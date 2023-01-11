تعدّ الولادة عملية طبيعية، يبدأ الجسم بالاستعداد لها قبل أسابيع من بدء المخاض. وقد يختلط على المرأة -خاصة عند أول حمل لها- إدراك علامات الولادة، وما إذا كانت هذه العلامات كاذبة أم حقيقية.

ويكشف المختصون أن المخاض عادة ما يتكون من جزأين، مخاض مبكر ومخاض فعلي، ولكل منهما علامات مختلفة عن الآخر.

المخاض المبكر

غالبا، ما يستمر الحمل الطبيعي من 37 إلى 42 أسبوعا. وفي ذلك الوقت، قد تعاني بعض النساء من أعراض المخاض المبكر أو "الكاذب" كما يطلق عليه، وهو ما يعني أن الحامل تشعر بأعراض الولادة لكنها تكون غير حقيقية، إذ لا يزال هناك بعض الوقت قبل الولادة الفعلية التي قد تستغرق من ساعات إلى أيام.

وهناك بعض العلامات الدالة على المخاض الكاذب يمكن للمرأة تمييزها، منها:

حدوث انقباضات خفيفة تتوقف عندك التحرك أو مع تغير الوضع، ولا تستمر أكثر من ساعة واحدة.

الانقباضات لا تكون مؤلمة بشكل كبير ويمكن التحدث والنوم أثناء حدوثها.

الشعور بالألم في مقدمة البطن فقط، وليس في الظهر، ولا تستمر التقلصات لمدة تزيد على ساعة واحدة.

التقلصات تكون عرضية أو غير منتظمة ولا تقترب من بعضها بعضا.

لا تزداد حدة التقلصات أو تتسارع بمرور الوقت.

وفي تلك المرحلة، تشعر الأم أن الجنين يتحرك ويركل أكثر مما يفعل عادة، وتنصح "مايو كلينيك" (Mayoclinic) الأم أن تسترخي في تلك المرحلة ولا القلق، ولا حاجة للذهاب إلى الطبيبة لأن الوقت ما زال مبكرا، لكن من المهم ممارسة أي نشاط مما يأتي للتهدئة:

المشي.

الاستحمام.

الاستماع إلى موسيقى هادئة، والتنفس بهدوء من خلال الشهيق والزفير مع كل تقلص، مع الحفاظ على إيقاع منتظم بحيث يكون الشهيق من الأنف والزفير الطويل من الفم.

في الوقت نفسه، يعد شرب الماء وتناول الطعام في ذلك الوقت أمرا ضروريا.

متى تذهبين إلى الطبيبة؟

قد تفاجأ المرأة بأعراض المخاض ولا تعرف متى عليها أن تذهب للطبيبة. ووفقا لـ"هيلث لاين" (Healthline)، فإن أعراض المخاض المبكر لا تستدعي الذهاب إلى الطبيبة لأن الأمر قد يستغرق ساعات أو أياما، لكن في حال لاحظت المرأة وجود نزيف كبير أو أن حركة الطفل قد انخفضت بشكل ملحوظ، فلا بد من الذهاب إلى الطبيبة لتقييم الوضع.

ويمكن للمرأة تمييز المخاض الكاذب من خلال قلة حدة الانقباضات بعد المشي، وعدم تسارع الوقت بين الانقباضات، ووجود إفرازات خفيفة لا تحتوي على دم.

وبعد الفحص، إذا كان اتساع عنق الرحم أقل من 4 سم، فإن ذلك يعني أن موعد الولادة ما زال مبكرا، لأن المخاض ليس فعليا بما يكفي لدخول المستشفى، أما إذا زاد اتساع عنق الرحم عن 4 سم، فإن ذلك مؤشر على أن الوقت قد حان.

المخاض الحقيقي

هناك بعض العلامات التي تحدث للمرأة استعدادا للولادة، وتختلف كل حالة عن الأخرى، وقد لا يكون لدى كل النساء نفس العلامات، لكن بعض علامات المخاض الفعلي شائعة وقد تحدث واحدة منها على الأقل، وحينها يجب الاتصال بالطبيبة لأن وقت الولادة قد حان، وفقا لـ"فيري ويل فاميلي" (Verywellfamily)، ومن هذه العلامات:

التقلصات المنتظمة

وهي من أكثر العلامات دقة، وإذا حدث خلال ساعة واحدة تقلصات منتظمة ومتكررة كل 4 دقائق، واستمرت لمدة دقيقة واحدة، فذلك يعني أن وقت الولادة قد حان.

كيس الماء

إذا نزل كيس الماء، سواء مع وجود تقلصات أم لا، فيجب الذهاب إلى المستشفى على الفور.

تقلصات أكثر حدة

مع الدخول في حالة الولادة، تزداد حدة التقلصات وقوتها، وتشعر المرأة بالألم في الظهر وفي الجزء الأمامي من البطن والحوض.

نزيف

تؤدي التغيرات في عنق الرحم استعداد للولادة إلى نزيف قد يكون أحمر فاتحا أو بنيا، وحينها يجب الاتصال بالطبيبة.

أعراض تسمم الحمل

تعاني بعض النساء عند الدخول في مرحلة المخاض من أعراض مشابهة لأعراض تسمم الحمل، مثل الشعور بألم شديد في المعدة والدوخة أو الصداع أو عدم وضوح الرؤية.

وقد يكون ذلك مؤشرا قويا على الدخول في حالة الولادة، خاصة مع اقتراب موعدها، ويجب الذهاب إلى الطبيبة على الفور لإجراء الفحوص والتأكد من أن موعد الولادة قد حان بالفعل.