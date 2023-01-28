9 أسباب غير متوقعة وراء الظهور المفاجئ لحب الشباب

على الرغم من محاولاتك للتخلص من حب الشباب وتجنب أسباب ظهوره فإنك تجدين أحيانا بشرتك امتلأت فجأة بالحبوب في مناطق متفرقة، مما قد يشعرك بالإحباط من أن كل الجهود التي بذلتها والأموال التي أُنفقت على منتجات العناية بالبشرة ذهبت هباء.

ولست وحدك من تعانين من حب الشباب في مرحلة ما بعد المراهقة، إذ تعاني نحو 15% من النساء الأميركيات البالغات من حب الشباب، حسب الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية "إيه إيه دي" (AAD).

وتسبب هذه الحبوب آثارا سلبية، جسديا ونفسيا، خاصة عندما تظهر فجأة بعد فترة من صفاء البشرة أو تتفاقم خلال رحلة العلاج.

وإلى جانب التغيرات الهرمونية هناك أسباب غير متوقعة ينتج عنها تهيج البشرة فجأة وانفجار حب الشباب فيها.

ونعرض لك هنا بعض هذه الأسباب التي يساعدك التعرف عليها في حماية وجهك قدر الإمكان من حب الشباب واستخدام العلاج المناسب له:

التوتر واضطراب النوم

عند المرور بضغوط نفسية ينتج جسمك هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول الذي يحفز بدوره الغدد الدهنية على إفراز الدهون بشكل مفرط، مما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور الحبوب كما أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية جينين داوني لمجلة "كوزموبوليتان" (Cosmopolitan).

وحتى الضغط الناتج عن ترقب أحداث جيدة قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب أيضا، وهذا هو سبب ظهور الحبوب الضخمة في يوم زفافك أو قبل الأحداث المهمة.

وتنتج عن حب الشباب الناجم عن التوتر حلقة مفرغة يصعب الخروج منها، تبدأ بالشعور بالتوتر، مما يؤدي إلى ظهور الحبوب، الأمر الذي يزيد توترك، فيظهر المزيد منها جراء ذلك.

ويؤدي اضطراب النوم أيضا إلى تأثير مشابه للتوتر بحسب طبيب الأمراض الجلدية جوشوا زيشنر الذي يوضح أن "عدم الحصول على قسط كاف من النوم يعني أن أجسامنا معرضة باستمرار لمستويات عالية من الكورتيزول، مما يسبب ظهور الحبوب".

تدليك الوجه بقسوة

إذا كنت تفركين وجهك يوميا بمنشفة أو مقشر للوجه أو ليفة أو فرشاة يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم حب الشباب وغيره من الحبوب أيضا، إذ يسبب التقشير القاسي للوجه تمزقات دقيقة والتهابات على سطح الجلد، مما يضر بالطبقة الواقية لبشرتك ويؤدي إلى ظهور مزيد من الحبوب.

الهاتف المحمول

يتعرض هاتفك المحمول لأسطح تتراكم عليها البكتيريا طوال اليوم، وعندما تجرين مكالمات هاتفية وتلصقين الهاتف بوجهك تنتقل هذه البكتيريا إلى بشرتك وتسبب تهيجها.

كما تنتقل البكتيريا أيضا عندما تلمسين وجهك بعد استخدام هاتفك لإرسال الرسائل النصية أو أي سبب آخر.

منتجات العناية بالشعر

تسرب منتجات العناية بالشعر وما فيها من زيوت إلى الوجه قد يؤدي لحبس البكتيريا المسببة لحب الشباب في مسام البشرة، وبالتالي ظهور الحبوب، خصوصا إذا كانت بشرتك حساسة، كما يسبب الشامبو -الذي يحتوي على الكبريتات- تهيج البشرة، وقد يؤدي إلى ظهور بقع جافة في وجهك والشعور بالحكة، مما يفاقم حب الشباب.

وتعد منتجات العناية بالشعر من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى التهاب البشرة وظهور الحبوب، خصوصا إذا كنت تستخدمين منتجات مزودة بأداة رش.

لذلك، حاولي استخدام شامبو خالٍ من الكبريتات، وتأكدي من شطف وجهك وجسدك جيدا لإزالة بقايا البلسم أو أي من منتجات العناية بالشعر، وحاولي وضع المنتجات على شعرك من دون أن تمس وجهك.

الجفاف

تحتاج أجسامنا إلى الماء للحفاظ على توازنها الفسيولوجي، والذي يساعد أيضا في ترطيب البشرة وتقليل ظهور حب الشباب.

ويؤدي جفاف البشرة إلى زيادة إنتاج الدهون فيها، مما يسبب ظهور حب الشباب وتفاقمه، بحسب موقع "هيلث لاين" (HealthLine).

ووجدت دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأميركية للطب أن شرب مزيد من الماء يزيد ترطيب البشرة ومرونتها، ويقلل علامات الجفاف والخشونة.

الرياضة

يتسبب العرق الناتج عن ممارسة الرياضة بالتصاق الأوساخ على بشرتك، ومع دهون الوجه يجعل كل ذلك البشرة أرضا خصبة لنمو البكتيريا ويسبب تهيجها وربما انسداد المسام وظهور حب الشباب.

لذلك، يفضل إزالة مكياجك قبل التمرين، وبعده مباشرة حاولي غسل وجهك في أسرع وقت وتجنبي البقاء في ملابس الرياضة المتعرقة حتى لا تسبب تهيج جسدك.

ويمكنك شطف بشرتك فقط بالماء الدافئ الذي يساعد على تنقية الطبقة العليا من الجلد من الدهون والعرق كما تنصح طبيبة الأمراض الجلدية ديان مادفيز.

منظف الغسيل

يمكن أن تكون بعض المواد الكيميائية والعطور في منظفات الغسيل قاسية على البشرة الحساسة، ويتأثر وجهك وجسدك من البقايا على ملابسك أو مناشف الحمام أو ملاءات السرير، لذلك حاولي استخدام مسحوق تنظيف خالٍ من العطور والأصباغ.

الإفراط في استخدام منتجات العناية بالبشرة

تبديل منتجات العناية بالبشرة أو إضافة منتجات جديدة باستمرار يمكن أن يؤدي إلى ظهور البثور والحبوب كما أوضح بول جارود فرانك طبيب الأمراض الجلدية لموقع "إيفري داي هيلث" (Everyday health).

والمفاجئ أن الإفراط في استخدام منتجات علاج حب الشباب يمكن أن يسبب ظهور الحبوب أيضا وفقا للأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية.

ولتجنب ذلك يمكنك اختيار منتج أو منتجين واستخدميهما ما لا يقل عن 4 إلى 6 أسابيع قبل إضافة منتج جديد أو تبديلهما.

السفر

يمكن أن يؤدي تغير البيئة ودرجة الحرارة والرطوبة خلال السفر إلى ظهور مفاجئ لحب الشباب.

لذلك، حاولي تجنب الشمس قدر الإمكان عند السفر، ولا تنسي استخدام واق منها، ويفضل أن يحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم، وتجنبي استخدام منتجات جديدة على بشرتك خلال هذه الفترة.