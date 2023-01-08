تقلق الأمهات من اقتراب مواعيد مقابلات المدارس مع الأطفال والوالدين، ويشعرن بضغط نفسي لارتباط مستقبل أطفالهن بنتيجة مقابلة تمتد لدقائق بين طفل -لم يبلغ 6 سنوات بعد- وغرباء يقابلهم للمرة الأولى.

ينبغي لأولياء الأمور أن يدركوا جيدا أن الهدف من مقابلة المدرسة هو تقييم النمو العقلي والمعرفي لدى الطفل، ومتابعة قدرته على التواصل الاجتماعي والمهارات الحركية المناسبة لعمره، وتحديد إذا كان الطفل سيحتاج إلى مساعدة خاصة لتطوير مهاراته، أم يمكنه الاندماج مع أقرانه بصورة نموذجية.

لذلك، عليكِ الاستعداد ليوم المقابلة باتباع ما يلي، من دون ترك مجال للصدف والحظوظ:

تعرفي على المدرسة

تختلف أسباب الأهل في اختيار المدارس، إذ تتنوع بين الاهتمام بتطبيق المدرسة النظام والصرامة في التعامل، أو فرص التحاق أطفالهم بجامعة دولية في المستقبل، أو قدرتهم على توفير مصاريف المدرسة، أو قرب المدرسة من المنزل.

لكن تأكدي أن معايير اختيارك المدرسة الأفضل لطفلك هي تلك المعايير الأنسب لدخل أسرتك، وعدد أفرادها، وتفضيلاتهم اللغوية، والاجتماعية، وثقي بأن ما يناسبك ربما لا يناسب غيركِ، لكن لا تتجاهلي التقييمات السلبية من الآخرين للمدرسة.

لذلك، توفر مجموعات "فيسبوك" دعمًا للآباء والأمهات الباحثين عن المدرسة الأفضل، مثل مجموعة "أسئلة إنترفيو الطفل وتقديمات المدارس"، ويتشارك عبرها أولياء الأمور والمدرسين آخر أخبار التقديم، والمصاريف، وأكثر أسئلة المقابلات شيوعًا، وتقييمات أولياء الأمور للمدارس.

بعد تحديد معايير الاختيار، تحتاجين إلى معرفة منهج التعليم المتبع في المدارس المنتقاة، ولغة تدريسه، ومعايير المدرسة في اختيار الطلاب المقبولين، لتبدأ رحلة تأهيل طفلك للقبول بها.

جهزي أدواتك

يعد التعلم من خلال اللعب أنجح طرق التعلم الحديثة، وأثبتت بطاقات اللعب التعليمية (Flashcards) فعاليتها في تعليم الأطفال الصغار الأبجدية، والأرقام، والأشكال.

وتختلف محتويات البطاقات لتناسب اللغة التي يحتاج الطفل تعلمها، للقبول بالمدرسة، كما تقدم مضامين تلبي حاجة كل مرحلة عمرية، فيعرض بعضها صورًا للفاكهة باللونين الأبيض والأسود للأطفال أقل من 12 شهرًا، ثم صور فاكهة ملونة للأطفال قبل سن الروضة، ثم صورًا مع حروف للأطفال في عمر 5 سنوات.

ويمكنك شراء البطاقات المناسبة لسن طفلك، وهي مصنفة حسب الفئة العمرية المستهدفة، وقدميها إلى طفلك كلعبة تشاركية مسلية.

ويمكن أيضًا طباعة البطاقات المتاحة مجانًا عبر الإنترنت، واللعب بها مع طفلك، ومراجعتها بطرائق عدة، للتأكد من استيعابه، على سبيل المثال، عن طريق المقارنة بين البطاقات، والبحث عن المتشابهات، والبحث عن صورة محددة، وترتيب البطاقات.

أسئلة المقابلة للطفل والوالدين

تختلف معايير المدارس عند تقييم الطلاب الجدد باختلاف أهداف إدارة المدرسة، فإذا كانت أغراضها ربحية فقط، سيهتمون بسؤال الأهل عن اشتراك النادي، والدخل السنوي، وآخر رحلاتهم حول العالم، أما المدارس التابعة لمؤسسات تعليمية عريقة، سواء قومية أو دولية، فنادرًا ما يجرون مقابلة خاصة للأب والأم، لسؤالهم عن مظاهر ثرائهم، ويكتفون بمقابلة الطفل.

لن يحتاج طفلكِ سوى التعود على طبيعة الأسئلة، والتمرن على الإجابة إذا اختلفت صيغة السؤال، وتشجيعه على التحدث مع الغرباء، كي لا يرتبك في أثناء اختباره.

تعتمد مقابلة طفلك على عرض مجموعة صور، ينبغي أن يتعرف عليها وتخص الصور موضوعات أساسية، من الأبجدية، والأرقام، والحيوانات، وأعضاء جسم الإنسان، والحواس، والأشكال الهندسية، والألوان، والخضراوات، والفاكهة، والمشاعر.

تتضمن المقابلة نشاطًا فنيًا، يقوم فيه طفلكِ بتلوين رسم، أو غناء أغنية يحبها، إلى جانب بعض الأسئلة الخاصة باسم الوالدين، والإخوة والأخوات، ومحل الإقامة، والهوايات، وكيفية قضاء أوقات الفراغ، واسم الفيلم المفضل.

وينبغي عليكِ تجنب ترديد كلمات، مثل امتحان، أو اختبار، أو مقابلة، أمام طفلك في أثناء التجهيز للمقابلة، والتمهيد له مسبقًا، بأن عليكم زيارة المدرسة الجديدة، للعب، والتعرف على الأطفال والأساتذة.

لا تقلقي من طلب المدرسة مقابلة الوالدين، واستعدي لإجراء حوار باللغة العربية أو الإنجليزية، حسب لغة تدريس المنهج بالمدرسة، ويتضمن الحوار أسئلة عن وظيفة الأب والأم، وعدد ساعات تفرغهما للطفل، وعدد الأبناء، وكيفية التنسيق بين مواعيد العمل والمدرسة، وتوقعات الوالدين لنظام المدرسة.

مواقع وتطبيقات تعليمية

يوفر موقع "توينكل" (Twinkl) البريطاني جميع الأنشطة والوسائل التعليمية اللازمة لطفلك، بدءًا من إعداده لدخول رياض الأطفال، ثم مراحل التعليم الأساسية، مع مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية، محلية ودولية، وتنقسم إلى المنهج البريطاني، والمنهج الأميركي، والمنهج الفرنسي، مع توفر المنهج المصري، وأنشطة تعليمية باللغة العربية.

يقدم الموقع أيضًا أنشطة مجانية تساعد طفلك على التعبير عن نفسه، وهواياته، ومميزاته، وعواطفه، وتساعدكِ الأنشطة على فتح نقاشات مع طفلكِ، مثل كيفية ممارسة الشعائر الدينية، وكيف يكون أخًا مثاليًا، وكيف يحمي نفسه، وكيف يساعد غيره، وموضوعات تعلم طفلك الشجاعة، والمرونة، والتعبير عن النفس.

تتيح عدة تطبيقات تفاعلية فرصة تدريب طفلك، وتعزيز قدراته المعرفية، مثل (Kids flashcard game)، و(Match The Picture Shadow)، و(Match it)، و(123 Numbers).

ولديكِ مجموعة من التطبيقات، والمواقع، باللغة العربية، للأطفال، من سن 4 سنوات، مثل "أ ب ت"، و"عالم زيدو"، و"عصافير".

ويقدم موقع "دليل المدارس المصرية" نماذج أسئلة مقابلة رياض أطفال ومقابلات المدارس.