من الأوقات التي يضطر فيها الأطفال إلى التحدث أمام مجموعة من الناس، لكنهم في كثير من الحالات؛ يصابون بالذعر ويتلعثمون، ويمنعون أنفسهم من التحدث ويبدؤون في التنفس بشدة وتحمر وجوههم؛ وهي الأعراض التي قد تكون مؤلمة عندما يعانون منها في كل مرة يتعين عليهم فيها مخاطبة مجموعة من الناس.

وبحسب الكاتبة أرانتزا مارتين بيسيرو، فمن الممكن أن ترافق الصدمات المتعلقة بالحديث والخطابة الطفل أثناء نموه ومراهقته وحتى بعد بلوغه في بعض الأحيان؛ إذ يعاني العديد من البالغين في الانخراط بمحادثة أو التعبير عن أنفسهم عندما يكون هناك عدد كبير من الأشخاص حولهم.

كيف تتأثر حياة الطفل بالخجل؟

من الطبيعي أن يشعر معظم الأطفال بالخجل من وقت لآخر، لكن حياة البعض تتأثر بشدة بسبب خجلهم الدائم والمستمر. وتسرد مؤسسة "بيتر هيلث" (Better Health) بعض الجوانب السلبية التي تتأثر بها حياة الطفل نتيجة الخجل، ومنها:

إهدار فرص تطوير المهارات الاجتماعية. عدم القدرة على تكوين صداقات. العزوف عن المشاركة في الأنشطة الممتعة التي تتطلب التفاعل مع الآخرين، مثل الرياضة أو المسرح أو الموسيقى. زيادة الشعور بالوحدة وعدم الأهمية وضعف الثقة بالنفس. ضعف القدرة على إنجاز الكثير من المهام بسبب الخوف من أحكام المحيطين. مستويات عالية من القلق. آثار جسدية مثل التلعثم والرعشة. التعرض للتنمر والإيذاء من الأطفال الآخرين.

وبالعودة إلى الكاتبة الإسبانية أرانتزا مارتين بيسيرو، فقد أشارت إلى أن المدارس لا تعلِّم -عادة- كيفية التعامل مع هذا النوع من المشاكل؛ لذلك يمكن تنفيذ هذه النصائح في المنزل حتى لا يخاف الطفل من التحدث في الأماكن العامة، وهي: