لماذا يُطلب من المرأة الحامل النوم على الجهة اليسرى؟

يطلب أطباء وخبراء كثر من النساء الحوامل النوم على جانبهن الأيسر، وتجنب النوم على البطن أو الظهر ما أمكن. وقد يكون التحذير من النوم على البطن بديهيا حتى لا يُسحَق الجنين، ولكن ما السبب العلمي وراء التحذير المتكرر من الاستلقاء على الظهر؟ وماذا تفعل الحامل إن لم تجد وضعية مريحة سوى الاستلقاء على ظهرها؟

الوريد الأجوف السفلي

ذكر موقع "ماذرلي" (Mother.ly) أنه وفقا لجمعية الحمل الأميركية، فإن نوم المرأة الحامل على ظهرها قد يؤدي إلى مشكلات عدة، تتراوح من آلام الظهر إلى انخفاض ضغط الدم، فضلا عن زيادة وزن البطن المتنامي على الأمعاء والأوعية الدموية الرئيسية، ما قد يؤدي إلى انخفاض الدورة الدموية للجنين، وفق بحوث علمية.

أما النوم على أحد جانبي الجسم، فيقلل من خطر ولادة جنين ميت بمقدار النصف، مقارنة بالنوم على الظهر. تقول الدكتورة غريس بين، أستاذة الطب المساعدة في كلية الطب في جامعة "جونز هوبكنز"، لموقع "لايف ساينس" (Live science) العلمي إن الجزء الأساسي من اللغز هو "الوريد الكبير الأجوف السفلي" (IVC) للأم، والذي يمتد على طول الجانب الأيمن من العمود الفقري، وهو المسؤول عن إعادة الدم من النصف السفلي من الجسم إلى القلب.

وإذا كانت المرأة الحامل مستلقية على ظهرها، فمن المرجح أن يضغط الجنين على الوريد الأجوف السفلي، ما يقلل كمية الدم المعادة إلى القلب. وهذا يعني انخفاض ضخ الدم من القلب وانخفاض ضغط الدم للأم عموما، وبالتالي انخفاض محتوى الأكسجين في الدم الواصل لكل من الأم والطفل، إذ إن دم الأم هو المسؤول عن نقل الأكسجين إلى الجنين.

ويمكن أن يصبح الضغط على الوريد الأجوف السفلي أكثر خطورة بالنسبة إلى الحوامل اللواتي يعانين فعلا من مشكلات ضغط الدم أو التنفس. فقد تواجه النساء الحوامل المصابات بالربو توقف التنفس أثناء النوم بالفعل، وصعوبة في توصيل الكمية المطلوبة من الأكسجين إلى أجسادهن أو أجنتهن. وعندما تقترن ظروف كهذه بانخفاض تدفق الدم الناتج عن النوم على وضعية الاستلقاء، فإن التأثيرات يمكن أن تضخم بعضها بعضا بطريقة خطيرة.

دراسات تحذر

وجدت دراسة نُشرت في 2018 في "المجلة الدولية لأمراض النساء والولادة" (BJOG)، أن النساء اللواتي ولدن جنينا ميتا بعد الأسبوع الـ28 من الحمل كن أكثر عرضة بنسبة 2.3 مرة للنوم على ظهورهن في الليلة السابقة للإملاص (ولادة طفل ميت)، مقارنة بالنساء اللواتي استمر حملهن بشكل صحي.

كما وجدت دراسة أخرى نُشرت في عام 2017، في مجلة "بلوس وان" (PLOS One)، أن النوم على وضعية الاستلقاء مرتبط بخطر الإملاص بنسبة 3.7 مرات، مقارنة بحالات النوم الأخرى.

وقد تكررت هذه النتائج المقلقة كثيرا إلى درجة أن معظم الأطباء لا يترددون في توصية النساء الحوامل بتجنّب النوم في وضع الاستلقاء.

ماذا لو استيقظت الحامل وكانت نائمة على ظهرها؟

يجيب موقع مركز "ستيل بيرث" (Stillbirth) للتميز البحثي، عن هذا السؤال بالقول إنه من الطبيعي تغيير الوضع أثناء النوم، لذا فإن الكثير من النساء الحوامل يستيقظن على ظهورهن.

ولكن يظل الشيء المهم هو أن تبدأ المرأة الحامل نومها بالاستلقاء على جانبها، سواء كان أثناء القيلولة النهارية أو أثناء الليل، وإذا استيقظت على ظهرها، عليها فقط أن تتدحرج على جانبها مرة أخرى.

وفي حال لم تستطع النوم على يسارها، وكان لديها حملٌ صحي بالفعل، فلا داعي للقلق بشأن النوم على الجانب الأيسر، إذ يمكنها النوم على الجانب الأيمن. فقد يكون ذلك أفضل لها مقارنة بعدم الحصول على قسط كاف من النوم، لأن قلة النوم أسوأ بكثير لنتائج الحمل، مقارنة بالخطر الطفيف للضغط على الوريد الأجوف السفلي للأم عند الاستلقاء على جانبها الأيمن.

وتشير البحوث إلى أن النساء الحوامل اللواتي لا يحصلن على قسط كاف من النوم، أي أقل من 5 أو 6 ساعات من النوم في الليلة، ربما يكُنَّ أكثر عرضة لخطر الإصابة بأشياء، مثل سكري الحمل أو تسمم الحمل. لذا فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم جدا للحمل.

كيف أحصل على نوم أفضل ليلا؟

يجيب موقع "كيدز هيلث" (Kidshealth) عن هذا السؤال من خلال الخطوات التالية: