كيف أرغمت "إذاعة عبد الناصر" بي بي سي على النطق بالصومالية؟

في أروقة المستعمرات البريطانية بمنتصف الخمسينيات، لم يكن القلق نابعا من تقارير عسكرية ميدانية فحسب، بل من صدى صوت آت من القاهرة بلغة لم تكن لندن قد ألفتها على موجاتها بعد.

19/2/2026