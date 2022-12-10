احتفت منصات التواصل في السعودية بإشادة وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" (NASA) بالباحثة السعودية وفاء زكري الأستاذة المساعدة في كلية العلوم بجامعة جازان، لاكتشافها نجمين من أصل 3 من الفئة صفر.

ونشرت "ناسا" البحث العلمي للباحثة السعودية والذي حمل عنوان "معدل وسعة ومدة الانفجارات من الفئة الثامنة من النجوم الأولية في سحابة الجبار الجزيئية"، بمشاركة مجموعة بحثية من مركز ريتر لأبحاث الفيزياء الفلكية في جامعة توليدو بالولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت أن الجهود التي قادتها زكري قادت إلى اكتشاف نجمين من أصل 3 نجوم من الفئة صفر موجودة في السحابة الجزيئية أورايون المسماة "سحابة الجبار".

ووجد التحليل أن انفجارات النجوم في المرحلة الأولى من التطور عندما تبلغ 100 ألف عام أو ما يعادل طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات تحدث كل 400 عام تقريبا.

#وكالة_الفضاء_الأمريكية تُشِيد بالأستاذ المساعد بكلية العلوم #وفاء_زكري، لاكتشافها نجمين من أصل 3 من الفئة (صفر)، وتنشر #ناسا بحثها العلمي الذي يعدُّ خطوة كبيرة للأمام تساعد العلماء في كيفية تشكل النجوم. #جامعة_جازان pic.twitter.com/upnR5FM7r5 — جامعة جازان (@JazanUniversity) December 5, 2022

وقال توم ميغيث عالم الفلك في جامعة توليدو "عندما تشاهد تشكل النجوم تنهار سحب الغاز لتشكل نجما، إنها فعليا عملية إنشاء النجوم في الوقت الفعلي".

وأضاف ميغيث المشارك في الدراسة التي نشرت في وقت سابق في مجلة "أستروفيزيكال جورنال ليترز" (Astrophysical Journal Letters) بقيادة وفاء زكري أن هذه النتيجة "تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في فهم سنوات تكوين النجوم، حتى الآن كان تكوين النجوم الأصغر سنا وتطورها المبكر يمثل تحديا للدراسة، نظرا لأنها غالبا ما تكون مخفية عن الأنظار داخل السحب التي تشكلت منها".

وأوضح أن هذه النجوم المعروفة باسم "النجوم الأولية من الفئة صفر" والمغطاة بأغلفة سميكة من الغاز يصعب ملاحظة اندلاعها باستخدام التلسكوبات الأرضية.

ولفت ميغيث إلى أنه جرى اكتشاف أول فورة من هذا القبيل منذ ما يقارب قرنا من الزمان، ونادرا ما شوهدت منذ ذلك الحين.

وبحسب "ناسا"، فإن النتائج الجديدة ستساعد علماء الفلك على فهم كيفية تكوين النجوم وتراكم كتلتها بشكل أفضل.

وقالت الباحثة السعودية وفاء زكري في تصريحات إعلامية "إن البحث بشكل مبسط يشبه الطفل الوليد الذي يحتاج إلى تغذية ليكبر ويصبح شابا، وكذلك الحال بالنسبة للنجم الذي يجب حتى يكتمل ويظهر في السماء أن يتغذى من السحابة التي تحتضنه والغبار الكوني المحيط به والغازات".

وأضافت أن "النجم في تلك المرحلة يشع ويحدث انفجارا لمعانيا بسبب كبر حجمه 50% خلال هذه المرحلة ويستكمل الـ50% الأخرى خلال مئات السنوات التالية".

#السعودية_العظمى

وكالة الفضاء الأميركية تشيد بالدكتورة وفاء زكري بجامعة جازان لاكتشافها نجمين من أصل ثلاثة بكوكبة الجبار.

ونحن نشيد ونفخر ونصفق لها فخرًا واعتزازًا.💚🇸🇦#نساء_مبدعات https://t.co/oEk6eh1g8G — زكيّة بنت محمّد العتيبيّ🇸🇦 (@ZakYahALotaibi) December 7, 2022

وأوضحت أن البحث أراد إثبات حقيقة كيفية ولادة النجم، وما الذي يجعل كتلة النجم تكبر فجأة في فترة معينة، وهي الظاهرة التي تسمى "الانفجار اللمعاني"، ويُعتقد أن النجوم حديثة الولادة تحدث فيها أكثر من غيرها هذه الظاهرة.

ولفتت زكري إلى أنه جرى دراسة 92 نجما "حديث الولادة"، ووُجد أن 3 منها في هذا الموقع هي المكتشفة الآن، وجرى اكتشاف النجم الأول عام 2015، واحتفى مغردون عبر منصات التواصل بالإنجاز العلمي الذي قادته الباحثة السعودية، مؤكدين أنه دليل على قدرة المرأة السعودية والعربية على تسجيل اسمها في قائمة المنجزات الإنسانية.