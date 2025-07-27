مقترح جديد بإنشاء "مناطق عبور إنسانية" في غزة

وسط الجدل المتواصل حول ما عُرفت بـ”المدينة الإنسانية”، تكشف وكالة رويترز عن مقترح جديد للتعاطي مع المعضلة الإنسانية في قطاع غزة، يتحدث عما وصفت بمناطق عبور إنسانية واسعة النطاق.

وقالت رويترز إن المقترح تشرف عليه ما تعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، والمتهمة من أطراف دولية بنصب ما وصفت بفخاخ الموت لمنتظري المساعدات بالقطاع.

وقالت مصادر رويترز إن الخطة نوقشت في البيت الأبيض، ولكن لم يُعرف من رسم ملامحها، وما إذا كانت لا تزال قيد الدراسة أم لا.

تقرير: وليد العطار