شاهد.. جماهير أرجنتينية تتضامن مع فلسطين وترفع يافطة "الموت لإسرائيل دولة الإبادة"

تضامن مشجعو فريق أتلتيكو أول بويز المنافس في دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني مع القضية الفلسطينية واستنكروا جرائم الإبادة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ نحو عامين.

وخلال المباراة الأخيرة لأول بويز ضد أتلتيكو أتالانتا ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدوري، قامت مجموعة من المشجعين بحمل نعش ملفوف بالعلم الإسرائيلي ورددوا هتافات ضد دولة الاحتلال، ولوّحوا بالأعلام الفلسطينية بحسب موقع "إنفوباي" الأرجنتيني.

ومن بين اللافتات التي حملها المشجعون إحداها كُتب عليها "الموت لإسرائيل دولة الإبادة"، كما رموا منشورات تحمل عبارات غاضبة ضد إسرائيل.

وفي الوقت نفسه واصل المشجعون دعمهم للفلسطينيين من خلال إطلاق طائرة مسيّرة (درون) تحمل العلم الفلسطيني، الأمر الذي أدّى إلى إيقاف المباراة لعدة دقائق.

ويبدو أن هذه التصرفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني أغضبت الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الذي فرض بدوره عقوبات على النادي.

وقررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأرجنتيني حرمان فريق أتلتيكو أول بويز من جماهيره في المباريات التي تُقام على ملعبه حتى إشعار آخر.

وفي الوقت ذاته مُنع 10 مشجعين من حضور أي أحداث رياضية في المستقبل دون تحديد مدة العقوبة.

يُشار إلى أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، ورغم ذلك حافظ أتلتيكو أتالانتا على صدارة جدول المسابقة برصيد 36 نقطة، فيما يحتل أول بويز المركز الـ15 برصيد 21 نقطة.