لن تحتاجي لاستخدام منتجات كيميائية كمنظفات بعد اليوم، فقد يكون من الأفضل اللجوء لأساليب تنظيف صديقة للبيئة، إذ تعتبر كثير من الأطعمة -مثل الموز والخيار والكاتشب والبصل وزيت الزيتون والليمون- من المواد التي يمكن اعتمادها لتنظيف مختلف أغراض المنزل، لأنه من السهل الوصول إليها وهي خالية من المواد السامة، كما أن تركيبتها تسمح بإزالة البقع وترك الأسطح لامعةً.

ويجب عليكِ التمهل قبل قيامك بالتخلص من الماء المستخدم في سلق الأطعمة، وبقايا القهوة، وأكياس الشاي، فهناك طرق متنوعة للاستفادة منها بطرق متنوعة. وربما مما لا تعرفه كثيرات أن لها فوائد كثيرة قد تثير استغرابك.

وفي تقرير موقع "أولا دوكتور" (holadoctor) الإسباني شرح لكيفية الاستفادة من هذه المواد في تنظيف المنزل، ومنها:

قشور الموز لتنظيف المجوهرات الفضية

عادة ما ينتهي المطاف بقشور الموز في سلة المهملات، لكن يمكن استخدامها في تنظيف الإكسسوارات الفضية. ويكفي فرك قطعة المجوهرات الفضية التي فقدت لمعانها بقشرة الموز لملاحظة التغيير.

الخيار لمنع تكوّن الضباب على المرايا

يمكن لقشور الخيار أن تحل محل بعض المنظفات، فهي مفيدة لمحو العلامات السطحية على الجدران أو منع تكوّن الضباب على المرايا عند الاستحمام، وكل ما عليك فعله هو فرك القشرة على سطح المرآة قبل فتح الصنبور.

البصل لتنظيف الشواية

عند إقامة حفلة شواء، يمكن تنظيف الشوايّة من خلال فرك نصف بصلة نيئة عليها وبذلك يمكن إزالة الدهون والرواسب الأخرى العالقة بها. ويُنصح أولاً بحرق بقايا الطعام ثم تحريك البصل بمساعدة ملقط.

الكاتشب لتلميع الأواني النحاسية

إلى جانب استعمال الكاتشب كصلصة غمس للاستمتاع بالبطاطا المقلية، يمكن استخدامه أيضًا لتلميع الأواني النحاسية. وكل ما عليك فعله هو وضع القليل من الكاتشب على سطح الوعاء المراد تنظيفه لمدة 5-30 دقيقة وذلك لاحتوائه على الأحماض التي تجعل تنظيف الوعاء أسهل.

الجوز يزيل خدوش الأثاث الخشبي

يعتبر الجوز المنتج المثالي لإزالة الخدوش من الأثاث الخشبي. بمجرد إزالة الجوز من قشرته، افركه على السطح المخدوش ثم اضغط بإصبعك حتى تتغلغل الزيوت في الخشب وتعمل على ترطيبه.

زيت الزيتون لإزالة المصلقات

عادة يُستخدم زيت الزيتون في تحضير السلطات والطبخ بشكل عام، لما له من فوائد صحية وطعم مميز.

وذكر تقرير لموقع "باليزني سافيتي" (sovetchiki) الروسي الاستخدامات الأخرى لزيت الزيتون، ومنها إزالة المصلقات، حيث يحب الأطفال وضع ملصقات على باب الثلاجة، ومحاولة إزالتها باستعمال الأظافر قد يكسر أحدها، بينما يؤدي استخدام شفرة حلاقة أو سكين حاد لتلاف سطح الجهاز.

يكمن الحل في زيت الزيتون، حيث إن وضع قطرات منه على الورق اللاصق وتركه حوالي 15 دقيقة كفيل بإزالته بسهولة، ومن ثم تنظيف السطح باستخدام إسفنجة.

