أحمر الشفاه أكثر منتج تستهلكه النساء.. ما حقيقة احتوائه على الرصاص الضار؟

على اختلاف أنواع منتجات التجميل وأشكالها، يعدّ أحمر الشفاه أكثر ما تستهلكه السيدات حول العالم منها. ففي عام 2021، بلغت مبيعات أحمر الشفاه بمختلف أنواعه 8 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يباع في عام 2024 ما يقارب من 2.5 مليار قلم من أحمر الشفاه حول العالم، لأن أي امرأة في العالم تحتفظ بحوالي 7 أقلام حمرة في المعدل الوسطي، لكنها تستخدم 3 منها بشكل متكرر، و"تأكل" المرأة من دون قصد في حياتها من 2-4 كيلو من أحمر الشفاه.

وانتشرت مؤخرا فيديوهات بشأن احتواء أحمر الشفاه على كمية ضارة من مادة الرصاص، وأظهرت المقاطع وضع أحمر الشفاه على اليد وفركها بالذهب، فإذا ظهر لون أسود فهذا يعني احتواءها على الرصاص الضار، وإذا لم يظهر ذلك فهي غير مضرة.

ولا تحتوي المنتجات الرخيصة فقط على مادة الرصاص، بل أيضا المنتجات الغالية التي تباع بأسعار مرتفعة، حيث ظهرت نفس النتيجة عند إجراء الاختبار عليها.

ورصدت حلقة (2023/1/17) من برنامج "شبكات" التفاعل في المنصات مع هذه الاختبارات، إذ تؤكد بسمة على ضرورة الاستخدام المعقول لكل منتجات التجميل، فكتبت: "كل منتجات التجميل يجب استخدامها بالمعقول والتحقق منها ومن مكوناتها".

أما حسنى، فتساءلت عن المنتجات التي لا تحتوي على مواد كيميائية، قائلة: "هو شنو المافيهو مواد كميائية.. عليك الله خلونا ماشين بالبركة".

بدورها نقلت نينا السيد تجربتها في استخدام مواد التجميل، وأكدت أن المكونات تتشابه في جميع المنتجات، وغرّدت: "للصراحة جربت كثير منتجات والغالي والرخيص نفس الشيء، والاختلاف فقط بالباكجينغ وطريقة الإعلان واسم البراند".

فيما نقلت مروة الحسيني حديث هيئة الدواء التي أكدت أن الأمر لا يخرج عن كونه مجرد شائعة، وكتبت: "إشاعات، حتى هيئة الغذاء قالت هالشي، رجاء لا تنشروا معلومات ترعبنا".

بدورها قالت هيئة الغذاء والدواء السعودية إن اكتشاف مادة الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب هو مجرد إشاعة، وإن التحليل المخبري هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف مادة الرصاص في مستحضرات التجميل.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء الأميركية أن 99% من منتجات التجميل تحتوي على الرصاص، لكن إذا كان مستوى الرصاص أقل من 10 أجزاء بالمليون أو 10 مليغرامات في الليتر، فلن يكون ضارا بالصحة.