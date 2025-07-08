بانتهاء مهلة المغادرة طوعا.. لاجئون أفغان يعودون من إيران

يواصل اللاجئون الأفغان العودة إلى ديارهم عبر معبر “إسلام قلعة” الحدودي بولاية هرات (غربي أفغانستان) في أحوال جوية سيئة، فمع كل حرب عرفتها بلادهم، يلجأ الأفغان إلى دول الجوار، كإيران وباكستان.

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من جهة أخرى، ما زالت مؤسسات الأمم المتحدة، وإن قل دعمها، حاضرة في معظم فروعها لاستقبال اللاجئين، وتقدم ما تستطيع لمساعدة اللاجئين الأفغان العائدين. ومع عودة هؤلاء الأفغان ستكون هناك زيادة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السلطات الأفغانية. تقرير: ناصر شديد

المصدر: الجزيرة