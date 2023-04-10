المرصد (2023/4/10)
تابع المرصد (2023/4/10) المواضيع التالية: – تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ولبنان. – وضع الحريات الصحفية في تونس. – إذاعة طنجة.. مسيرة من العطاء تتواصل منذ ثلاثة أرباع القرن.
تابع المرصد (2023/4/10) المواضيع التالية: – تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ولبنان. – وضع الحريات الصحفية في تونس. – إذاعة طنجة.. مسيرة من العطاء تتواصل منذ ثلاثة أرباع القرن.
فتح برنامج “الجريمة السياسية” ملف اغتيال الرئيس اللبناني السابق رينيه معوض عام 1989، في محاولة لمعرفة المتورطين في الجريمة.19/8/2018
ناقش برنامج “قضية وضيف” البحثَ العلمي في الوطن العربي مع عبد الجليل التميمي أستاذ كرسي التاريخ الحديث المعاصر في الجامعة التونسية. تقديم: محمد كريشان تاريخ البث: 1999/3/2322/10/2017
استضافت حلقة “زيارة خاصة” الشخصية اللبنانية خالد خضر آغا الذي له علاقات عنكبوتية شديدة التعقيد مع المملكة العربية السعودية جعلته مطلعا على الكثير من أسرار المملكة، كما أن له علاقات مع المخابرات الأميركية، وهو مؤثر بالشأن اللبناني. تقديم: سامي كليب تاريخ البث: 2014/12/1521/9/2017
تناول برنامج “الجريمة السياسية” اغتيال رئيس شعبة المعلومات بمديرية الأمن الداخلي اللبناني وسام الحسن عام 2012 بتفجير ضخم. وقد سارع البعض باتهام النظام السوري، فيما وجه آخرون أصابع الاتهام لإسرائيل.8/9/2017
يروي الفيلم -ضمن سلسلة أفلام الجريمة السياسية- قصة اغتيال القيادي الفلسطيني أبو حسن سلامة الذي وضعته إسرائيل في رأس قائمة الاغتيالات ونجحت بعد سبع سنوات من المطاردة باغتياله عام 1979.5/8/2017
ناقش برنامج “الشريعة والحياة” العلمانية ونشأتها بالعالم العربي، والخلاف بين المفكرين الإسلاميين والعلمانيين في العالم العربي. تقديم: أحمد منصور تاريخ البث: 1998/7/524/5/2017
ناقش برنامج “أكثر من رأي” مستقبل الحكم في الأردن بعد قرار الملك الأردني حسين بن طلال تعيين نجله الأكبر عبد الله وليا للعهد بدلا من شقيقه الأصغر الحسن الذي شغل المنصب مدة 34 سنة. تقديم: سامي حداد تاريخ البث: 1999/2/124/5/2017
ناقش برنامج “الشريعة والحياة” موضوع “حقوق الإنسان بالتزامن مع الذكرى الخمسين للإعلان عن حقوق الإنسان” وتساءل عما إذا كان الغرب هو أساس هذه الحقوق، وهل يلتزم بها فعلا، أم أن الإسلام هو الذي أرسى حقوق الإنسان؟ تقديم: أحمد منصور تاريخ البث: 1997/7/1924/5/2017
ناقش برنامج “الشريعة والحياة”مع أستاذ الإعلام ورئيس تحرير صحيفة “عرب نيوز” التي تصدر بالسعودية أسباب الصور التي ظهر عليها المسلم بالإعلام الغربي والتي تتراوح بين التخلف والجهل تارة والإرهاب والتعصب تارة أخرى. تقديم: أحمد منصور تاريخ البث: 1997/12/1416/5/2017
استضاف برنامج “أكثر من رأي” الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي، للحديث عن رؤيته للمنظمة الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من القضايا العربية كحصار العراق وليبيا. تقديم: سامي حداد تاريخ البث: 1999/6/716/5/2017
في ذكرى الإسراء والمعراج، تساءل برنامج “الشريعة والحياة” عن مكانة المسجد الأقصى بالإسلام، وسبب اختيار الله عز وجل له ليكون المكان الذي أسرى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعرج للسماء، وناقش مكانة القدس بالإسلام. تقديم: أحمد منصور تاريخ البث: 1997/11/233/5/2017
ناقش برنامج “الشريعة والحياة” مع العلامة الدكتور يوسف القرضاوي مفهوم الأصولية الإسلامية ومستقبلها. تقديم: أحمد منصور تاريخ البث: 1997/10/192/5/2017
استضاف برنامج “الشريعة والحياة” العلامة د. يوسف القرضاوي حيث ناقش معه طبيعة الصراع بين اليهود والمسلمين، وفيما إذا كان هذا الصراع على العقيدة أو على الأرض، وهل يمكن التعايش بين الجانبين؟ تقديم: أحمد منصور تاريخ البث: 1997/12/172/5/2017
ناقش برنامج “الشريعة والحياة”نظرة الإسلام للعلوم والتكنولوجيا، وتساءل عن سبب تأخر المسلمين في هذا المجال بعد أن كانوا من السباقين فيه، وقامت على إنجازاتهم وعلومهم الحضارات الحديثة. تقديم: أحمد منصور تاريخ البث: 1997/11/301/5/2017
بحث برنامج “الشريعة والحياة” مع العلامة الدكتور يوسف القرضاوي مفهوم فقه الأولويات لدى المسلم، وتساءل عن الأسباب التي أدت إلى اضطراب الأولويات لدى المسلمين، وكذلك أولويات الفرد والأسرة والدولة والأمة الإسلامية. تقديم: أحمد منصور تاريخ البث: 1997/11/921/2/2017
تساءل برنامج “الشريعة والحياة” عن المخاوف من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتساءل عن مساحة العفو بالشريعة مقارنة بمساحة العقوبة، وكذلك قارن بين القوانين الوضعية وبين أحكام الشريعة الإسلامية. تقديم: أحمد منصور تاريخ البث: 1997/11/213/2/2017
بحث برنامج “الشريعة والحياة” مع الشيخ حسن عيسى عبد الظاهر، المقصود بمعنى العمل الصالح والصالحات، حيث تحدث الشيخ عن ضرورة أن يتم المرء عمله بشكل صحيح، وأن يبتغي وجه الله تعالى بما يقوم به من عمل صالح. تقديم: أحمد الشيخ تار يخ البث: 1996/12/1421/12/2016
طاف برنامج “بين السطور” بين العديد من القضايا، منها فوز الرئيس الأميركي بيل كلينتون بولاية ثانية، كما ركز البرنامج على الأزمة المفتعلة بزائير، وسلطت الضوء على طبيب قرر ترك مهنة علاج المتاعب واختار مهنة البحث عن المتاعب. تقديم: حسام السكري وإلهام بدر تاريخ البث:1996/11/729/11/2016
استضاف برنامج “ضيف وقضية” أحمد علي ديين، أحد رموز المنبر الديمقراطي في الكويت، الذي تحدث عن التجربة الديمقراطية في الكويت، التي فضل أن يطلق عليها صفة العملية الديمقراطية وليست التجربة، وعن بدايات الديمقراطية بالكويت. تقديم: محمد كريشان تاريخ البث: 1999/2/728/11/2016
ناقش برنامج “أكثر من رأي” الجهود الدولية لمحاولة وقف العنف في كوسوفو بالتزامن مع مواصلة حلف شمال الأطلسي قصف مواقع القوات اليوغسلافية. تقديم: سامي حداد تاريخ البث: 1999/1/2227/11/2016