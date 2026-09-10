11 سبتمبر كما روته الجزيرة
وجد صحفيو الجزيرة أنفسهم في قلب هجمات غيرت العالم، ينقلون تطوراتها وسط الغموض، وضغط السبق، وصعوبة التحقق، فكيف عايشوا اللحظات الأولى لـ11 سبتمبر؟
وجد صحفيو الجزيرة أنفسهم في قلب هجمات غيرت العالم، ينقلون تطوراتها وسط الغموض، وضغط السبق، وصعوبة التحقق، فكيف عايشوا اللحظات الأولى لـ11 سبتمبر؟
في داريا لم تكن المقابر نهاية الحكاية.. حلقة “شواهد الموت” من برنامج “الملف 404” تكشف كيف وثّق شبان سوريون قبور الضحايا وفضحوا مجزرة القبو، محافظين على أدلة حاول نظام بشار الأسد طمسها.16/3/2026
في أروقة المستعمرات البريطانية بمنتصف الخمسينيات، لم يكن القلق نابعا من تقارير عسكرية ميدانية فحسب، بل من صدى صوت آت من القاهرة بلغة لم تكن لندن قد ألفتها على موجاتها بعد.19/2/2026
بعد سنوات من البحث والتطوير الهندسي في ألمانيا، نجح العلماء في تصميم يعسوب آلي يحاكي آليات التحليق المعقدة لليعسوب الحقيقي، ولكن عند التجربة اكتشف العلماء أن قدرات اليعسوب الحقيقي أكبر بكثير.17/12/2025
لم يكتفِ الأديب والفيلسوف الروسي “ليو تولستوي” بدراسة المسيحية والفلسفة الغربية، بل اهتم اهتماما خاصا بالعالم العربي والإسلامي، مما دفعه للتعمق في دراسة الإسلام.4/12/2025
في حي الشجاعية، أحد أكثر أحياء غزة تضررا خلال الحرب الإسرائيلية عام 2014، تقف الطفلة نور الهدى مناصرة، ذات الـ11 عاما، أمام خسائر أكبر بكثير من عمرها. فالاحتلال لم يكتفِ بتدمير بيتها..3/12/2025
ما سر اللون الأحمر الذي بقي ثابتا على آثار المصريين القدماء منذ أكثر من 3000 عام؟ يكشف لنا الدكتور محمد الجابري من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أسرار على هذا اللون المميز عند المصريين ال2/12/2025
يروي الشاب الليبي الشيخ حسام التومي كيف ساعده حفظ القرآن الكريم على التكيف مع حياته وممارستها بشكل طبيعي. فقد استطاع تجاوز إعاقته، وحفظ القرآن الكريم كاملا، ويؤكد على أنه ببركة القرآن تمكّن عيش حياة م30/11/2025
في مقطع من سلسلة “الختيار” إنتاج الجزيرة الوثائقية، يتحدث الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عن أطفال الحجارة في فلسطين بعد الانتفاضة الأولى عام 1987، واصفا إياهم بأنهم “الجنرالات الجدد”..26/11/2025
في منطقة جبال الحجر في سلطنة عمان، يستخدم بعض العمانيين الأكواخ الطينية التقليدية لتربية النحل العماني وإنتاج واحد من أجود أنواع العسل.25/11/2025
ما هي أبرز المحاولات والتجارب التي سبقت الثورة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي؟24/11/2025
مع نهاية موسم الصيف في نيوزيلندا، تبدأ رحلة مذهلة في أعماق المحيط الهادئ. إناث القرش الأبيض الكبير، تلك المفترسات الأسطورية، تترك مياهها الباردة وتشق طريقها شمالا لآلاف الكيلومترات نحو جزر بولينيزيا ا19/11/2025
تروي الطالبة الفلسطينية زينة أبو الكباش، من “خربة الرضيم” جنوب الضفة الغربية، معاناتها وزملاءها في مدرسة بمنطقة زنوتا جنوب الخليل، جراء اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال.16/11/2025
ماذا نعرف عن اللحظات الأولى لوصول الشركس إلى فلسطين؟13/11/2025
“نوفة سالم” سيدة فلسطينية هُجرت عائلتها من صفد في فلسطين إلى مخيم اليرموك في سوريا، ثم إلى مخيم عين الحلوة في لبنان، تروي تفاصيل المعاناة المستمرة داخل الخيام، في محاولة للتكيف مع الواقع..12/11/2025
العربي بن مبارك هو أحد أبرز الأسماء التي ساهمت في تشكيل وجه كرة القدم العربية والعالمية في منتصف القرن العشرين. نشأت موهبته في أزقة الدار البيضاء بالمغرب، حيث ولد عام 1914، ولُقب بـ”الجوهرة السوداء”.11/11/2025
عام 1996، لامست طائرة فلسطينية أرض مطار غزة أول مرة بقيادة الطيار زياد البدا، وكان طيارا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ولم تكن الرحلة مجرد هبوط عادي، بل إعلانا عن حلم بالسيادة والحرية.9/11/2025
من الذي اخترع البطاقات البنكية الحديثة، وكيف بدأت قصتها؟5/11/2025
شُيدت منازل شنقيط في قلب الصحراء الموريتانية بهندسة معمارية مدهشة تتلاءم مع قسوة المناخ وتقلب فصول السنة. مع مرور الوقت، تحولت هذه المنازل من مأوى للسكان إلى حاضن للمخطوطات.4/11/2025
في أعماق غابات الغابون وسط أفريقيا، ضمن منطقة حوض نهر الكونغو، ثاني أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم بعد الأمازون، يتتبع أحد المتعقبين آثار غوريلا السهول الأفريقية مستخدما إشارات صوتية للتواصل معها.2/11/2025
في أقصى الجنوب الشرقي من تونس، تعيش مدينة قابس واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في البلاد. فبعد أن كانت واحة بحرية نادرة تجمع بين زرقة البحر وخضرة النخيل، تحولت منذ سبعينيات القرن الماضي إلى فضاء ملوث.30/10/2025