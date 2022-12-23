اختيار أفضل الأغذية أمر بالغ الأهمية لحماية المرأة من مجموعة متنوعة من المخاطر التي تهدد صحتها. هذه الأغذية يمكنها درء الأمراض، كالسكري وأمراض القلب وسرطان الثدي، ويمكنها أيضا تقوية العظام وجهاز المناعة، وحماية البشرة وغيرها من الفوائد الصحية

المرأة روح الحياة ونبضها وبهجة الكون، كما يقول كونفوشيوس، لكن للمرأة تقلبات مزاجية حادة؛ بسبب تكوينها البيولوجي والسيكولوجي، فهي تعاني من مرض شهري يُسمى الدورة، وتعاني أيضا من نوبات المغص والتشنجات، واستنزاف الطاقة والصداع المتكرّر، ناهيك عن الحصول على وظيفة، ورعاية الأسرة، والحفاظ على العلاقات الاجتماعية، والمظهر الجميل الذي تحرص على الظهور به أثناء قيامها بكل ذلك يوميا وباستمرار.

ولعل الطريقة المثلى لتتمكّن المرأة من القيام بكل ذلك هي التحكم بما تأكل وتشرب، فالغذاء سلاح فعال بيد النساء إذا ما أحسن استغلاله. لذا، فإن اختيار أفضل الأغذية أمر بالغ الأهمية لحماية المرأة من مجموعة متنوعة من المخاطر التي تهدد صحتها. هذه الأغذية يمكنها درء الأمراض، كالسكري وأمراض القلب وسرطان الثدي، ويمكنها أيضا تقوية العظام وجهاز المناعة، وحماية البشرة… وغيرها من الفوائد الصحية.

إليكِ، هنا، أفضل الأطعمة والأغذية التي يمكن أن تتناولها المرأة يوميا، وفق ما ذكرت بعض المنصات والمواقع المتخصصة، مثل "وومن لاينز" (womenlines) و"هيلث كارت" (HealthKart) و"إيت ذيس" (EatThis) و"إيزي لايف ريفيو" (easy life review).

1- الأسماك بأنواعها وخصوصا السردين والسلمون

تدين الأسماك الدهنية، مثل السلمون البري والرنجة والسردين، بقوتها الفائقة المعززة للصحة؛ بسبب محتواها العالي من "فيتامين د" وأحماض أوميغا 3.

يساعد الأول في تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، ويمنع هشاشة العظام، كما تساعد الأحماض الدهنية القوية المضادة للالتهابات في تقليل احتمالات الوفاة بأمراض القلب بنسبة تزيد على 33%، وفي بناء المناعة ومنحكِ بشرة صحية، وتقوية الشعر، وربما تجعل طفلك أكثر ذكاءً أيضا.

2- البروكلي عدو الخلايا السرطانية

جميع الخضروات الصليبية (cruciferous vegetables) "هي مجموعة من الخضروات المتنوعة التي تنحدر من العائلة الخردلية النباتية"، كالبروكلي والقرنبيط، تعمل بشكل رائع بالنسبة إلى صحة النساء.

وتشير الدراسات إلى أن البروكلي غني بمركب يسمى "سلفورافان" (sulforaphane) الذي يمنع تكوين الخلايا السرطانية، ويحدّ من سرطان الثدي بشكل فعال، كما أن البروكلي غني بـ"فيتامين سي"، ما يعزز مناعتك بشكل كبير.

3- الثوم نجم مكافحة أمراض القلب

يحتوي الثوم على مواد كيميائية نباتية، بما في ذلك مادة الأليسين (allicin) التي تقلل من ارتفاع ضغط الدم بما يصل إلى 10 نقاط، وذلك على غرار ما تفعله أدوية ضغط الدم، لكن الطبخ والطهو يقلل كثيرا من فعاليته، لذا ينصح بتناوله نيئا أو على شكل مسحوق، أو خلطه بمكونات أخرى كاللبن لتقليل حدته.

