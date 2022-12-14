بفيديو تيك توك.. غضب عبر المنصات الأميركية من ممرضات ولادة سخرن من المريضات وأسئلتهن

شهدت المنصات الأميركية حالة من الغضب الواسع عقب ظهور ممرضات بقسم الولادة في أحد المستشفيات بمدينة "أتلانتا" وهن يسخرن من المريضات عبر تطبيق "تيك توك" (TikTok)، ما أدى إلى فصلهن من عملهن وإصدار بيان من المسؤولين في المستشفى حول الحادثة.

وفي مقطع فيديو على تيك توك نشر خلال الأسبوع الماضي، كشفت 4 ممرضات عن "عيوب" تتعلق بنزيلات قسم المخاض والولادة.

وذكرت إحدى الممرضات خلال الفيديو الذي نشر وحذف لاحقا متحدثة عن طلب من إحدى المريضات بسخرية "إحداهن تسأل: هل يمكنني الاستحمام وتناول الطعام؟"، في حين تابعت ممرضة أخرى "مريضة أخرى تسأل كم وزن الطفل وهو لا يزال بين يديها"، وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post).

واعتبر معلقون على الفيديو أن العاملين في مجال الرعاية الصحية بمستشفى جامعة إيموري ميدتاون تجاوزوا الحدود عندما نشروا مقطع فيديو حول سلوك مرضاهم، وفقا لما نقلت واشنطن بوست.

وفي بيان نُشر على الإنترنت من إيموري للرعاية الصحية، والذي صدر بعد أن لقي الفيديو الكثير من ردود الفعل عبر المنصات، قالت المؤسسة إنها "اتخذت الإجراء المناسب مع الموظفين السابقين المسؤولين عن الفيديو".

وتابع البيان "لا يمثل هذا الفيديو التزامنا بالرعاية التي تتمحور حول المريض والأسرة، كما أنه لا يرقى إلى مستوى القيم والمعايير التي نتوقع أن يلتزم بها ويظهرها كل عضو في فريقنا".

وعلى الرغم من حذف مقطع الفيديو الأصلي البالغ مدته 52 ثانية، فقد انتشرت نسخ منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما أثار تعليقات بعض الحوامل اللائي قلن إن تصريحات الممرضات زادت من قلقهن بشأن الولادة.

وأكد مغردون أنه من المهم أن يحب من يختار مهنة الصحة عمله، موضحين أنه "من الجنون اختيار هذه الوظيفة إذا كنت لا تستطيع تحمل الناس"، وفق قولهم.

ويُعدّ تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" (ByteDance) الصينية أحد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شهرة وانتشارا.

والعام الماضي كان لدى "تيك توك" مستخدمون نشطون أكثر من تويتر، ودقائق مشاهدة أميركية أكثر من يوتيوب، وتنزيل تطبيقات أكثر من فيسبوك، وزيارات للموقع أكثر من غوغل، كما أن أغلب طلاب الجامعات يفضلونه أكثر من غيره في تصفح الأخبار.