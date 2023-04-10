"الشريعة والحياة"-ما طبيعة الصراع بين المسلمين واليهود 1997/12/17

استضاف برنامج “الشريعة والحياة” العلامة د. يوسف القرضاوي حيث ناقش معه طبيعة الصراع بين اليهود والمسلمين، وفيما إذا كان هذا الصراع على العقيدة أو على الأرض، وهل يمكن التعايش بين الجانبين؟ تقديم: أحمد منصور تاريخ البث: 1997/12/17

2/5/2017