4- زيت الزيتون عدو الكوليسترول

وجدت دراسة نشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن" (New England Journal of Medicine) أن حمية البحر الأبيض المتوسط، التي تشمل الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون، تمنع حوالي 30% من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات الناجمة عن أمراض القلب، وزيت الزيتون -على وجه الخصوص- محمّل بـ"الدهون الأحادية غير المشبعة" (MUFAs)، التي تخفّض الكوليسترول الضار وترفع الكوليسترول الحميد، ما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

5- التوت الأزرق يتحدى الشيخوخة

التوت الأزرق هو أحد الأطعمة ذات الفعالية الفائقة التي تتحدى الشيخوخة، والغنية بمضادات الأكسدة. ويأتي لون هذا النوع من التوت من مركب يسمى "أنثوسيانيدين" (Anthocyanidin)، المسؤول عن جميع الفوائد الصحية القوية للتوت الأزرق، فهو يطهّر الجسم، ويجدّد الخلايا، ويحافظ على البشرة ناعمة وخالية من التجاعيد، وهذه أمور تحرص عليها كل امرأة. كما أنه عامل مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتهاب المفاصل والسكري، ومجموعة من المشكلات المتعلقة بالعمر.

6- اللوز مكوّن أساسي لنظام غذائي صحي

يُعدّ اللوز أحد أكثر المكونات تنوعا، والتي يجب إضافتها إلى نظامكِ الغذائي، فهو غني بالألياف، ويساعد في تعزيز الهضم، كما أنّه معروف بتحسين امتصاص الكالسيوم، وبالتالي يحمي صحة العظام ويمنع هشاشتها عند النساء.

ويحتوي اللوز على الكثير من الدهون الصحية والبروتين والمغنيسيوم وفيتامين "هـ"، وتشمل الفوائد الأخرى للوز خفض مستويات السكر في الدم، وخفض ضغط الدم، ويساعد أيضا في فقدان الوزن وزيادة الرشاقة لدى النساء.

7- الشمندر عصير السعادة

الخضروات ذات اللون الأحمر الياقوتي هي الأكثر فعالية في خفض ضغط الدم، وتحسين المزاج، ومنها الشمندر الذي يُعدّ أفضل عصير للصحة، فكوب واحد منه يملأ جسمكِ بالبوتاسيوم، ويعطيك الحيوية والنشاط والشعور بالسعادة؛ لاحتوائه على مادة "البيتين" التي تساعد في رفع مستويات هرمون السيروتونين (هرمون بالسعادة) في الدماغ، ووجدت دراسة بريطانية أنه يزيد في القدرة على التحمل بنسبة 15%.

8- البطاطا الحلوة تمد النساء بالطاقة وتعزز المناعة وصحة القلب

البطاطا الحلوة مصدر غني بالألياف، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الحديد والكالسيوم والسيلينيوم التي تمد النساء بالطاقة، وتعزّز مناعتهن وصحة قلوبهن. وهي مصدر جيد لمعظم فيتامينات "ب" وفيتامين "سي"، إضافة إلى أنَّها وجبة خفيفة مغذية تغني عن الطعام الدسم، ما يساعد في محاربة السمنة ومنح المرأة الرشاقة التي ترغب في الوصول إليها.

9- الكزبرة لبشرة نضرة

إذا كنتِ تعانين من وجود دهون زائدة تحت الجلد قد تؤدي إلى ترهلات، خصوصا في الوركين والفخذين، فأنتِ بالتأكيد لست وحدك في هذا، فهناك 90% من النساء قد عانين من هذه الحالة في مرحلة ما من حياتهن. أحد حلول هذه المشكلة يتمثل في تناول الأعشاب الطازجة، وبالذات الكزبرة، التي تعزز من إزالة السموم عبر المساعدة في إزالة المعادن الثقيلة من الجسم التي تميل إلى الاختباء في الخلايا الدهنية. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في مستخلص الكزبرة تعزز من نضارة البشرة، وتساعد في منع الضرر الخلوي الذي يمكن أن يؤدي إلى تسريع شيخوخة الجلد.

10- العدس

يساعد العدس في خفض الكوليسترول، والوقاية من مرض السكري وسرطان القولون، كما يمنع الإمساك، ويحتوي على الحديد والبوتاسيوم الذي يقاوم الآثار السيئة للملح، ويخفّض ضغط الدم.