في سنّ 23 عاما.. احتفاء بمريم التركي ثالث كويتية تحصل على "رخصة طيار"

تصدّرت الشابة الكويتية مريم التركي حديث رواد مواقع التواصل في الكويت، بعد تخرّجها من أكاديمية "إل 3 هاريس" (L3Harris) للطيران بدرجة امتياز من بريطانيا، لتصبح ثالث كويتية تحصل على رخصة طيار.

واحتفى مغردون بمريم، البالغة من العمر 23 عاما، والتي تمكنت من التحليق بالطائرة باقتدار، معلنة نفسها ثالث كويتية تحصد هذا الإنجاز، ومن بين أصغر الطيارين في العالم، وفق وسائل إعلام كويتية.

وقد هنأت السفارة البريطانية بالكويت الشابة الكويتية عبر حساباتها على منصات التواصل، وغرّدت عبر تويتر قائلة "نهنئ الكابتن مريم هاني التركي على تخرجها من أكاديمية (إل 3 هاريس) البريطانية للطيران، إنه من الرائع رؤية شابات كويتيات يدرسن في المملكة المتحدة ويحققن أحلامهن بنجاح".

نهنئ الكابتن مريم هاني التركي على تخرجها من أكاديمية "إل ثري هاريس البريطانية للطيران" #L3Harris إنه من الرائع رؤية شابات كويتيات يدرسن في #المملكة_المتحدة ويحققن أحلامهن بنجاح! pic.twitter.com/AMMN1wdreX — UKinKuwait 🇬🇧🇰🇼 (@ukinkuwait) January 30, 2023

الكابتن مريم هاني التركي

ثالث كويتية تحصل على رخصة #طيار – تخرجت من أكاديمية L3Harris للطيران في #بريطانيا بدرجة امتيازhttps://t.co/jX4pfATt9N pic.twitter.com/wMFHov7OPP — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) January 29, 2023

جدارة وإثبات

وصرّحت الكابتن مريم لوسائل إعلام محلية قائلة إنها أحبت هذا المجال منذ الصغر وأثبتت أن "المرأة الكويتية قادرة على إثبات نفسها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، وتفوقها في مجال الطيران".

وتخرّجت مريم من الثانوية العامة والتحقت بكلية تكنولوجيا الطيران، موضحة أنه نظرا لشغفها ومحبتها لقيادة الطائرات تقدمت للعمل في الخطوط الجوية الكويتية، والتي أرسلتها لدراسة الطيران في بريطانيا.

حيا الله الكابتن طيار مريم التركي ، ثالث كويتية بعد مريم بوعركي ومها بيضون، تحصل على رخصة طيار ..وأول كابتن طيار من بين أصغر طيارين في العالم. pic.twitter.com/zTR6ih2QMo — إقبال الأحمد (@iqbalalahmad1) January 29, 2023

ووثقت وسائل إعلام لحظة وصول الكابتن الكويتية إلى بلادها بعد رحلة ختمتها بإنجاز "رخصة طيار" وقالت فور وصولها "وأخيرا انتهت مرحلة التعب، وأستطيع الآن الراحة لا سيما مع عائلتي".

وأضافت الكابتن مريم أن الدراسة كانت مرحلة صعبة لكنها استطاعت تخطيها بمساعدة زملائها الكويتيين.

تفتخر كلية التكنولوجيا والطيران حصول الطالبة مريم التركي علي شهادة كابتن وتكون ثالث كويتية تحصل علي رخصة طيار علما بأنها 🎓 تخرجت من كلية التكنولوجيا والطيران بدولة الكويت وأكملت دراستها في بريطانيا✈️ pic.twitter.com/6L6FgE0Dro — PR College of Aviation (@public_rlelatio) January 29, 2023

وعبّرت كلية التكنولوجيا والطيران في الكويت عن افتخارها بحصول "الطالبة مريم التركي على شهادة كابتن وتكون ثالث كويتية تحصل على رخصة طيار" موضحة أنها تخرجت من كلية التكنولوجيا والطيران قبل إكمال دراستها في بريطانيا.

واحتفى مغردون عبر مواقع التواصل بالكابتن الكويتية الثالثة، واستذكروا مسيرة الكويتيتين مريم بوعركي ومها بيضون، اللتين حصلتا على رخصة طيار.

كل التهاني للكابتن/ مريم التركي ، وذلك لتخرجها من أكاديمية "إل ثري هاريس البريطانية للطيران" كواحدة من أصغر الطيارين سنا دائما ما تبهرنا المرأة الكويتية بقدرتها التنافسية على المستوى العالمي ، كما يحيرنا تجاهل بعض الداعمين لحقوق المرأة لمثل هذا الحدث الدكتور/ فيصل خزعل#الكويت pic.twitter.com/wY0IavURyF — Dr. Faisal Khazaal د. فيصل خزعل (@faisalkhazaal) January 30, 2023

وقد علّق الاقتصادي الكويتي فيصل خزعل بقوله "دائمًا ما تبهرنا المرأة الكويتية بقدرتها التنافسية على المستوى العالمي، كما يحيرنا تجاهل بعض الداعمين لحقوق المرأة لمثل هذا الحدث".