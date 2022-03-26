قبيل حلول الشهر الفضيل.. خطوات استباقية تسهل مهامك في المطبخ

عمّان- مع اقتراب حلول شهر الخير والبركة، تخطط العديد من ربات البيوت لبعض التجهيزات المنزلية التي تسهل المهام اليومية في إعداد مائدة الإفطار، سواء كانت ربة بيت، أو تعمل خارج المنزل.

تحرص ربة البيت على إعداد سفرة شهية بأيام الصيام تضم أصنافا من الطعام تلبي رغبات أفراد عائلتها، إلى جانب أصناف الشوربات والمقبلات والعصائر، التي ينصح أخصائيو التغذية بتناولها على مائدة الإفطار بعد ساعات صوم طويلة. كما تكثر التجمعات العائلية والعزائم في الشهر الفضيل، لذا فإن هناك تجهيزات "مسبقة" تسهل مهام المرأة في مطبخها.

ولمائدة شهية وسريعة في رمضان، حاورت الجزيرة نت اختصاصية التدبير المنزلي منيرة السعيد، لتقدم لكِ نصائح حول هذه التجهيزات:

تجميد الخضروات

تنصصح اختصاصية التدبير المنزلي، منيرة السعيد، بتجهيز الخضروات للتجميد، مثل الكوسا والجزر والبروكلي والذرة والبازلاء والفاصوليا والفول الأخضر، وغيرها، ويتم غسلها وتقطيعها، والاحتفاظ بها في الثلاجة، لحين استخدامها في إعداد الأكلات أو الشوربات، وهذا يوفر الوقت لربة المنزل عند تحضير أطباقها الرمضانية.

وتتابع، أما بالنسبة للمحاشي، مثل الكوسا والباذنجان، فيفضل حفرها وتجميدها لحين الاستخدام، كما يمكن لربة المنزل تجهيز ورق العنب المحشي أو الملفوف وترتيبه في طبق بلاستيكي، على أن يتم إخراجه من الثلاجة قبل ساعات من طهيه، وأيضا تحضير حبات اللفت وحفرها ومن ثم حشوها باللحمة المفرومة مع البهارات، وقليها وحفظها في علب بلاستيكية.

ويمكن أيضا تجهيز بعض أصناف البقوليات وتجميدها، مثل الحمص والفول بعد تنقيتها وسلقها، وتجميدها بعدما تبرد.

السمبوسة والكبة

وتبين منيرة السعيد أن السمبوسة والكبة من الأطباق المرغوبة في الشهر الفضيل، ويمكن تحضير السمبوسة المحشية باللحمة أو الجبنة أو الخضروات، كما أن السمبوسة المحشية بالدجاج شهية جدا، ويتم تحضير الحشوة باستخدام قطع الدجاج "المسحب" (الخالي من العظم)، وإضافة الثوم والفلفل والبصل، إلى جانب شرائح الفليفلة الملونة.

ويتم تجميدها في أكياس أو أطباق بلاستيكية، مع وضع أوراق شفافة بين كل طبقتين وهكذا، كما يمكن تحضير الكبة لاستخدامها "مقلية أو مشوية أو مع اللبن المطبوخ".

عصائر للطبخ

توضح السعيد أن عصائر الطبخ تسهل مهام المرأة في مطبخها كثيرا، مثل:

عصير البندورة: الذي يمكن تحضيره عن طريق غسل البندورة، ثم إضافة الماء الساخن عليها، ومن ثم تقشيرها، ووضعها بالخلاط، مع إضافة بعض الماء، وتحفظ في الثلاجة في أكياس أو علب بلاستيكية. كما يمكن تجميد حبات البندورة "كما هي صلبة" بغسلها ومن ثم حفظها في أكياس بلاستيكية.

عصير الليمون: الذي يمكن تحضيره عن طريق عصر حبات الليمون، وتجميدها في قوالب الثلج أو أكياس بلاستيكية مخصصة تباع في الأسواق، أو "مرطبانات" (أوان أو علب زجاجية أو بلاستيكية)، ويتم حفظها.

