شمّ البنزين.. آخر أنواع الإدمان لدى أطفال العراق النازحين

بغداد- يبدأ الطفل عقيل (8 أعوام) صباحه بشمّ البنزين، وهو يرفض ترك إدمانه بأي حال من الأحوال، بحسب والدته.

تحاول الوالدة العراقية، وهي أم لـ5 أطفال، 3 منهم يدمنون شم وقود البنزين، أن تجد علاجًا أو طريقة ما لإيقاف حالة الإدمان هذه، إلا أن شظف العيش الذي تعاني منه إثر فقدانها منزلها في محافظة صلاح الدين، وسط العراق، خلال الحرب مع "تنظيم الدولة"، وبسبب مرض زوجها المسن، يحول دون ذلك.

معاناة عائلية

تقول الأم للجزيرة نت: "وضعي الاقتصادي لا يسمح لي بالتوجه نحو المستشفيات الخاصة بهدف العلاج، لذا فإنني مضطرة إلى تقبل الوضع الحالي، بعدما فقدت السيطرة على إدمانهم".

وتضيف: "أتعيش وعائلتي على بيع العبوات المعدنية الفارغة التي أجمعها من الشوارع، وقدرتي المادية لا تسمح لي بعلاج أطفالي الذي يغرقون، يوما بعد يوم، في مستنقع الإدمان. وقد وصل الأمر بطفلي الرابع، في الترتيب بين أشقائه الخمسة، إلى النوم وعبوة البنزين تحت ملابسه".

ونزحت العائلة من منطقة الفرحاتية، غرب قضاء بلد في صلاح الدين، عام 2014، إبان سيطرة "تنظيم الدولة" على عدد من المحافظات العراقية، قبل أن تعود أخيرًا لتستقر في القضاء ذاته، لكن بعيدًا من منطقتهم الأم.

وعلى الرغم من عودة العائلات النازحة من صلاح الدين إلى منازلهم المدمّرة، فإن نحو 300 عائلة اختارت البقاء في أماكن سكناها بعد النزوح بسبب تدمير بيوتهم بالكامل"، وفق منسق العلاقات والإعلام في جمعية "الهلال الأحمر" في المحافظة صدام فوزي.

ويتابع، في حديثه للجزيرة نت، أن غالبية العائلات لديها من 3 إلى 4 أطفال، إلا أن الجمعية، التي تقدم خدمات صحية في المنطقة، لم تسجّل حالات إدمان على المخدرات، وهو أمر شائع بين النازحين".

إحصاءات خاصة بالإدمان

المستشار في الشرطة المجتمعية الدكتور علاء شون يقول إن حالات الإدمان بين الأطفال تحت سن الـ15 نادرة، لكنه يرى أن الوضع الاقتصادي للعائلة مرتبط ارتباطًا مباشرًا بحالات الإدمان.

ويوضح للجزيرة نت أن "الأعمار بين سن الـ15 والـ35 تشكل نسبة 40% من المدمنين، إلا أن غالبية الموجودين في مراكز علاج الإدمان تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عامًا".

ويعزو تدهور أوضاع الأطفال وعدم تنشئتهم بالشكل الصحيح إلى عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني وزيادة معدلات العنف الأسري وتراجع الإجراءات الأمنية الوقائية.

ويعتبر شون أن "البطالة المنتشرة في البلاد زادت من الضغوط النفسية والاجتماعية على أرباب العائلات، ما أثّر سلبًا على مستوى تربية الأطفال، خصوصًا في مرحلة المراهقة".

ماذا يحتاج الأطفال؟

الخبير الاقتصادي دريد العنزي يرى أن حاجة الأطفال تتجاوز الأمور المادية إلى ما هو أبعد، "فالأطفال يحتاجون إلى كل شيء، وبالتالي فإن الدعم العيني والمادي القليل والمتقطع لا يعني شيئًا أمام حاجاتهم. كما أن تنشئتهم بالشكل الأمثل يحتاج إلى تخطيط مبكر".

ويقول للجزيرة نت: "هناك مليون وربع المليون طفل يولدون سنويا في العراق، من دون أن تتوافر لهم رعاية اجتماعية أو طبية مجانية، يضاف إليها انعدام العناية بالأمهات وسط ظروف اقتصادية متزعزعة وغير مخططة يتحمّل وفقها الأطفال التأثير الأكبر من التبعات".

ويشدد العنزي على ضرورة النظر بجدية إلى الطفل كعملية اقتصادية اجتماعية متكاملة، إذ "لا يمكن أن يُبنى مجتمع صحيح من دون بناء الأطفال". ويضيف: "نفتقد توافر الإدارة والخطط في العراق، بالإضافة إلى العقلية الاقتصادية التي تتولى زمام الأمور".