أكياس الشاي للقضاء على الروائح الكريهة

بعد استعمال أكياس الشاي يمكن تجفيفها واستعمالها ثانية كمعطر للقضاء على الروائح الكريهة في الأحذية أو في الثلاجة، ويمكن فتح كيس الشاي بعد تجفيفه وفرك اليدين بالشاي المجفف لتعطير الكفين بعد الطهي حسبما ذكرت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" (DW).

كما يمكن تنظيف بقايا الشحوم من إناء الطهي بوضع كيس الشاي في الإناء وإضافة قليل من الماء الساخن، وبذلك يمكن إزالة الشحوم بعيدا عن استخدام المواد الكيميائية.

فوائد كثيرة لبقايا القهوة

لبقايا القهوة أيضا فوائد كثيرة، ويمكن استخدامها في عدة مجالات قد تثير استغرابك، وفق ما جاء في تقرير "دويتشه فيله" مثل:

سماد للنباتات: تحتوي بقايا القهوة على مواد مفيدة للتربة تساهم في تغذيتها وتخصيبها، كما أنها تطرد الحشرات الضارة بالنباتات.

طرد الحشرات: يمكن أيضا إبعاد بعض الحشرات كالنمل والحلزون والبرغوث عن بعض الأماكن بوضع طبق صغير فيه بقايا القهوة، لأن رائحة القهوة تطرد تلك الحشرات.

تنظيف مجاري المياه في المطبخ: ينصح كذلك برمي بقايا القهوة في الحوض وصب الماء عليها، لأنها تنظف مجرى الماء مما علق فيه وهي في نفس الوقت رفيقة بالبيئة.

عصير الليمون لتعقيم الملابس والمناشف

وقال موقع "ستيب تو هيلث" (steptohealth) الأميركي إنه في حال أردت التخلص من الرائحة السيئة التي تعلق بمناشف الحمام، لن تحتاجي لاستخدام منتجات معطرة، فقد يكون من الأفضل اللجوء لأساليب تنظيف صديقة للبيئة، إذ يعد عصير الليمون خيارا رائعا لتبيض وتعقيم جميع أنواع الملابس، نظرا لنسبة حمض الستريك المركزة فيه،. وتساهم تركيبته في جعل رائحة المناشف أفضل والتخلص من الرطوبة.





مياه الطهي.. استخدامات متعددة

في تقرير نشرته مجلة "أو فيمينان" (aufeminin) الفرنسية، تقول إيلينا إرغيسي إن مياه الطهي يمكن أن تُستخدم من جديد اعتمادًا على المادة الغذائية التي تم طهيها، بالنظر إلى أن الماء الساخن يمتص عناصر معينة من الغذاء.

ماء البطاطس كمبيد للأعشاب الضارة: تحتوي مياه سلق البطاطس على العديد من الفيتامينات والمعادن والنشا، وهي مبيد طبيعي فعال للأعشاب الضارة. بمجرد الانتهاء من طهي البطاطس، يوصى بسكب الماء الساخن على الأعشاب الضارة في حديقة المنزل، مع ضرورة الإنتباه إلى عدم سكب كمية كبيرة لأن الملح الموجود في الماء قد يضر بالتربة. ويمكن أيضا استخدام ماء المعكرونة للغرض ذاته.

ماء الفاصوليا البيضاء كمزيل للبقع: يساعد ماء طهي الفاصوليا البيضاء الخالي من الملح على إزالة البقع من الملابس القطنية والمنسوجات الأخرى مثل الحرير والصوف. للاستفادة من هذه الخصائص، ينبغي نقع حبوب الفاصوليا في الماء لمدة 10 ساعات، ثم طهيها لمدة ساعة على أقل تقدير.

ماء البيض والخضراوات كسماد: تناهز نسبة المعادن في تركيبة قشور البيض نحو 95%، وتفقدها البيضة بمجرد غليها في الماء. لذلك تعدّ مياه سلق البيض سمادا فعالا، حيث تغذي التربة والنباتات، كما يمكن أيضا استخدام مياه سلق الخضراوات للغرض ذاته.