6 صفات تشترك فيها جميع النساء الناجحات.. تعرف عليها

هناك عدد غير قليل من النساء الناجحات في العالم، ولكن النجاح ليس شيئا سهلا بالنسبة للنساء في هذا العالم؛ والحقيقة أن النجاح ليس أمرا سهلا على الجميع لكنه على النساء أصعب في ظل الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تنظر للنساء نظرة دونية في مختلف المجتمعات والحضارات، وفق ملاحظين.

ترى كيف تحقق النجاح لهؤلاء النساء رغم المصاعب والمعوقات التي واجهتهن في الطريق؟ وما الصفات التي يشتركن فيها بغض النظر عن جنسياتهن أو لونهن أو المكان الذي نشأن فيه؟

نعرض لكم في هذا التقرير 6 من أهم الصفات التي تشترك فيها جميع النساء الناجحات في العالم، حسب ما أجمعت عليه عدد من المواقع والمنصات المتخصصة.

1- الإيجابية

النساء الناجحات دائما إيجابيات في التعامل مع الحياة، ويملكن طاقة وحيوية تشع من أرواحهن، ويملكن حضورا قويا تشعر به بمجرد دخول إحداهن. والموقف الإيجابي هو الوقود الذي يحرك هؤلاء النساء، ويدفعهن من تصور فكرة ما إلى إدراكها ومن ثم العمل على تحقيقها وإنجازها.

والإيجابية جهد واع يقبض على الأفكار السلبية ويرميها بعيدا ويستبدلها بأفكار إيجابية، وهن في هذا السياق يستمعن إلى الأصوات الداخلية في عقولهن، ويستخدمن كلمات تشحذ هممهن، ويركزن على الحقائق الموجودة، ويصرفن النظر عن المخاوف والأوهام. كما يحرصن أيضا على إحاطة أنفسهن بأشخاص إيجابيين يشجعونهن ويلهمونهن ويؤمنون بقدراتهن على العمل والبناء والنجاح في النهاية، وفق ما ذكرته منصة "أنتربرينور" (entrepreneur) في تقرير لها مؤخرا.

2- التغلب على العقبات

تمتلك النساء اللواتي كافحن في حياتهن قوة داخلية مذهلة وطاقة هائلة قادرة على التغلب على مختلف المشاكل والعقبات التي قد تعترض طريقهن، وهن يستخدمن الشدائد والمحن لصالحهن، ومن خلالها يصبحن أقوى وأكثر قدرة وتطورا.

تقول هيلين كيلر "لا يمكن تطوير الشخصية بسهولة وهدوء؛ التطور يحدث فقط من خلال التجربة والمعاناة والكفاح والقدرة على التغلب على المشكلات مهما كانت. المعاناة تقوي الروح، وتوضح الرؤية، وتلهم الشخص، وتجعله أكثر طموحا وقدرة على النجاح".

والنساء الناجحات لا يخفن من الصراع والعقبات، بل يواجهنها بقوة وإقدام وشجاعة من أجل تحقيق أهدافهن في النهاية، وفق ما ذكره المصدر السابق.

3- الثقة بالنفس

يمكن للأشخاص الواثقين من أنفسهم أن يثقوا في حكمهم على الأشياء، فهم يعرفون الاتجاه الذي يريدون الذهاب إليه، ولا يعتمدون على الآخرين لإخبارهم بما هو الأفضل لهم.

والنساء الناجحات يملكن هذه الصفة المهمة؛ فهن يؤمن بمعرفتهن وقدراتهن، حتى عندما لا يتفق ذلك مع ما يعتقده الآخرون، وهذا لا يعني التصلب بالرأي حيث يمكنهن تغيير آرائهن إذا ظهرت معلومات جديدة، لكن ليس لمجرد أن شخصا آخر قد عبر عن رأي قد يكون مختلفا عن رأيهن، حسب ما ذكرته منصة "وومن إنفنتس" (womeninevents.org) في تقرير لها مؤخرا.

وهن لا يترددن في المخاطرة لأنهن يؤمن بأنفسهن بغض النظر عن كيفية سير الأمور. إن الثقة بالنفس أمر حاسم في تحمل المسؤولية إذا حدث الفشل، وهي أيضا نشوة كبرى في حالة النجاح والوصول إلى الأهداف المرسومة مسبقا.

4- منفتحات على التغيير

النساء الناجحات لا يخفن من الأشياء الجديدة، بل يسعين لتبني كل ابتكار حديث، فهن يعتبرن التغيير طريقة للنمو وتوسيع إمكاناتهن بدلا من محاربة كل ما هو جديد، كما يفعل القادة التقليديون في كثير من الأحيان بسبب الخوف من المجهول.

وهن يعلمن أن الثبات يعني الركود والجمود والبقاء في موقف لن يتمكن فيه من تحقيق أي تقدم ذي مغزى.

وتعد القدرة على الانفتاح والتغيير أمرا مهما بشكل خاص في بيئة الأعمال العالمية اليوم، حيث يتطلب إجراء التغييرات في كثير من الأحيان الانفتاح على طرق جديدة للقيام بالأشياء أو التأقلم مع ثقافات أخرى لتحقيق النجاح. ومن غير المرجح أن ينجح الأشخاص الذين يرفضون القيام بذلك، وفق ما ذكره المصدر السابق.

5- يتقن فن قراءة لغة الجسد

بسبب خبرتهن في التربية والرعاية ومراقبة نمو الأطفال، أصبحت لدى النساء قدرات مذهلة لقراءة المعنى الضمني ولغات الجسد. ويجب أن يكون الأمر كذلك، وعلينا أن نتخيل فقط كم من الوقت سيتعين على الأطفال الانتظار إذا لم تتمكن أمهاتهم من فهم احتياجاتهم والتغييرات الطفيفة في سلوكهم ونموهم.

وساعدت هذه القوى العظمى العديد من سيدات الأعمال الناجحات في الوصول إلى آفاق عالية من خلال فهم وإدارة فرقهن بشكل أفضل، كما تذكر منصة "ساكسس" (success) في تقرير لها مؤخرا.

6- يطلبن الاعتراف بإنجازاتهن

وثقت الدراسات "فجوة الثقة" لدى النساء التي تمنعهن غالبا من التقدم للوظائف والمناصب الجديرة بهن، أو المطالبة بزيادات في الراتب على إنجازاتهن ونجاحهن، وقد تجد كثيرات عاديات الأعذار لأنفسهن أو لمديرهن إذا لم يقدروهن حق التقدير، ولم يعترفوا بما أنجزنه من عمل.

لكن النساء الناجحات لا يفعلن ذلك، بل يطالبن بحقوقهن ولا يسكتن أو يتغاضين عما أنجزنه. هن يجدن دائما طرقا مبتكرة للإعلان عن إنجازاتهن ويطلبن الاعتراف بهذه الإنجازات.

كما أنهن لا يخشين من التقدم للوظائف والمناصب التي يعتقدن أنهن يستحققنها بل يقاتلن من أجل نيل حقوقهن غير منقوصة، حسب ما ذكرته منصة "ساكسس" في تقريرها آنف الذكر.