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11 سبتمبر كما روته الجزيرة

‏وجد صحفيو الجزيرة أنفسهم في قلب هجمات غيرت العالم، ينقلون تطوراتها وسط الغموض، وضغط السبق، وصعوبة التحقق، فكيف عايشوا اللحظات الأولى لـ11 سبتمبر؟