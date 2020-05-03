للنساء فقط.. فتاوى دينية تهم المسلمات في شهر رمضان

لاريسا صليعي- بيروت

خلال شهر رمضان المبارك تبحث المرأة المسلمة عن إجابات لكثير من الأسئلة التي تتوارد عليها والمتعلقة بفريضة الصيام، خصوصاً أن هذا الشهر ليس كغيره من الشهور. كيف تؤدي واجباتها الدينية على أكمل وجه لتنال خير الجزاء في الشهر الكريم؟

الشيخ كمال الرفاعي الحاصل على إجازة في الشريعة الاسلامية وإجازة في اللغة العربية وإمام وخطيب جامع الإمام البخاري في بعلبك في لبنان يجيب عن كل التساؤلات التي حملتها الجزيرة نت:

أثناء العادة الشهرية.. هل يجوز قراءة القرآن والكتب الدينية؟ وهل يجوز أيضاً قراءة القرآن من الموبايل؟

جميع العلماء يؤكدون ويتفقون على أنه لا يجوز قراءة القرآن الكريم للمرأة المسلمة أثناء أوقات الحيض أو النفاس، وحتى لا يجوز قراءته من الموبايل، لكن لا بأس أن تقرأ الحائض بعض الأوراد.

إذا كانت المرأة في اليوم الأخير من العادة الشهرية ولم يكن هناك دم لكن يرى الطهر "القصة البيضاء". فما حكم الصلاة والصوم؟

الطهر يتحقق بحالتين فقط، أولاً بنزول القصة البيضاء، فبعض النساء تعرف طهرها (بهذه العلامة) وتكون صافية نقية، هذا دليل واضح على الطهر من العادة الشهرية. والبعض الآخر منهن لا يرين هذه القصة، بل يكون هناك جفاف تام وهو علامة الطهر من الحيض.

إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة، هل تمسك وتصوم وتعتبره أحد أيام صيامها، أم عليها قضاؤه؟

إذا لم ينقطع دم الحيض إلا بعد طلوع الفجر ولو بلحظة، فصيام ذلك اليوم غير صحيح، وعليها قضاؤه.

أما بالنسبة للإمساك، فللعلماء اختلاف في الرأي، الأول أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم لكنه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة. والثاني أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم وهو مذهب مالك والشافعي فتفطر ذلك اليوم.

ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟

الحكم ينقسم إلى حالتين، الأولى تبين أن تأخير القضاء إلى رمضان القادم إن كان بعذر كاستمرار المرض أو السفر أو وجود حمل أو إرضاع، فلا يلزم إلا القضاء بدون كفارة.

الحالة الثانية: إن كان التأخير بغير عذر فإنها تأثم، وعليها الاستغفار والتوبة، وحكمها القضاء مع الكفارة "فدية طعام مسكين".

هنالك بعض النساء تعمد إلى أخذ حبوب منع الحمل لتأخير الحيض إلى ما بعد رمضان.. فهل هذا جائز، وهل هناك قيود؟

استعمال هذه الحبوب التي تؤخر الحيض إلى ما بعد رمضان، والتي تتيح للنساء إتمام الشهر كله بغير انقطاع جائز فلا مانع شرعا، ويجوز اللجوء لهذه الوسيلة شرط أن يقرر الطبيب المختص أن استعمال هذه الحبوب لا يترتب عليه ما يضر بصحة المرأة عاجلا أو آجلا، فإن ترتب على استعمالها ضرر فهو حرام شرعا.

إذا طهرت النفساء ثم جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟

النفساء عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم بشروط الطهارة، وعليها أن تشاهد القصة البيضاء أو الجفاف التام، ولكن إذا ظهر الدم من جديد فعليها أن تتوقف فوراً عن الصلاة والصوم.

هل يصح صيام المرأة التي لا تصلي أو هي غير محجبة؟

على الأرجح لا صحة لصيام من لا يؤدي فريضة الصلاة لأنه ترك الأولى، وهي الركن الأساسي الثاني في الإسلام. أما بالنسبة لغير المحجبة فصيامها مقبول.

هل تفسد الغيبة والنميمة الصيام؟

النميمة والغيبة لا تفسدان الصوم، ولكنها تنقص من أجر الصوم وتفسد أهداف الصوم، وهي صون اللسان عن الغيبة والنميمة.

هل تذوق الطعام دون بلعه أثناء الطهي، لمعرفة ما ينقصه ويلزمه، يبطل الصيام؟

يجوز لها أن تتذوق الطعام دون بلعه حتى تتقن ما أوكل إليها من طبخ الطعام.

في ظروفنا الراهنة ومع جائحة كورونا ما الأمور الوقائية التي تساعد الصائم على الحفاظ على صحته، ولا تقلل مناعته بسبب الصيام خاصة بالدول التي تكون فيها ساعات الصيام طويلة؟ وهل يحًل الإفطار لمن يشكو من نقص المناعة وماذا يجب عليه؟

ثبت علمياً أن الصيام من الأشياء التي تجعل الصحة أفضل بكثير، وأنه يحمي من الأمراض، لأن الصيام يساعد على تجديد خلايا الجهاز المناعي وتنشيطه وتقويته وتقليل فرص الإصابة بأمراض فيروسية وحتى المناعية. باختصار الصيام يساهم في تقوية الجهاز المناعي للجسم ويكافح الأمراض.

وورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) حديث "صوموا تصحوا". وقد ثبت لدى العديد من العلماء مدى صحة هذا الحديث لأن كل إنسان يحتاج إلى الصوم، فسموم الأغذية تجتمع في الجسم وإذا صام تحللت كل هذه السموم وسيشعر الصائم بالنشاط والقوة أكثر من ذي قبل.

لكن هنالك بعض الحالات المرضية التي لا يسمح لها بالصيام، وتكون باستشارة الأطباء، وإلا سيسبب لها الضرر، فالجسد أمانة من عند الله سبحانه وتعالى ويجب الحفاظ عليه من باب الحفاظ على النفس التي هي من مقاصد الشريعة الأربعة.