منسي.. شخصية كرتونية جديدة تطلقها "الجزيرة نت"

تُطلق "الجزيرة نت" اليوم الخميس شخصية كرتونية جديدة تحت اسم "منسي"، وهي شخصية ساخرة، تسعى للتعبير عن شريحة واسعة من الشباب العربي الذين يعانون التهميش والنسيان، والذين تخطتهم التغيرات المتسارعة التي تدور من حولنا.

ويُقدم "منسي" نفسه كشاب له هوية عربية لكنه منفتح على الثقافات ومتابع جيد للتغيرات والتطورات العالمية، وهذا يدعوه أحيانا إلى أن يقارن بين أحوال الخارج والداخل، مما قد يصيبه ببعض الخيبة، لكنه لا يفقد المحاولة.

ويعد هذا المشروع الجديد امتدادا لمسيرة "الجزيرة نت" في فن "الكاريكاتير". ويأتي هذا في إطار التطويرات الرقمية التي شرع الموقع التابع لشبكة الجزيرة الإعلامية في إدخالها على موقعه الإلكتروني.

"منسي" سيكون حاضرا على صفحات "الجزيرة نت" وعبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي: فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب.

https://youtu.be/iacX5_n1r18

فيسبوك: https://www.facebook.com/MansyArabic/

تويتر: https://twitter.com/mansyarabic

يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCkXs3-msCjy6iSmsTdiuxIw/featured

إنستغرام: https://www.instagram.com/mansyarabic/