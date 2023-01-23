أصبح الحديث الشائع حول الذكاء الاصطناعي يتلخص في مدى قدرته على أن يكون بديلا للعديد من الوظائف، والخطورة التي يشكلها على مستقبل عدد من المجالات، ولا سيما بعد الكشف عن الاستعانة بتطبيق "شات جي بي تي" -الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي- في كتابة إحدى الدراسات العلمية.

لكن التطور في هذه التقنيات والأدوات لا يرتبط بالباحثين والمهتمين بهذه المجالات فحسب، بل إن الأمهات يمكنهن أيضا استخدام هذه الوسائل لمساعدة أطفالهن على تقديم أداء دراسي أفضل، وإبهارهم بجودة الأنشطة اليومية التي يشاركون فيها.

وترى كثير من الأمهات أن إقبال أبنائهن يزداد على المدرسة كلما تلقوا تقديرا وإشادة بالأنشطة الدراسية اليومية التي يطلبها المعلمون، وفي كثير من الأحيان يكون للآباء دور كبير في إتمامها، بينها أنشطة حل الألغاز الرياضية، والنصوص المعلوماتية حول موضوع معين، علاوة على تصميم اللوحات التي تستخدم في تزيين الفصول الدراسية.

وفي هذه القائمة نقدم أدوات وتطبيقات حديثة -بعضها يعتمد على الذكاء الاصطناعي- يمكنها مساعدة أولياء الأمور -خاصة الأمهات- في إبهار أطفالهم.

تطبيق "شات جي بي تي"

تطبيق "شات جي بي تي" (ChatGPT) الشهير -الذي بات حديث الساعة بعد انتشار استخدامه بين عدد من القطاعات- يمكن أن يكون وسيلة فعالة لأولياء الأمور في تنظيم فقرات معلوماتية مترابطة وجذابة يستخدمها الطفل في دراسته أو يعرضها على زملائه.

ويتميز التطبيق -وهو عبارة دردشة مع إنسان آلي (روبوت) يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي- بأنه مجاني ويستطيع جمع المعلومات وتنظيمها بطريقة احترافية.

يكفي أن تضع الأم اسم الموضوع أو المجال الذي تريد الحصول على معلومات مترابطة عنه، وتحديد الغرض من المعلومات بأنها ستكون تعليمية لطلاب إحدى المراحل الدراسية لتحصل في النهاية على النص الذي يمكن عرضه على طفلها.

تطبيق "همنغواي"

إذا كان يُطلب من طفلك إعداد نصوص والكتابة الأكاديمية باللغة الإنجليزية يمكنك مساعدته على تقديم نص مقروء بلا أخطاء لغوية أو إملائية من خلال الاستعانة بتطبيق وموقع "همنغواي".

يوفر هذا التطبيق المجاني لمستخدميه إعادة قراءة وتصحيح نحوي ولغوي للنصوص الإنجليزية، واقتراح بدائل للعبارات المعقدة والخاطئة، إضافة إلى تحديد مستوى مقروئية النص وحجم الاقتباس من النصوص الأخرى.

موقع "سي ماث" (Cymath)

كثيرا ما يلجأ الأطفال إلى آبائهم لمساعدتهم في حل المسائل الرياضية والألغاز الحسابية المعقدة، أحيانا ينجحون وفي بعض الحالات يتهربون من الإجابة لعدم قدرتهم على الحل.

لكن، يستطيع الآباء اللجوء إلى موقع "سي ماث" لإبهار أطفالهم ومساعدتهم على حل المسائل الرياضية، لكن ينصح بعدم إطلاع الأطفال على الموقع لأنه قد يحد من محاولتهم بالتفكير في حل المسائل الرياضية وواجباتهم المدرسية، كونه يقدم حلا مصحوبا بجميع الخطوات.

تطبيق "كانفا"

تطبيق "كانفا" (Canva) من أبرز تطبيقات وأدوات التصميم على الإنترنت، وأكثرها استخداما بين قطاع عريض من الأشخاص، لما يوفره من قوالب مجانية وتصاميم مختلفة يمكن استخدامها لأغراض متنوعة.

يتسم التطبيق بسهولة الاستخدام، وهو ما يجعله مناسبا للأمهات اللواتي يفتقرن إلى الوقت الكافي الذي يسمح لهن بالجلوس والعمل لساعات على مواقع التصاميم.

ويمكن للأمهات استخدام هذا التطبيق في تصميم لوحات مدرسية مميزة وبطاقات أعياد ميلاد، وأيضا فيديوهات وعروض تعليمية مبهرة.

ولا يحتاج البرنامج أن يكون الشخص على دراية بأدوات التصميم، يكفي الضغط على العناصر أو القوالب المراد استخدامها وبدء الكتابة عليها أو دمجها معا للحصول على فيديو خاص.

محرك "سوبر كوك"

محرك بحث يمنح مستخدميه فرصة التعرف على وصفات طعام يمكن إعدادها من المكونات المتوفرة في المنزل دون الحاجة لشراء أغراض إضافية.

ويوفر المحرك آلاف الوصفات من دول ومناطق مختلفة، بعضها يعتمد على مكونين فقط، ويتميز أيضا بأنه مجاني ويدعم اللغة العربية.