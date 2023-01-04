لماذا يجب عليكِ تجنب زيوت الشعر التي تحتوي السيليكون ومواد أخرى؟

من المعروف أن زيت الشعر يعمل على ترطيب الشعر وتغذيته، ويمنحه ملمسا ناعما ومظهرا لامعا.

وللحصول على هذه النتائج، أوصت مجلة "إيلي" (Elle) المختصة بالصحة والجمال باختيار زيت يخلو من السيليكون، لأنه يمنع تغلل المواد الفعالة في طبقات الشعر، مما يؤدي إلى جفاف الشعر وتعرضه للتقصف.

وينبغي أيضا أن يخلو زيت الشعر من الزيوت المعدنية، التي تحول دون تنفس فروة الرأس بشكل سليم، وبالتالي تعيق عمليات التجدد.

كما ينبغي أن يخلو الزيت من المواد العطرية والعطور الاصطناعية، لأنها تتسبب في تهيج فروة الرأس وقد تؤدي إلى استجابات تحسسية.

ومن المهم أيضا تدليك الزيت في الشعر بحركات دائرية بواسطة أطراف الأصابع أو بواسطة فرشاة مخصصة لفروة الرأس، حيث يعمل التدليك على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس بشكل فعال ويعزز الامتصاص العميق للمواد الفعالة، مع العلم أن فروة الرأس الصحية تشكل الأساس للحصول على شعر جميل وصحي يتمتع بالقوة واللمعان من الجذور إلى الأطراف.