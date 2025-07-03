الاحتلال يهدم منشآت ويجرف عشرات الأشجار في القدس

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الخميس- أراضي زراعية وعشرات الأشجار ومنشآت تعود ملكيتها لفلسطينيين في منطقة روابي العيساوية، في بلدة الزعيّم، شرق القدس المحتلة، بادعاء عدم الحصول على تراخيص.

وقال ناصر مطور – صاحب أرض جرفها الاحتلال- إنهم فوجئوا صباح اليوم بعشرات من قوات الاحتلال تحاصر المكان برفقة 4 جرافات هدمت منشأة سكنية تتكون من غرفتين ومطبخ وحمام، بالإضافة إلى جرف عشرات أشجار الزيتون واللوز والعنب.

وأكد مطور أن الأرض لا تقع قرب أي مستوطنة أو موقع عسكري، متسائلا عن دوافع الاحتلال وراء هذه الاعتداءات التي لا تهدف إلا إلى التنغيص على سكان القدس.

أما المواطن مازن محيسن، فقال -للجزيرة نت- إن جرافات الاحتلال جرفت أرضه التي عمّرها منذ سنوات، رغم امتلاكه وثائق قانونية تثبت الملكية. وأشار إلى أن المحاكم الإسرائيلية رفضت النظر في القضية، وتم تنفيذ الهدم دون سابق إنذار.

واختتم محيسن قوله: "سنبقى في أرضنا، وكلما هدموا سنعيد البناء، لأنه المكان الوحيد الذي نملكه".