عصير الزنجبيل: الذي يمكن تحضيره عن طريق تقشير قطع الزنجبيل، ومن ثم وضعها على النار، ليتم غليها، مع إضافة بعض الماء، ويتم تبريدها، ومن ثم تجميدها، أو وضعها في "مرطبانات"، ويتم استخدامها للطبخ أو كمشروب بإضافة الليمون والنعناع.

أرز ملون بنكهات طبيعية

تفضل العديد من النساء إظهار مهاراتهن الخاصة في الطبخ، وفق السعيد، وعليه يمكنها تحضير بعض الخلطات التي تساعدها في تجهيز أطباق الرز بطعم شهي "طبيعي" بعيدا عن الألوان الصناعية، مثل:

خلطة الشمندر: تحضر عن طريق غسل الحبات، ومن ثم غليها على النار، وتقشيرها، ثم نصفي الماء، ونخلط الماء "المغلي" مع حبة من الشمندر بالخلاط، ويفرز في أكياس، ويتم استخدامه "لون شمندري" (عنابي) يضاف لسلق الرز، وطعمه شهي جدا.

خلطة الجزر: يمكنكِ تجميد خلطة الجزر بالطريقة ذاتها، للحصول على "لون برتقالي" يضاف للرز كذلك.

خلطة السبانخ: ومن السبانخ يمكنك أن تحصلي على اللون الأخضر.

وبإضافة هذه "الخلطات" أو "الصبغات" تحصلين على طبق "أرز ملون من مواد طبيعية شهية"، وفقا للسعيد.

صلصة الثوم.. للشاورما

توضح منيرة السعيد أن أغلب أفراد العائلة، وتحديدا الصغار والشباب، يرغبون في تناول أطباق "الشاورما"، وعليه يمكن لربة المنزل تحضير صلصة الثوم وتجميدها لوقت الاستخدام.

وتشرح مقادير وخطوات إعداد الصلصة: يتم تقطيع 4 فصوص من الثوم، و3 أرباع من كوب زيت القلي، وربع كوب ليمون، ورشة ملح، ويتم خلطها جميعا بإضافة الزيت بشكل تدريجي حتى يصبح الخليط متجانسا.

كما يمكن الاستفادة من هذ الصلصة إلى جانب صواني الدجاج، أو بإضافتها لسندويتشات الدجاج المتنوعة.

كرات اللحم أو الدجاج

يتم تحضير اللحم المفروم وتتبيله بإضافة الملح والفلفل، وكذلك كرات الدجاج (الصدور)، وذلك بإضافة الملح والفلفل والثوم لها أيضا، ويتم تشكيلها "كرات" وصفها في صينية، ومن ثم وضعها في الثلاجة، ويتم إخراجها ووضعها في أكياس بلاستيكية وتجميدها.

التمر والقطين

التمور بأصنافها طبق رئيسي في مائدة الصائم، وعليه تقول السعيد إنه يمكن لربة المنزل تجهيزه بإحضار حبات التمر وغسلها بإضافة الماء الساخن لمدة دقيقتين فقط، ومن ثم ترتيبه بأطباق وتغليفه، ووضعه في الثلاجة.

وأيضا يمكن تحضير حبات القطين (التين المجفف)، بغسلها، ووضعها على النار حتى تغلي، وتصفى، ويتم تنشيفها، وبعد ذلك توضع في مرطبان بإضافة اللوز أو الجوز، وزيت الزيتون. وبهذه الطريقة يمكن تناولها "طرية وشهية"، ولها العديد من الفوائد الصحية.

نصائح وتجهيزات في مطبخك

وتقدم السعيد بعض النصائح للمرأة للاستفادة منها، لتتمكن من أداء العبادات خلال الشهر الفضيل بكل يسر، وكذلك تحضير مائدتها في وقت قصير: