إيران تعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنديد دولي بالقرار

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان تفعيل قانون يقضي بتعليق تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد إقراره في البرلمان ومصادقة مجلس صيانة الدستور عليه.

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وأوضحت طهران أن التعليق سيستمر حتى تحقيق شروط معينة تتضمن ضمانات أمنية لمنشآتها وعلمائها النوويين.

وندد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة السبع بالقرار الإيراني، معتبرين إياه "إشارة مدمرة" تجرد البرنامج النووي من أي رقابة دولية. تقرير: عبد القادر عراضة

المصدر: الجزيرة