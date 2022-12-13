يشعر الأطفال عادة بأنهم "ضحايا عالمٍ قاسٍ"، مرة واحدة على الأقل، لكن ثمة أطفالا يحلو لهم لعب دور المظلوم، أو اتباع "عقلية الضحية"، في غالب الأحيان.

وهذه عادةٌ يكتسبها طفلك من محيطه، فيرفض التكيّف وحل المشكلات، ويلجأ إلى كسب التعاطف والشفقة، وربما يدمر أي شيء جيد في حياته، كما يعصي أولي الأمر، لأنه أدرك فاعلية تلك الطرق في تلبية حاجته.

بحسب موقع "فيري ويل فاميلي" (Very Well Family)، فإن خبراء التربية يحذرون من علامات ربما تشير إلى أن طفلك يلعب دور الضحية، مثل:

يعبر عن شعوره بالعجز، ويفترض أنه لا وجود لما يمكن فعله، لحل المشكلة التي يواجهها. لا يتحمّل مسؤولية أفعاله، ويلقي اللوم دوما على الآخرين. إذا قدم اعتذارا، فسيردّده من دون شعور حقيقي بالندم، مثل: "أنا آسف لأنني لم أنفذ طلباتك التي لا تنتهي، كأنكِ تعاقبينني على طاعتي لكِ". يرى توجيهاتك العادية على أنها طلبات غير عادلة. يعتمد على نبرة غاضبة للسيطرة على أفراد الأسرة، وإخافتكِ من توجيه أمر له، أو طلب اعتذار منه. يدعي أنه مختلف، وبالتالي يحتاج إلى معاملة وقواعد مختلفة عن أخيه، وربما يبدأ في تدريب أفراد الأسرة على تجنّب طلب مساعدته. يكرر عبارات، مثل: "لماذا أحاول؟"، و"لن أنجح في أي شيء"، و"لا أحد يحبني"، و"ليس لدي أصدقاء"، و"ليس هناك فائدة"، و"دائما ما تتعقد الأمور معي".

كيف تغيرين عقلية طفلك؟

تسمع الأمهات عبارات مظلومية أطفالهن، وربما يعتقدن أنها صحيحة، ثم يستجبن لهذا السلوك بطرق غير سليمة، مثل الاستسلام أو التعنيف، ما يعمّق المشكلة أكثر فأكثر. ولا بد من التأكد، هنا، من ألا يكون الطفل وقع فعلاً ضحية أذى، أو أنه يعاني من صدمة قاسية.

أما إذا اختار طفلك البكاء على اللبن المسكوب، بدلاً من تنظيف الأرض وملء كوب جديد، فينبغي عليكِ اتباع خطوات معينة بهدف التغيير وتنشئته بطريقة سليمة ليصير شابا مسؤولا، قادرا على العمل والارتباط وحل المشكلات التي تواجهه، وذلك باتباع النصائح التالية: