مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في كمين مركب بحي الشجاعية

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رقيب من الكتيبة 82 مدرعات، وإصابة قائد دبابة وجنديين بجروح خطيرة في عملية مركبة نفذتها المقاومة.

وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، استهدفت المقاومة مجموعة من وحدة إيغوز النخبوية بصاروخ مضاد للدروع، وعند تقدم دبابة لإجلاء الجرحى، استهدفت بصاروخ آخر.

وكشفت سرايا القدس تفاصيل كمين مركب في الشجاعية بدأ بتفجير حقل ألغام، ثم استهداف القوات المتحصنة بالمنازل بصواريخ موجهة واشتباكات قريبة المدى.

تقرير: وليد العطار