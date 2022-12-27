المظهر اللطيف يكلف النساء عادة ما هو أكثر من غسيل الوجه والأسنان يوميا، فهناك عادات كثيرة تجب المداومة عليها، لتستطيع المرأة مواجهة العالم كل صباح ببشرة رائقة ووجه صاف.

ومع قدوم الشتاء والكسل المشوب بالاكتئاب تصبح عادات رعاية البشرة والروتين اليومي من الرفاهيات لدى كثير من النساء، لذا فإن مقاومة الكسل الشتوي ونوبات تغير المزاج الحادة ضرورية. وحتى لا يكون الأمر بكل هذا الثقل، يمكنك الاستعانة بنصائح بسيطة تضفي القليل من النشاط على روتينك اليومي في المحافظة على جمال معقول في مواجهة قبح البرودة الشتوية.

والحديث هنا عن بشرة صحية وليست مثالية، وهذا يعني أن علينا تقبل أنها رطبة بشكل كاف وليست ممتازة، ناعمة مع قليل من الشوائب، مائلة إلى اللون الوردي وليست متوهجة بالأحمر، تقبل خطوط التجاعيد والشوائب العارضة في أوقات الدورة الشهرية.

أكدت الدكتورة سينثيا كوب، اختصاصية التجميل في جامعة لويزيانا، في مقال نشرته على موقع MEDICAL NEWS TODAY، أن على المرأة أن تنفذ 6 حيل لتحقق هذا الهدف.

الحيلة الأولى

التطهير بهدف الحصول على بشرة صحية، ويتلخص في اختيار منظف للبشرة متوازن لا يحتوي على مواد كيميائية، والتطهير هو أهم ما قد يحدث مرتين يوميا لأي بشرة.

الحيلة الثانية

التوقف عن التدخين، فهو يسهم في ظهور التجاعيد المبكرة، ويتسبب في بطء التئام الجروح، والتهابات الجلد والشفاه.

الحيلة الثالثة

إزالة الشعر من التجارب المؤلمة في حياة النساء، فإذا لم تكوني قد تخلصت منه بالليزر، وما زلت تعتمدين على الشفرة أو الطرق التقليدية، فهناك عدة قواعد عليك استيعابها قبل إزالة الشعر؛ بللي جلدك والشعر جيدا، استخدمي شامبو أو كريم حلاقة يكون مرطبا لتليين الجلد.

وينبغي إزالة الشعر في اتجاه نمو الشعر وليس عكسه، بشفرة نظيفة وحادة، اشطفي الشفرة بعد كل مرة، واتركي الشفرة تجف تماما بعد الاستخدام.

الحيلة الرابعة

لا تستمعي لنصائح فيديوهات التيك توك وبعض المؤثرين، بشأن نضارتهم الملحوظة، ولا تجربي أبدا الليمون على بشرتك أو خميرة الخبز، فالأضرار التي قد تسببها تلك النصائح قد تحتاج إلى وقت طويل جدا لإصلاحها.

الحيلة الخامسة

التوتر والسهر يحمّلان بشرتك أكثر مما تحتمل، لذا عليك تخفيف ذلك بالحد من أي أنشطة مجهدة، وتخصيص وقت للأنشطة التي تستمتعين بها وإتاحة وقت خاص لنفسك؛ هدهدي نفسك قبل النوم وابتعدي عن الهاتف، مع ممارسة اليوغا وتمارين التنفس لتخفيف حدة التوتر.

الحيلة السادسة

بالطبع تتوقعين أن شرب الماء مفيد للبشرة، الحقيقة أن سينثيا كوب هي من تقول ذلك، وعليك الثقة بكلامها وبكل الدراسات والأطباء الذين أكدوا ذلك، فلا داعي لمزيد من الشرح.

الحيلة السابعة

ارتدي ملابس غير مزعجة، إذا كنت سترتدين ملابس من الصوف أو أي مواد خشنة ارتدي أسفلها ملابس قطنية خفيفة.

البساطة

تقول خبيرة التجميل أماندا كالدويل إن القاعدة الأولى لبشرة صحية هي إبقاؤها بسيطة، والاهتمام ببشرتك لا يعني فقط وجهك بل كذلك جلد رقبتك وصدرك فهو بحاجة أيضا لبعض الحب، وتنطبق عليه النصائح المتعلقة بصحة الوجه من تجنب الماء الساخن، والتطهير الدائم، وتعزيز فيتامين "سي" (C)، والتدليك المستمر للوجه والرقبة.

وتوجد نصائح تتعلق بأسلوب الحياة، مثل "تناول منتجات العناية بالبشرة"، وهنا لا تعني أماندا تناول المنتجات، لكن تناول الفواكه والخضراوات الممتلئة بالفيتامينات، مع تغيير غطاء الوسادة 3 مرات أسبوعيا لتجنب البثور، كما أن النوم على الظهر يمكن أن يقلل التجاعيد.

وتنصح أماندا بتطهير جميع الأسطح المتلامسة مع جلدك، مثل الهاتف المحمول، حيث يمكن اعتبار جراثيم شاشة الهاتف من أكثر ما يضر البشرة، لذا فإن تطهير الشاشة واستخدام سماعة من أهم سبل الحفاظ على البشرة، وكذلك أدوات الماكياج، ومحيط الغرفة.