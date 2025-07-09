ياسر أبو شباب من سطو على قوافل المساعدات إلى خيانة وطن.. ما القصة؟

أقر ياسر أبو شباب متزعم ما يسمى القوات الشعبية في غزة بتعاونه مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والتحرك بالتنسيق معه، وقال إنه يحظى بدعم السلطة الفلسطينية.

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واشتهر أبو شباب بقيادة مجموعة تقوم بالسطو على قوافل المساعدات وبمساعدة جيش الاحتلال. وقد أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بيانا أهدرت فيه دمه بتهمة العمالة وخيانة الوطن. في تقرير فاطمة التريكي نتعرف على قصة وأحداث هذه الخيانة للوطن والقضية.

المصدر: الجزيرة