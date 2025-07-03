شاهد.. وفاة البرتغالي ديوغو جوتا لاعب ليفربول

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المكان الذي وقع فيه حادث السير الذي أدى إلى وفاة اللاعب ديوغو جوتا -نجم ليفربول ومنتخب البرتغال- وشقيقه.

وتوفي المهاجم (28 عاما) -بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع ليفربول- وشقيقه أندريه سيلفا بحادث سير في شمال غرب إسبانيا، بعد نحو أسبوعين من زواجه.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سيارة اللاعب، وهي من طراز لامبورغيني انحرفت عن الطريق، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وذلك على أحد الطرق السريعة بمنطقة سانابريا التابعة لمقاطعة زامور على الحدود الإسبانية البرتغالية، بسبب انفجار أحد الإطارات في أثناء تجاوز سيارة أخرى.

وحسب شهود عيان أبلغوا خدمات الطوارئ على الفور بالحادث، فإن السيارة احترقت بالكامل كما أن ألسنة اللهب امتدت إلى المزروعات الموجودة إلى جانب الطريق.

ونقلت "ماركا" عن مصادر عدة أن سبب الحادث قد يكون انفجار أحد الإطارات، مما أدى إلى خروج السيارة عن مسارها ومن ثم احتراقها.